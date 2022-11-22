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Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове

Ротенберг вывел формулу успеха во встречах с командой Федорова.
Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
22 ноября 2022 23:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Питерские армейцы уже в первом периоде заложили фундамент победы над чемпионом, отгрузив в сетку гостей четыре безответные шайбы. Подопечные Сергея Федорова оружия не сложили, два гола отквитали. Но большего им не позволил грамотно защищавшийся соперник. Это вторая победа СКА в армейском дерби. Ждем еще две встречи заклятых «друзей».

Можно обвинить в поражении вратаря Рейдеборна, который в последнее время не контролирует отскоки. Похоже, шведский страж ворот наелся. Не имея надежного сменщика-конкурента. Сегодня голкипер ЦСКА подрал первый гол (забит с добивания Михаилом Воробьевым). А во втором эпизоде, когда отличился Никита Гусев, не поделил шайбу с юным защитником Дудой, которому рано выходить на лед в таких матчах. Потом шведа пробил с 11-ти метров незабивной Захар Бардаков кистевым броском в девятку. Здесь можно спросить с центрального нападающего москвичей Андрея Светлакова, застрявшего в недрах зоны.

Живую шайбу не сумел укротить Владислав Провольнев, и Дамир Жафяров выскочил к воротам и переиграл Рейдеборна.

К слову, швед поплыл еще в концовке предыдущего матча с «Витязем», в котором чемпион упустил победу в основное время, разбазарив фору в два гола, но завоевал бонусное очко в овертайме.

Практика ( и не только отечественная, но и заокеанская) показывает: со шведскими вратарями кубки не выигрываются – как Гагарина, так и Стэнли. Свежий пример – Ларс Юханссон, не сумевший завоевать трофей будучи первым номером в армейских командах.

При счете 4:0 пост номер один гостей занял Александр Шарыченков, не игравший после 29 сентября. Вряд ли дублер, которого в межсезонье вернули в ЦСКА из Уфы, повинен в пятой и шестой пропущенных шайбах. Но его как обычно трясло. Едва ли не каждый вояж вратаря за ворота создавал напряженность.

Москвичи в течение двух минут второго периода отквитали две шайбы, могли забить еще. Но главный тренер СКА Роман Ротенберг своевременно взял тайм-аут, потом хозяева отбились в меньшинстве, а перед перерывом судьи выписали малый штраф Плотникову за подножку на Камалове. Хотя в куда более очевидной ситуации в начале встречи проигнорировали такой же фол на Плотникове в средней зоне.

В третьем периоде чемпионы сражались, но дважды не реализовали численное преимущество, а окончательно потеряли надежду на спасение после гола-фантома Дмитрия Яшкина. Удивительно, как капитан СКА буквально на первой скорости объехал защитника Сергеева и воткнул шайбу под перекладину, не заметив вытянутой клюшки Шарыченкова.

По горячим следам Сергей Федоров очень лаконично прокомментировал поражение: «Не все так просто, есть причины».

С ним трудно не согласиться. Его команда нуждается в надежном вратаре, кое-кто из лидеров потерял тонус. Так, Михаил Григоренко, стоящий на пороге клубного снайперского рекорда, перестал попадать не в ворота, а по шайбе.

На фоне ЦСКА питерские армейцы не устали побеждать. Они видят цель и идут к ней. А Ротенберг после финальной сирены заявил, что «это только начало». Заинтриговал...

Мы же напомним: счет 6:2 в пользу СКА в армейском дерби до этого был зафиксирован в пятом матче финала Западной конференции-2015. Ту серию выиграла команда Вячеслава Быкова с 0-3.

СТАТИСТИКА

СКА – ЦСКА – 6:2 (4:0, 1:2, 1:0). Голы: Воробьев, Гусев, Бардаков, Жафяров-2, Яшкин – Карнаухов, Каменев.

источник: «Советский спорт»
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Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
Ротенберг вывел формулу успеха во встречах с командой Федорова.
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