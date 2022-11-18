…И Абаскаль не помог. ЦСКА взял реванш у «Спартака» на глазах футбольного тренера

Чемпионы, проспав дебют, выровняли игру и добились волевой победы 4:2. Взяв реванш за поражение недельной давности на «ЦСКА Арене». «Спартак» показал много молодежи, за которую не стыдно.

Сегодня Игорь Гришин бросил в бой будущее «Спартака», в том числе и капитана молодежной сборной России Чибрикова, который еще накануне играл в международном турнире в Санкт-Петербурге. В своем первом матче за красно-белых в КХЛ новичок не подвел, хотя и ошибок не избежал.

Уже на второй минуте хозяева открыли счет благодаря добиванию Кожевникова, подкараулившего отскок от вратаря Рейдеборна после броска Талалуева. Тот перехватил шайбу, которую выводил из зоны опытный Мамин. Знаменитый однофамилец автора гола, двукратный олимпионик, забивавший по 40 шайб за сезон, наверняка похвалил бы молодого форварда за его дебютный гол в КХЛ.

Александр Викторович Кожевников в «Мегаспорте» не был замечен. Зато на хоккей пожаловали главный тренер футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль, который, облачившись в джерси красного цвета с номером 61, эмоций не жалел. А в ложе хозяев с легендой Александром Якушевым соседствовал Юрий Семин. Заметим: Палыч отлично разбирается в хоккее, еще с детства, которое прошло в Орле. Он даже в НХЛ – в ту пору у нас неизведанную – знал толк.

Армейцы ответили штурмом ворот Красикова, неделю назад остановившего чемпионов. Но до перерыва хозяева героическими усилиями уберегли минимальный перевес. А в начале второго периода гости вышли вперед.

Спартаковцы достойно отреагировали на две пропущенные шайбы. И сравняли счет. Благодаря двум рикошетам от армейцев Каменева и Классона, которые до этого не смогли выбросить шайбу из зоны защиты. Гол записали на счет оборонца Хайруллина. Поздравим и его с почином в КХЛ.

Однако до второго перерыва красно-синие успели вернуть преимущество. Эпизод доел молодой Мингачёв, среагировавший на передачу Светлакова. Возможно, Красикову стоило попытаться перехватить в площади ворот шайбу.

В третьем периоде красно-белые не воспользовались численным преимуществом «5 на 3», так и создав ничего запоминающего у владений Рейдеборна, который этим вечером плохо контролировал отскоки.

Армейцы же своим шансом в большинстве воспользовались: Григоренко на ложном замахе отпасовал Плотникову, бросившему якорь на среднем пятачке. Тому не составило труда обработать шайбу и вогнать ее в пустые ворота. Коллега Славин сравнил эту нехитрую комбинацию с фирменной «двоечкой» Кучеров – Пойнт от «Тампы».

…Подопечные Сергея Федорова без проблем довели дело до победы. Причем без своего капитана, который провел всего 7 смен, а потом уселся на лавку рядом с запасным вратарем Шарыченковым. «Мы дали возможность проявить себя молодым», - лаконично объяснил сею метаморфозу главком ЦСКА.

К слову, спартаковский капитан Вишневский вообще в заявку не попал, как и герой дерби с «Динамо» Принс. Отсутствовал и олимпионик Слепышев, получивший повреждение в предыдущем матче с «Адмиралом».

Это с «Химиком» Гришин культивировал камбэки, ЦСКА – другой коленкор. Поражение не выбросило красно-белых из зоны плей-офф. Но их преследователь «Северсталь» на одно очко приблизилась. Благодаря поражению в овертайме (за 0,1 секунды до сирены) от «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

СТАТИСТИКА

«Спартак» - ЦСКА – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1). Голы: Кожевников, Т.Хайруллин – Абрамов, Карнаухов, Мингачев, Плотников.