World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных

Центральным событием в НХЛ вчера стал тысячный матч Евгения Малкина. В адрес трехкратного обладателя Кубка Стэнли сказано масса добрых слов, но о главном все стыдливо умолчали. Кроме одного человека.
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
22 ноября 2022 18:50
автор: Виталий Славин
автор фото: «ХК Питтсбург Пингвинз»

О личных наградах магнитогорца скажем ниже, а начнем с самой простой и одновременно показательной статистики. Вот топ-5 действующих игроков по очкам за результативность на отметке в тысячу игр:

Сидни Кросби («Питтсбург») – 1278;

Евгений Малкин («Питтсбург») – 1166;

Александр Овечкин («Вашингтон») – 1118;

Патрик Кейн («Чикаго») – 1060;

Никлас Бекстрем («Вашингтон») – 972.

Спрашиваете, а если взять всю более чем столетнюю историю НХЛ? Тоже круто! Пятнадцатое место за 105 лет существования лиги! Лидирует тут, разумеется, Гретцки – 2265 очков после тысячи игр. Но худосочный канадец их в основном нарубил в 80-е годы, когда НХЛ была смешной неконкурентной местечковой лигой – с неуклюжими дохлыми вратарями, глупыми тихоходами-защитниками, заведомыми клубами-лузерами и с парой-другой истинных звезд из Европы.

Малкин вторым в истории «Пингвинз» провел 1000 матчей за клуб, присоединившись к капитану Сидни Кросби (1127), а также стал 64-м игроком в НХЛ, кто откатал как минимум 1000 матчей за одну команду.

Среди россиян больше матчей лишь у семерых: Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Александр Овечкин (1294), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068). Но у Малкина контракт аж до 2026 года. Так что, еще кого-то подвинет наверняка.

Ну а теперь искупаемся в лучезарных потоках прославляющих уральца спичей в исполнении его одноклубников и североамериканских журналистов.

Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга»:

- Джино — настоящий боец и работяга. Иногда я думаю, что не все люди замечают его глубочайший дух соперничества. Но он сам по себе талант поколения. Его роль в трех наших победах в Кубке Стэнли исключительна. Тысячный матч в лиге – награда за преданность хоккею, спортивную страсть, готовность работать и просто следствие общего уровня его мастерства. Это элитный форвард.

Конечно, как он может не быть игроком поколения, если только двукратный олимпийский чемпион «Капитан Канада» набрал после тысячи матчей больше очков, чем Евгений! К слову, в плей-офф разрыв между ними на сегодня еще меньше: 201 очко у Сида, 180 – у Джино.

Сидни Кросби, капитан «Питтсбурга»:

- Это потрясающее достижение. Особенно с учетом того, через что ему пришлось пройти на пути к этому. Многие парни, убежден, близко не сталкивались с теми жуткими испытаниями травмами, что преследовали его. Ужасно даже представить: два разрыва крестообразных связок! А он и в 36 лет идет по графику «очко за игру».

Я отлично помню наш первый выход на лед. Все уже ушли, а он все стоял в коридоре. У нас был небольшой языковой барьер, но он понял, что я спросил, кто пойдет последним. Он сказал: «В России я три года шел последним». Тогда я предложил что-то вроде перед каждым матчем определять очередность через «камень-ножницы-бумага». Джино даже не шелохнулся и отрезал: «Нет». Вот так мы и добыли три Кубка Стэнли.

Мощная история! А мы и не знали, в чем секрет успеха «пингвинов». Спасибо, оказывается, радушным ветеранам «Магнитки», которые пошли навстречу желанию юниора!

Рикард Ракелль, нападающий «Питтсбурга»:

- Я всегда был его большим поклонником. Хотите увидеть хоккеиста, который кайфует от игры, следите за Джино! Такое впечатление, что в каждой смене пытается перехитрить оппонента, оставить его в дураках. Он – чрезвычайно эмоциональный, готов все сделать для команды.

