НХЛ постоянно сигнализирует нам: ужесточите в КХЛ лимит на легионеров! Минспорта пошло навстречу

Лично я только «за». Тем более что де-факто это уже произошло. Некоторые клубы, причем ведущие – «Ак Барс» и «Локомотив», изначально отказались от услуг гастарбайтеров. Другие подписали двух-трех. Да и то по ходу чемпионата от них избавляются. Так, вчера «Нефтехимик» выставил на драфт отказов французского защитника Овитю.

Если взять всех мигрантов КХЛ и поделить на количество российских клубов, то получится менее трех легионеров в среднем на одну команду. Уже сейчас! Тем не менее, по общему мнению, нынешний чемпионат КХЛ один из самых интересных и интригующих за все 15 лет существования лиги. Из 22 клубов только ХК «Сочи» не претендует на попадание в плей-офф. Даже в НХЛ такое редко встретишь. В прошлом сезоне состав топ-8 на Востоке определился задолго до окончания регулярки.

Словом, Минспорта и ФХР попросту узаконят то, что уже есть на практике. Ибо, понятно, после отлучения почти всеми европейскими национальными федерациями от сборной игроков, задействованных в КХЛ, число желающих перебраться к нам сильно поубавилось. В частности, из Финляндии остался один Пулккинен в «Тракторе».

Да, американцы и канадцы по-прежнему едут в Россию на бешеные для их уровня деньги с огромным удовольствием. Но зачем нам заполнять лигу откровенным вторсырьем из заокеанских фарм-клубов?! Взять того же Лайпсика из «Магнитки» - в «Вашингтоне» канадец выше четвертого звена никогда не поднимался, получая жалкие крохи ледового времени. Чему он может научить местную молодежь? Да, Ягр. Да, Гашек. Да, Торесен. Да, Даллмен. Да, Яшкин. Но не всякие ноунеймы - только бы норму выбрать! А трех вакансий для качественных иноземцев вполне достаточно.

Часто слышу – конкуренция двигатель прогресса, а значит, надо вообще убрать все ограничения. Как в НХЛ. Ответ у меня для всех этих якобы вольнодумцев один – и парировать им нечего. Хотите аки в НХЛ, создавайте на свои деньги франшизу, покупайте игроков, стройте дворец. Готовы из своего кармана выложить миллиарды рублей? Нет! Ну так и помалкивайте. Я никому не давал согласия из моих налогов кормить на убой всякий иностранный мусор!

Если Континентальная лига целиком и полностью сидит на шее государства, то КХЛ априори должна подчиняться указивкам Минспорта и ФХР, а главное – преследовать исключительно национальные интересы, а не обогащать и развивать иноземцев! Чего тут непонятного?! А значит, дорогу нашей молодежи!

Ведь что такое пять нынешних легионеров? Это по сути весь розыгрыш большинства и лишение аборигенов практики во всех остальных ключевых отрезках матчей. Как же расти россиянам, оставаясь на подтанцовках с ролями с парой слов?! Потому у нас атакующие защитники с центрфорвардами не появляются, ибо эти краеугольные позиции в ведущих звеньях, как правило, заняты варягами.

Лет 15-20 назад точно такая же ситуация наблюдалась с вратарями. В сборную, кроме ветерана Соколова, попросту некого было брать. Но возглавил ФХР Владислав Третьяк, ввел мощный налог – заметьте, не запрет, как позже сделали в молодежных лигах Канады – на иностранных вратарей, и мы ныне не знаем, куда девать российских голкиперов!

НХЛ нам давным-давно кричит: одумайтесь, доверяйте больше своим! У вас же отличная школа. Какого черта вы держали под финном Коскиненом в СКА Шестеркина, а Георгиев почему-то очутился в Финляндии? Стоило Игорю перелететь через Атлантику, как москвич из «Рейнджерс» сразу шведского короля Лундквиста выкинул, а затем стал абсолютно лучшим во всей НХЛ. В номинанты на звание самого ценного игрока НХЛ-2022 попал. Сорокина мариновали на третьих ролях в сборной, а теперь на нем весь «Айлендерс» держится. Сегодня Илья отразил все 49 бросков «Эдмонтона» Макдэвида и Драйзайтля (3:0), за что удостоился первой звезды дня.

Кочеткова на родине гоняли по низшим лигам, гранды на сильнейшего вратаря молодежного ЧМ-2019 не обращали никакого внимания. Так, в позапрошлом сезоне Петр попутешествовал между «Витязем», «Торпедо» и ХК «Рязань». Год назад вплоть до досрочного завершения чемпионата КХЛ куковал в Нижнем Новгороде. Однако стоило в январе перебраться в АХЛ, как уже весной его перевели в «Каролину», где россиянин успел сыграть как в регулярке, так и в плей-офф. А вчера Кочетков, сыграв в НХЛ менее десяти матчей, заключил с «ураганами» невероятный четырехлетний контракт на 8 миллионов долларов!

Если мы так здорово научились готовить голкиперов, что мешает с таким же успехом работать с полевыми игроками? Именно засилье легионеров! Да, уникальные таланты вроде Овечкина и Малкина, Тарасенко и Капризова пробьются всегда, а всем остальным надо помогать. Целенаправленно и последовательно. Конкурировать российские юниоры должны между собой, а не с уже состоявшимися забугорными дядями с многомиллионными зарплатами, которые как раз их от конкуренции и ограждают. Пусть только тренер попробует такого пришлого богатея убрать из топ-звена, тут же получит по шапке от начальства, нагло жирующего за наш с вами счет!

КХЛ по сути двинулась по пути Швейцарии, где не более четырех ландскнехтов на команду. Хотя, разумеется, госденег там близко нет. Еще жестче национального производителя поддерживают в молодежных лигах Канады – не более двух европейцев. Это я сообщаю для тех недоумков, которые убеждены, что лимит на легионеров – чисто российское изобретение.

В качестве антипримера посмотрим, чего добились клубы КХЛ, где никаких ограничений на рабочую силу нет. Только пражский «Лев» когда-то доковылял до финала Кубка Гагарина. Но чехи не только кучу чемпионатов мира выиграли, но и даже первую НХЛ-Олимпиаду умыкнули. А что остальные - всякие «Йокериты», «Медвежчаки», «Слованы», «Попрады», рижское и минское «Динамо», «Барыс»? Да для них попасть в плей-офф – уже счастье!

Попутно замечу, что легионеры уже похоронили наш женский и мужской баскетбол, добили многострадальный футбол. Когда «Спартак» в группе Лиги чемпионов умудрился победить во всех шести матчах? Правильно: при Романцеве и без единого иноземца. Во что играют нынешние красно-белые, я не понимаю – и не хочу понимать! А вот «Спартак» Симоняна, Бескова, Романцева, когда у нас о легионерах и не слышали, невозможно было ни с кем спутать.

Отечественный хоккей, к счастью, вовремя введенным лимитом мы спасли. Пришло время двигаться дальше – еще шире открыть двери нашей молодежи! НХЛ только спасибо скажет: в ледовой игре Россия по-прежнему производит товар мирового класса. Его хватит при должном рачительном подходе и нам и североамериканским клубам.

Вот в сугубо частной НХЛ пусть россияне, выпестованные в государственной КХЛ, и конкурируют со сливками со всей планеты! Это честная конкуренция.