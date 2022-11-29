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Матвей Васин: Решил играть попроще, чтоб не накосячить

Девятнадцатилетний форвард армейцев отличился в первом же матче и положил начало крутому камбэку красно-синих.
Матвей Васин: Решил играть попроще, чтоб не накосячить
29 ноября 2022 08:35
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

Череда простуд и вирусов заставила наставника столичных армейцев Сергея Федорова искать замену основе в вертикали клуба. В матче против подмосковного «Витязя» сыграло сразу три дебютанта. С кандидатурами главный тренер не прогадал. Например, нападающий Матвей Васин провел на льду всего две с половиной минуты, но забросил важную шайбу, которая стала отправной точкой в камбэке ЦСКА в игре против подмосковного «Витязя».

После встречи дебютант поделился впечатлениями.

- Матвей, какие эмоции после дебюта в КХЛ?

- Это большой опыт и ответственность. Чувствуется, что есть еще очень много аспектов, в которых нужно добавлять и развиваться.

- Как узнали о том, что выступите за основу ЦСКА? Что почувствовали?

- Узнал позавчера. Мне написали, что работаю по расписанию первой команды. Первым делом, я начал волноваться! Но потом подумал, что буду минималистично играть – сыграть попроще, не накосячить.

- Старшие партнеры поддерживали?

- Так во всех командах. Партнеры подсказывают в каких-то моментах. Тахир Мингачев мне помогал сегодня и на льду, и на скамейке объяснял. Мы выходили и работали звеном более слаженно и уверено.

- Успели уловить отличия в игре в КХЛ, если сравнивать с Вышкой и молодежкой?

- Здесь намного выше уровень, другие игроки. Ты не можешь уже как-то бесшабашно полезть напролом – тебя просто обыграют, потеряешь позицию. В КХЛ нужно более умно играть.

- Какая атмосфера была в раздевалке ЦСКА после первого периода? Все-таки горели 3:0…

- Я не могу сказать, что была какая-то перестройка. Все продолжали друг друга поддерживать, и была полная уверенность в том, что команда может, команда выйдет и сделает. Это ощущение было с первого периода.

- Перед тем, как выпустить вас на лед, тренеры что-то говорили?

- Мне прямо перед периодом сказали, что выходи и ничего не бойся. Держи шайбу, старайся заработать на себе удаление.

- В раздевалке команда признала вас MVP матча. Ожидали?

- Не ожидал. Думал, что Никита Нестеров или Андрей Светлаков получат MVP. Все-таки у них по дублю, а мой гол немного курьезный получился, но приятно. Буду вспоминать с теплотой.

- Кому посвятите эту дебютную шайбу в КХЛ и где обычно храните такие «сувениры»?

- Эту шайбу я посвящаю своему дедушке. Обычно он ходит на все матчи, но вот сегодня не смог. Но думаю, что он смотрел матч по телевизору. Шайбы храню дома – маме отвожу, а она их уже хранит.

источник: «Советский спорт»
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