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КХЛ, когда же ты выгонишь из лиги этого американского насильника и костолома?! Буше напал на юниора

«Локомотив», исторически бережно относящийся к репутации, от этого заокеанского уголовника избавился. «Авангард» его подобрал и даже отмазывает от заслуженных наказаний. КХЛ, как такое возможно? Почему молчишь?
КХЛ, когда же ты выгонишь из лиги этого американского насильника и костолома?! Буше напал на юниора
27 ноября 2022 12:02
автор: Виталий Славин
автор фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

В ответ на инициативу Минспорта и ФХР сократить число легионеров в КХЛ с пятерых до троих расхитители госсобственности разного пошиба заверещали: мол, что вы делаете, зачем это надо, уровень хоккея упадет! Да с какого перепугу всему этому произойти, если у нас на сегодня и без того в среднем на команду даже трех мигрантов не набирается, а чемпионат - интереснейший и высочайшего накала?! Как с той тухлой рыбой, все от головы идет: пришли в лигу задорные тренеры вроде Ларионова, Тамбиева, Мишина, а ранее, конечно, Разина – и доказали, что за копейки, без дорогущих гастарбайтеров можно быстро создать боеспособные зрелищные коллективы.

Увы, не везде это понимают. Зарекался, что не буду больше писать об этом преступнике из США, который в американском суде сам признался в изнасиловании 12-летней девочки, но своими хамскими поступками он вынуждает это сделать. За пару недель два больших штрафа за жуткие удары русского и белоруса!

В Казани в матче с «Ак Барсом» 13 ноября он врезал в спину уже потерявшему равновесие и падающему вице-чемпиону Олимпиады-2022 Семенову. Судьи после долгого изучения видеозаписи ограничились пятью минутами штрафа, а Кирилл, к счастью, избежал сотрясения мозга.

Вчера либерализм к хулигану обернулся новым ЧП. Теперь в Череповце досталось 19-летнему бульбашу Суворову. Как ни старался Александр увернуться от варварского хита зарубежного гостя, тщетно – Буше на противоходе и приличной скорости въехал коленом в колено. Поверженный юноша не смог подняться без помощи врача и партнера. Попробовал опереться на пострадавшую ногу и чуть снова не упал – она не держала. Кое-как белоруса дотащили до скамейки, где он только и пришел в чувство.

Рефери опять надолго отправились в кино - и на сей раз справедливо постановили: пять минут штрафа и удаление до конца игры!

Однако я не поверил своим ушам, когда на пресс-конференции от вроде бы петербуржского интеллигента Михаила Кравеца вдруг услышал:

- Конечно, мы попросим комиссию КХЛ рассмотреть момент с удалением Буше. Он не шел играть именно в колено, а пытался применить хороший силовой прием. А игрок «Северстали» в последний момент попытался уйти от силового приема, и Буше уже деваться некуда было, он ничего не мог изменить. Будем бороться за то, чтобы этот штраф сняли, - ничтоже сумняшеся заявил главный тренер «Авангарда».

Даже не знаю – негодовать тут или смеяться… Да, Суворов пытался уйти от грязного наезда заокеанского громилы. А что – это запрещено?! А главное – это дает индульгенцию на убийство оппонента? Полетят кресты – можно и карьеру в тинейджерском возрасте завершить.

Деваться было некуда? Уважаемый господин Кравец, разве не в таких случаях говорят: не уверен – не обгоняй?!

Ничего он не мог изменить… Если ты свое тело не контролируешь и готов походя вырубить только начинающего жизнь в большом хоккее юнца – якобы, а куда мне было деваться? – что ты вообще в этой профессии делаешь?! Если еще вспомнить, что этот фрукт находится на четырехлетнем испытательном сроке с годом тюрьмы условно, то какого черта он в принципе ошивается в Омске и КХЛ?! Да еще получает миллионы долларов из закромов госкомпании, то есть из нашего с вами кармана.

Была бы моя воля – давным-давно выписал бы этому штатовскому рецидивисту волчий билет с авиаквитком в один конец. Но решать дисциплинарному комитету КХЛ. Остается надеяться, что его уважаемые члены во главе с Валерием Каменским проявят принципиальность и гражданскую ответственность. Если этого костолома, который, как выясняется, не может управлять своим телом, сейчас не остановить – он пол-лиги травмирует. Нам это надо?.. Кстати, этот буян успел еще несколько зуботычин засадить Гераськину, который кинулся защищать Суворова.

Нет, друзья, такой хоккей с такими легионерами нам не нужен! Или у КХЛ другое мнение?

источник: «Советский спорт»
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