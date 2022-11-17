Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев

Вчера вечером Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередном заседании генассамблеи в Берлине приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Аргументация - «в связи с неспособностью российской стороны выполнять обязанности члена организации в соответствии с конституцией МПК». За отстранение ПКР высказались 64 делегата, против — 39, 16 - воздержались.

Аналогичное решение принято и в отношении национального паралимпийского комитета Белоруссии. За отстранение проголосовали 54 члена МПК, против — 45, 18 - воздержались.

Напомним, наши паралимпийцы уже пропустили Летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро и Зимние Игры-2022 в Пекине. В Китай многие российские спортсмены уже успели приехать, как за день до старта соревнований им без зазрения совести указали на дверь.

Вчера со дна снова громко постучали. А ведь за несколько часов до этого президент МОК Томас Бах бравурно распинался перед лидерами G20 в Индонезии:

- Необходимо, чтобы в Олимпийских играх участвовали все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится…

И что? По каким мотивам, если не политическим, российских паралимпийцев демонстративно выкинули из олимпийского движения! Есть что сказать, герр Бах?

Я уточнил, что такое МПК, какое отношение имеет к МОК. Самое прямое! Бюджет МПК в 2020 году составил всего-то 19,3 млн евро. МПК определяет, какие виды спорта будут представлены на Паралимпиаде, общую схему организации Игр, применяемые стандарты и тому подобное. Однако непосредственно за Паралимпиаду отвечает оргкомитет конкретных Олимпийских игр, который создан в соответствующей стране для проведения на одних и тех же объектах Олимпийских и Паралимпийских игр.

Иначе говоря, Паралимпиаду полностью финансирует МОК, а значит, эти соревнования людей с ограниченными возможностями – такая же вотчина Баха, как обычные Олимпиады. Однако за инвалидами не стоят десятки тысяч болельщиков на стадионах и миллиарды по всей планете, равно как нет очереди из глобальных монополий-спонсоров. Но коли нет денег, а только расходы, то чего с ними церемониться! Бесконечно цинично, но иначе при волчьем капитализме просто быть не может. Да, МОК никак не обойдется без русских хоккеистов и фигуристов, а без россиян слепых и ампутантов – легко.

Фашизм в чистом виде!

Попутно хочу уточнить свою позицию по поводу участия России в чемпионате мира-2023 в Финляндии и Латвии. Вчера я ни слова не написал о том, что наши там сыграют. Наоборот, указал, что все ведущие национальные федерации хоккея стран Европы в лице Финляндии, Швеции, Чехии категорически против. Потому и НХЛ вынуждена была отказаться от планов в 2024 году возродить Кубок мира.

Однако ИИХФ на полугодовом конгрессе в Турции в конце сентября подавляющим числом голосов постановила, что возвращение сборных России и Белоруссии возможно уже на ЧМ-2024. Причем сразу в элитный дивизион.

Здесь ведь в чем фишка? МОК и все эти остальные «борцы за справедливость» прекрасно понимают: без НХЛ и КХЛ олимпийский турнир в Милане-2026 превратится в гнилую тыкву. Ну или максимум в первенство водокачки. НХЛ отказом без русских возобновлять КМ всем показала, что, если ничего не изменится, заокеанская лига и в Италию игроков не отпустит. КХЛ, если с нас не снимут бан, там тем более делать нечего.

Но, как известно, олимпийскому турниру предшествуют многочисленные квалификационные пульки, а их нужно начинать проводить уже в сезоне-2023/24. Если формула останется прежней, там выявят четырех участников Игр-2026 в Милане. Еще восемь сборных получают прямые путевки на Олимпиаду в соответствии с мировым рейтингом ИИХФ. Его считают по местам на ЧМ и ОИ в последние четыре года.

То есть один ЧМ вице-чемпионы пекинских Игр уже пропустили. Почти наверняка нас не допустят и на ЧМ-2023. А это уже существенная потеря рейтинговых баллов. Так и из восьмерки можно вылететь! Но без России и КХЛ, как все прекрасно понимают – и Бах в спиче на Бали это косвенно подтвердил! – хоккейный турнир в Италии-2026 попросту потерпит финансовый крах.

Вот и засуетился бывший фехтовальщик перед сильными мира сего, у которых он изгаляется на подтанцовках. А все свое продажное человеконенавистническое нутро возглавляемая Бахом организация шакалов и их приспешников продемонстрировали вчера поздно вечером в столице его родины.

Тьфу на вас, скоты и мрази!