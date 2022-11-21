Дилетанты, оставьте Овечкина в покое! Без Великой восьмерки «Вашингтон» давно бы сгинул в небытие

Миллион раз писал: разуйте, неучи, глаза! Посмотрите, кто в «Кэпиталз» в лазарете, да и в целом – что это за команда.

Прежде всего это одна из самых возрастных франшиз в НХЛ. На начало чемпионата только «Питтсбург» был еще аксакалистее. Но там трехголовый дракон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в абсолютном порядке. Кросби (35 лет) с 27 (10+17) очками в топ-10 бомбардиров. Проведший сегодня тысячный матч в лиге Малкин (36) идет по графику «очко за игру» - 20 (8+12) в 19 встречах. Не отстает от них Летанг (35): с 11 (1+10) баллами канадец первый в клубе по результативности среди защитников.

А что в «Вашингтоне»? В какое окружение угодил русский капитан, увы, на склоне карьеры? Взгляните, кто до сих пор на больничном:

Никлас Бекстрем (34 года; 9,2 млн долларов за сезон);

Том Уилсон (28; 5,166 млн);

Ти-Джей Оши (35; 5,75 млн);

Дмитрий Орлов (31; 5,1 млн);

Коннор Браун (28, 3,6 млн);

Карл Хагелин (34; 2,75 млн);

Бек Маленстайн (24; 0,76 млн);

Коди Кларк (23; 0,81 млн).

Только-только ввернулся в основу ведущий защитник Джон Карлсон (32; 8,2 млн). Американцу еще предстоит набрать форму.

Вот и считайте, сколько денег у «столичных» лежали и лежат мертвым грузом. Впрочем, не утруждайтесь. Я это уже сделал: с учетом гонорара Карлсона «Вашингтон» лишился игроков на 41,34 миллиона долларов при потолке зарплат в 82,5 млн! То есть команда чисто арифметически потеряла половину потенциала. Тем не менее не рухнула: отставание от зоны плей-офф все еще не критично – пять очков.

При этом, обратите внимание, большинство из перечисленных выше пациентов – ключевые штыки большинства. Первой (Бекстрем, Карлсон, Оши) либо второй спецбригады (Уилсон, Орлов, Браун). Однако и здесь особого затыка не произошло. При лишнем игроке «Кэпиталз» по-прежнему опасны, в эти отрезки зачастую решают исход матчей в свою пользу.

А все почему? Да потому что офис номер 8, несмотря ни на что, трудится без выходных! Напряженно и плодотворно. Вы только загрузите его работой, то есть вовремя доставьте шайбу. Если же кто-то отважится сторожить его персонально, сразу открываются центральные зоны. Большинство «пять против четырех» превращается в «четырех против троих», которое использовать проще. Было бы только кому это сделать!

Но здесь и обратная сторона монеты, что как раз и сказывается на низкой полезности Овечкина. Голы при численном преимуществе в «плюс/минус» не засчитывают, а Ови в большинстве наколотил уже пять шайб из девяти. Прибавьте эти пять голешников – и картина станет принципиально иной.

Другой ручеек, напрямую влияющий на негативную статистику москвича, опять же проистекает от жутких проблем с составом. Любая команда, уступая в одну-две шайбы, а порой – и в три, в концовке снимает вратаря. Коли «Вашингтон» свалился ныне в когорту аутсайдеров, делать ему подобное приходится чаще других. А это всегда риск – запустить в свои пустые ворота. Но, как мы выше выяснили, мастеров, способных исполнить, разыграть и забить на заказ, «Кэпиталз» сейчас катастрофически не хватает.

Отсюда что следует? Правильно! В разы больше шансов, что «Вашингтон», заменяя голкипера на шестого полевого, пропустит, чем забьет. Меж тем Ови в эти моменты всегда на льду. Всегда! Вот вам изначально почти гарантированный минус. Сколько таких у него уже набралось? Отвечаю: семь раз «столичным» закидывали в пустые ворота. По этому показателю они худшие в лиге.

Подводим итог. Да, с «минус 14» Овечкин по полезности антилидер сезона. Но уберите семь минусов при пустых воротах, добавьте пять голов в большинстве – и вуаля! У Ови уже всего лишь пограничные «минус 2»! Для 24-й команды в общей таблице чемпионата это отнюдь не критично.

Зато если взять обратную ситуацию, пустые ворота соперника капитан поразил лишь однажды. Опять же по той простой причине, что «Вашингтон» одряхлел и ослаб. Потому к занавесу редко ведет в счете, чем заставляет противника хвататься за соломинку и снимать голкипера.

По поводу плохой игры Александра в обороне. Это не просто не его конек, но и не его прямая обязанность. Как крайний нападающий он не должен первым возвращаться в тыл – это функция центрфорварда. Но если все центры и защитники переломаны либо недостаточно квалифицированы, а тот же Кузнецов никогда не отличался надежностью в обороне, то какие претензии к Овечкину?! Он за защиту не отвечает. Вернее, отвечает, но в последнюю очередь.

Да и нет у него провальных матчей по полезности. Ни одного с «минус 3», тем более с «минус 4»! Только «минус 1» или «минус 2». А это именно из-за бездарной игры команды в целом, но никак не из-за персональных недоработок россиянина.

Так что, хорош ныть: все у Александра нормально. Все вопросы к менеджменту франшизы. Столичные старики, в отличие от «Питтсбурга», не тянут, а смены близко не видать. Динамовцу придется и дальше одному на себе тащить этот закрытый клуб контуженных пенсионеров.

Кстати, о «пингвинах». У Кросби, несмотря на седьмое место среди бомбардиров, сейчас «минус 1», а у Летанга – вовсе «минус 10»!