Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных

О личных наградах магнитогорца скажем ниже, а начнем с самой простой и одновременно показательной статистики. Вот топ-5 действующих игроков по очкам за результативность на отметке в тысячу игр:

Сидни Кросби («Питтсбург») – 1278;

Евгений Малкин («Питтсбург») – 1166;

Александр Овечкин («Вашингтон») – 1118;

Патрик Кейн («Чикаго») – 1060;

Никлас Бекстрем («Вашингтон») – 972.

Спрашиваете, а если взять всю более чем столетнюю историю НХЛ? Тоже круто! Пятнадцатое место за 105 лет существования лиги! Лидирует тут, разумеется, Гретцки – 2265 очков после тысячи игр. Но худосочный канадец их в основном нарубил в 80-е годы, когда НХЛ была смешной неконкурентной местечковой лигой – с неуклюжими дохлыми вратарями, глупыми тихоходами-защитниками, заведомыми клубами-лузерами и с парой-другой истинных звезд из Европы.

Малкин вторым в истории «Пингвинз» провел 1000 матчей за клуб, присоединившись к капитану Сидни Кросби (1127), а также стал 64-м игроком в НХЛ, кто откатал как минимум 1000 матчей за одну команду.

Среди россиян больше матчей лишь у семерых: Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Александр Овечкин (1294), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068). Но у Малкина контракт аж до 2026 года. Так что, еще кого-то подвинет наверняка.

Ну а теперь искупаемся в лучезарных потоках прославляющих уральца спичей в исполнении его одноклубников и североамериканских журналистов.

Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга»:

- Джино — настоящий боец и работяга. Иногда я думаю, что не все люди замечают его глубочайший дух соперничества. Но он сам по себе талант поколения. Его роль в трех наших победах в Кубке Стэнли исключительна. Тысячный матч в лиге – награда за преданность хоккею, спортивную страсть, готовность работать и просто следствие общего уровня его мастерства. Это элитный форвард.

Конечно, как он может не быть игроком поколения, если только двукратный олимпийский чемпион «Капитан Канада» набрал после тысячи матчей больше очков, чем Евгений! К слову, в плей-офф разрыв между ними на сегодня еще меньше: 201 очко у Сида, 180 – у Джино.

Сидни Кросби, капитан «Питтсбурга»:

- Это потрясающее достижение. Особенно с учетом того, через что ему пришлось пройти на пути к этому. Многие парни, убежден, близко не сталкивались с теми жуткими испытаниями травмами, что преследовали его. Ужасно даже представить: два разрыва крестообразных связок! А он и в 36 лет идет по графику «очко за игру».

Я отлично помню наш первый выход на лед. Все уже ушли, а он все стоял в коридоре. У нас был небольшой языковой барьер, но он понял, что я спросил, кто пойдет последним. Он сказал: «В России я три года шел последним». Тогда я предложил что-то вроде перед каждым матчем определять очередность через «камень-ножницы-бумага». Джино даже не шелохнулся и отрезал: «Нет». Вот так мы и добыли три Кубка Стэнли.

Мощная история! А мы и не знали, в чем секрет успеха «пингвинов». Спасибо, оказывается, радушным ветеранам «Магнитки», которые пошли навстречу желанию юниора!

Рикард Ракелль, нападающий «Питтсбурга»:

- Я всегда был его большим поклонником. Хотите увидеть хоккеиста, который кайфует от игры, следите за Джино! Такое впечатление, что в каждой смене пытается перехитрить оппонента, оставить его в дураках. Он – чрезвычайно эмоциональный, готов все сделать для команды.

Крис Летанг, защитник «Питтсбурга»:

- Нет ничего увлекательнее, чем наблюдать, насколько он заряжен на льду, как в каждой смене жаждет забивать голы. Я думаю, этим он сам заводит себя, потому что понимает, что так будет хорошо и ему и команде. Джино хочет влиять на игру в каждом эпизоде. Чтобы помочь команде победить.

Марио Лемье, легенда НХЛ и «Питтсбурга»:

- Джино, поздравляю с вступлением в клуб тысячников! Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории всей НХЛ! Твой вклад в три победы в Кубке Стэнли огромен. Спасибо за все, что ты сделал для команды и города.

Джесси Маршалл, обозреватель The Athletic:

- Признаюсь, Малкин — один из моих самых любимых хоккеистов всех времен. Воплощение бегемота. Мощный, но аккуратный и техничный. Манипуляции клюшкой и катание классического снайпера. И все это смешано с желанием сметать всех со своего пути. На коньках он… Это словно смотреть «Луни Тюнз», где ноги мультяшных персонажей сначала бешено крутятся на месте, а потом эти зверушки вдруг мчатся со скоростью 1000 миль в час!

Мэтт Ларкин, аналитик портала Dailyfaceoff:

- Я бы лукавил, если бы просто назвал Малкина недооцененным, когда у него есть «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи», два «Арт Росс Трофи», три Кубка Стэнли, «Колдер Трофи» и три попадания в первый состав «Олл Старз» сезона.

Скажу так: его можно назвать недооцененным с точки зрения места, которое занимает среди всех лучших нападающих в истории НХЛ. Малкин всю карьеру оставался в тени тех, кого, вероятно, будут помнить как трех из десяти величайших хоккеистов всех времен. Его редко признавали в качестве суперзвезды поколения. Это похоже на удивительное время расцвета Дейла Хаверчука, который выступал во времена Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Только в отличие от Хаверчука, Малкин выиграл все, что можно было выиграть.

У скольких игроков в истории НХЛ есть «Колдер», «Харт», два «Арт Росса» и «Конн Смайт Трофи»? У трех: Бобби Орра, Марио Лемье и Евгения Малкина! При этом еще раз вспомним, что этот человек не был назван одним из 100 величайших игроков НХЛ, хотя выиграл все к зиме 2017 года.

Браво, Мэтт Ларкин! Что и требовалось доказать!

Не знаю, кто третий вслед за Кросби и Овечкиным затенял уральца всю его карьеру за океаном, но суть североамериканский корреспондент уловил абсолютно верно. Бесконечный позор тебе, НХЛ, который смыть невозможно даже кровью! Как можно было проигнорировать гениального Малыча пять лет назад, когда к своему вековому юбилею НХЛ определила 100 лучших игроков всех времен?!

Эй, чудо-выборщики, он ведь один такой! Увы, Бобби Орр и Марио Лемье никогда не выигрывали чемпионат мира, а Женя это сделал дважды! Причем на ЧМ-2012 собрал все индивидуальные призы – MVP, лучший бомбардир и форвард, первый состав «Олл Старз».

Неужели, чтобы исправить вопиющую несправедливость, придется ждать 2067 года, когда к 150-летию НХЛ, надо полагать, подготовит новый список ста премьеров? Или Беттман и Ко через пяток лет что-то придумают к 110-й годовщине организации? Все-таки какая-никакая, а круглая дата.