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Хоккеист избил арбитра и теперь его ждет уголовное дело

Опубликованный накануне в телеграм-канале «Советского спорта» ролик вызвал резонанс.
Хоккеист избил арбитра и теперь его ждет уголовное дело
20 ноября 2022 14:18
автор: Сергей Терехов

Что произошло на площадке?

Если коротко, хоккеист-любитель Николай Ризин избил судью ногами и клюшкой за удаление до конца игры.

Видео эпизода вы найдёте в телеграм-канале «Советский спорт».

Но там виден уже сам эпизод избиения.

Если подробнее изложить контекст ситуации, то со слов находившихся на льду картина выглядит так: судья увидел нарушение со стороны Ризина и выписал ему двухминутный штраф. Ризин же был недоволен решением судьи и по пути к лавке штрафников стал перекрикиваться с пострадавшим игроком и показывать различные жесты.

Судье это надоело и он сказал Ризину: «Давай в раздевалку».

Как описывает канал «Мутко против», Николай начал бычить на судью и тот ему ответил: «Всё, свободен, домой давай». Ризину этот ответ не понравился, и он накинулся на судью - ударил по лицу клюшкой, потом упавшего стал добивать ногами.

Сам Николай уже сообщил друзьям и знакомым, что судья его сам спровоцировал. Мол, по регламенту у судьи не должно быть в лексиконе слов «свободен» и «домой».

После матча Ризин якобы попытался извиниться перед судьей, но тот отказался принимать его извинения и пожимать ему руку.

Интересно, что Ризин уже был пожизненно отстранён от участия в некоторых других хоккейных лигах за нападение на арбитра.

В интернете уже появилось видео, где Ризин бьет судей в Ночной лиге.

Судя по всему, несдержанного хоккеиста теперь будет ждать другой судья - уже не на льду.

источник: «Советский спорт»
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