Крис Летанг, защитник «Питтсбурга»:

- Нет ничего увлекательнее, чем наблюдать, насколько он заряжен на льду, как в каждой смене жаждет забивать голы. Я думаю, этим он сам заводит себя, потому что понимает, что так будет хорошо и ему и команде. Джино хочет влиять на игру в каждом эпизоде. Чтобы помочь команде победить.

Марио Лемье, легенда НХЛ и «Питтсбурга»:

- Джино, поздравляю с вступлением в клуб тысячников! Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории всей НХЛ! Твой вклад в три победы в Кубке Стэнли огромен. Спасибо за все, что ты сделал для команды и города.

Джесси Маршалл, обозреватель The Athletic:

- Признаюсь, Малкин — один из моих самых любимых хоккеистов всех времен. Воплощение бегемота. Мощный, но аккуратный и техничный. Манипуляции клюшкой и катание классического снайпера. И все это смешано с желанием сметать всех со своего пути. На коньках он… Это словно смотреть «Луни Тюнз», где ноги мультяшных персонажей сначала бешено крутятся на месте, а потом эти зверушки вдруг мчатся со скоростью 1000 миль в час!

Мэтт Ларкин, аналитик портала Dailyfaceoff:

- Я бы лукавил, если бы просто назвал Малкина недооцененным, когда у него есть «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи», два «Арт Росс Трофи», три Кубка Стэнли, «Колдер Трофи» и три попадания в первый состав «Олл Старз» сезона.

Скажу так: его можно назвать недооцененным с точки зрения места, которое занимает среди всех лучших нападающих в истории НХЛ. Малкин всю карьеру оставался в тени тех, кого, вероятно, будут помнить как трех из десяти величайших хоккеистов всех времен. Его редко признавали в качестве суперзвезды поколения. Это похоже на удивительное время расцвета Дейла Хаверчука, который выступал во времена Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Только в отличие от Хаверчука, Малкин выиграл все, что можно было выиграть.

У скольких игроков в истории НХЛ есть «Колдер», «Харт», два «Арт Росса» и «Конн Смайт Трофи»? У трех: Бобби Орра, Марио Лемье и Евгения Малкина! При этом еще раз вспомним, что этот человек не был назван одним из 100 величайших игроков НХЛ, хотя выиграл все к зиме 2017 года.

Браво, Мэтт Ларкин! Что и требовалось доказать!

Не знаю, кто третий вслед за Кросби и Овечкиным затенял уральца всю его карьеру за океаном, но суть североамериканский корреспондент уловил абсолютно верно. Бесконечный позор тебе, НХЛ, который смыть невозможно даже кровью! Как можно было проигнорировать гениального Малыча пять лет назад, когда к своему вековому юбилею НХЛ определила 100 лучших игроков всех времен?!

Эй, чудо-выборщики, он ведь один такой! Увы, Бобби Орр и Марио Лемье никогда не выигрывали чемпионат мира, а Женя это сделал дважды! Причем на ЧМ-2012 собрал все индивидуальные призы – MVP, лучший бомбардир и форвард, первый состав «Олл Старз».

