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Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев

Вот вам и цена вчерашнему спичу на саммите G20 на Бали самопровозглашенного голубя мира. Не успела планета даже осознать призыв Баха дать миру шанс, как этот самый мир варварски оттоптался на самых беззащитных россиянах. 
Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев
17 ноября 2022 14:12
автор: Виталий Славин

Вчера вечером Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередном заседании генассамблеи в Берлине приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Аргументация - «в связи с неспособностью российской стороны выполнять обязанности члена организации в соответствии с конституцией МПК». За отстранение ПКР высказались 64 делегата, против — 39, 16 - воздержались.

Аналогичное решение принято и в отношении национального паралимпийского комитета Белоруссии. За отстранение проголосовали 54 члена МПК, против — 45, 18 - воздержались.

Напомним, наши паралимпийцы уже пропустили Летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро и Зимние Игры-2022 в Пекине. В Китай многие российские спортсмены уже успели приехать, как за день до старта соревнований им без зазрения совести указали на дверь.

Вчера со дна снова громко постучали. А ведь за несколько часов до этого президент МОК Томас Бах бравурно распинался перед лидерами G20 в Индонезии:

- Необходимо, чтобы в Олимпийских играх участвовали все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится…

И что? По каким мотивам, если не политическим, российских паралимпийцев демонстративно выкинули из олимпийского движения! Есть что сказать, герр Бах?

Я уточнил, что такое МПК, какое отношение имеет к МОК. Самое прямое! Бюджет МПК в 2020 году составил всего-то 19,3 млн евро. МПК определяет, какие виды спорта будут представлены на Паралимпиаде, общую схему организации Игр, применяемые стандарты и тому подобное. Однако непосредственно за Паралимпиаду отвечает оргкомитет конкретных Олимпийских игр, который создан в соответствующей стране для проведения на одних и тех же объектах Олимпийских и Паралимпийских игр.

Иначе говоря, Паралимпиаду полностью финансирует МОК, а значит, эти соревнования людей с ограниченными возможностями – такая же вотчина Баха, как обычные Олимпиады. Однако за инвалидами не стоят десятки тысяч болельщиков на стадионах и миллиарды по всей планете, равно как нет очереди из глобальных монополий-спонсоров. Но коли нет денег, а только расходы, то чего с ними церемониться! Бесконечно цинично, но иначе при волчьем капитализме просто быть не может. Да, МОК никак не обойдется без русских хоккеистов и фигуристов, а без россиян слепых и ампутантов – легко.

Фашизм в чистом виде!

Попутно хочу уточнить свою позицию по поводу участия России в чемпионате мира-2023 в Финляндии и Латвии. Вчера я ни слова не написал о том, что наши там сыграют. Наоборот, указал, что все ведущие национальные федерации хоккея стран Европы в лице Финляндии, Швеции, Чехии категорически против. Потому и НХЛ вынуждена была отказаться от планов в 2024 году возродить Кубок мира.

Однако ИИХФ на полугодовом конгрессе в Турции в конце сентября подавляющим числом голосов постановила, что возвращение сборных России и Белоруссии возможно уже на ЧМ-2024. Причем сразу в элитный дивизион.

Здесь ведь в чем фишка? МОК и все эти остальные «борцы за справедливость» прекрасно понимают: без НХЛ и КХЛ олимпийский турнир в Милане-2026 превратится в гнилую тыкву. Ну или максимум в первенство водокачки. НХЛ отказом без русских возобновлять КМ всем показала, что, если ничего не изменится, заокеанская лига и в Италию игроков не отпустит. КХЛ, если с нас не снимут бан, там тем более делать нечего.

Но, как известно, олимпийскому турниру предшествуют многочисленные квалификационные пульки, а их нужно начинать проводить уже в сезоне-2023/24. Если формула останется прежней, там выявят четырех участников Игр-2026 в Милане. Еще восемь сборных получают прямые путевки на Олимпиаду в соответствии с мировым рейтингом ИИХФ. Его считают по местам на ЧМ и ОИ в последние четыре года.

То есть один ЧМ вице-чемпионы пекинских Игр уже пропустили. Почти наверняка нас не допустят и на ЧМ-2023. А это уже существенная потеря рейтинговых баллов. Так и из восьмерки можно вылететь! Но без России и КХЛ, как все прекрасно понимают – и Бах в спиче на Бали это косвенно подтвердил! – хоккейный турнир в Италии-2026 попросту потерпит финансовый крах.

Вот и засуетился бывший фехтовальщик перед сильными мира сего, у которых он изгаляется на подтанцовках. А все свое продажное человеконенавистническое нутро возглавляемая Бахом организация шакалов и их приспешников продемонстрировали вчера поздно вечером в столице его родины.

Тьфу на вас, скоты и мрази!

источник: «Советский спорт»
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Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев
Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев
Вот вам и цена вчерашнему спичу на саммите G20 на Бали самопровозглашенного голубя мира. Не успела планета даже осознать призыв Баха дать миру шанс, как этот самый мир варварски оттоптался на самых беззащитных россиянах. 
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