Неужели, чтобы исправить вопиющую несправедливость, придется ждать 2067 года, когда к 150-летию НХЛ, надо полагать, подготовит новый список ста премьеров? Или Беттман и Ко через пяток лет что-то придумают к 110-й годовщине организации? Все-таки какая-никакая, а круглая дата.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
Центральным событием в НХЛ вчера стал тысячный матч Евгения Малкина. В адрес трехкратного обладателя Кубка Стэнли сказано масса добрых слов, но о главном все стыдливо умолчали. Кроме одного человека.
22.11.2022 18:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Дилетанты, оставьте Овечкина в покое! Без Великой восьмерки «Вашингтон» давно бы сгинул в небытие
Дилетанты, оставьте Овечкина в покое! Без Великой восьмерки «Вашингтон» давно бы сгинул в небытие
Даже в отечественных СМИ не утихает антиовечкинская кампания: дескать, что это за капитан такой, если он – худший во всей НХЛ по полезности?! Отвечу за Александра.
21.11.2022 19:05
Хоккей
автор: Виталий Славин
Хоккеист избил арбитра и теперь его ждет уголовное дело
Хоккеист избил арбитра и теперь его ждет уголовное дело
Опубликованный накануне в телеграм-канале «Советского спорта» ролик вызвал резонанс.
20.11.2022 14:18
Хоккей
автор: Сергей Терехов
…И Абаскаль не помог. ЦСКА взял реванш у «Спартака» на глазах футбольного тренера
…И Абаскаль не помог. ЦСКА взял реванш у «Спартака» на глазах футбольного тренера
Новый наставник красно-белых Гришин потерпел первое поражение.
18.11.2022 22:37
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Радулов оформляет хет-трик и спасает Знарка от увольнения
Радулов оформляет хет-трик и спасает Знарка от увольнения
В Казани повержен лидер регулярного чемпионата СКА.
17.11.2022 22:57
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев
Двуличный Бах утром подмигнул НХЛ и КХЛ, а вечером цинично вытер ноги об российских паралимпийцев
Вот вам и цена вчерашнему спичу на саммите G20 на Бали самопровозглашенного голубя мира. Не успела планета даже осознать призыв Баха дать миру шанс, как этот самый мир варварски оттоптался на самых беззащитных россиянах. 
17.11.2022 14:12
Хоккей
автор: Виталий Славин
Гришин побеждает второй раз подряд. Теперь «Северсталь»
Гришин побеждает второй раз подряд. Теперь «Северсталь»
Камбэк «Спартака» с 0:2 при домашнем судействе.
16.11.2022 22:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Ротенберг против Знарка. СКА и «Ак Барс» встретятся в Казани
Ротенберг против Знарка. СКА и «Ак Барс» встретятся в Казани
Это первое противостояние тренеров, возглавляющих записных фаворитов.
16.11.2022 20:32
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  
Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  
На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах порекомендовал главам ведущих государств не препятствовать возвращению России в мировой спорт. Правда, слово «Россия» глава МОК не произнес, но его посыл очевиден.
16.11.2022 20:10
Хоккей
автор: Юрий Волохов
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах сегодня сделал сенсационное заявление. Лидер олимпийского движения по сути признал, что мировой спорт без России больше жить не может.
16.11.2022 16:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
Не та Дания… Как команда-открытие Евро бледно стартовала на ЧМ-2022
Первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре случилась в матче сборных Дании и Туниса.
«Месси все-таки не робот». Мостовой — о фиаско Аргентины в первом туре чемпионата мира
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении Аргентина от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре ЧМ-2022.
Туктамышева и Петросян едут в Пермь, Сакамото растолстела, Уно никак не догонит Малинина. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников шестого, заключительного этапа Гран-при России, который в ближайшие выходные примет Пермь.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Надо ли ставить на голы в компенсированное время матчей ЧМ-2022? Конечно, да! Пока коэффициенты не упали
Этот чемпионат мира совершенно точно побьет рекорд по количеству сыгранных командами минут.
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
От Валенсии до Бэйла: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Веа все-таки сыграл на ЧМ — и даже забил! Как сын президента Либерии едва не принес США победу над Уэльсом (видео)
Одним из героев матча группы В ЧМ-2022 между США и Уэльсом (1:1) стал Тимоти Веа - сын легендарного Жоржа Веа, обладателя «Золотого мяча»-1995, которому так и не довелось принять участие в чемпионате мира.
Шаманы наколдовали не то! Как невезучий Сенегал продолжил терять лидеров и отдал равный матч Нидерландам (видео)
Во втором матче группы А на ЧМ-2022 голландцы с большим трудом дожали в концовке чемпионов Африки (2:0).
Вот так чудеса! Англия забила Ирану шесть мячей, Кейн — ни одного, а судья добавил 27 минут
В стартовом матче группы В на чемпионате мира сборная Англии разгромила иранцев (6:2), при этом главный бомбардир британцев Гарри Кейн голами не отметился.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика