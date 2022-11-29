World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?

Очередной грандиозный камбэк «молний» благодаря русским звездам и канадскому капитану. Теперь не поздоровилось «саблезубым» в Буффало – 5:6 в овертайме.
Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?
29 ноября 2022 12:24
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Еще за пять с половиной минут до конца основного времени хозяева вели аж 5:3. Причем в воротах «молний» опять кучу бабочек нахватал 37-летний канадский увалень Эллиотт. В подобной ситуации в параллельно проходившем в «Медисон Сквер Гарден» матче с «Нью-Джерси» ньюйоркцы покорно сложили лапки еще во втором периоде при счете 2:4. Финалисты Кубка Стэнли трех последних сезонов, естественно, не такие позорные рохли, как «рейнджеры».

Спустя 16 секунд после того, как «Сейбрз» забили пятый гол, Стэмкос одну шайбу отквитал, завершив начатую Сергачевым атаку. Через еще 52 секунды у ворот «Баффало» (в сотый раз поясняю для всех жертв ЕГЭ: город – Буффало, команда – «Баффало», как в футболе – Турин и «Торино»; умаляю, хватит издеваться над русским языком) вспыхнула массовая драка, инициированная хитрованом Кучеровым. Швед Далин толкнул его на собственного вратаря Луукконена, чем Никита грамотно воспользовался: в момент падения на голкипера слегка выставил локоть навстречу голове финна. За что справедливо удостоился малого штрафа. Сергачев поддержал соотечественника: подкатив последним к месту бойни, якобы невзначай повторно приложился рукой к маске Луукконена.

Эти маленькие футбольные хитрости, как сказал бы Владимир Маслаченко, оказались как нельзя кстати. Отбыв две минуты наказания, Кучеров на пару с Сергачевым организовали пятый гол гостей, когда Хагель в большинстве подправил с пятака щелчок лучшего российского бомбардира – 5:5. А в овертайме снова все порешал канадский капитан «Тампы»: Стэмкос в своей зоне вчистую выиграл вбрасывание на Пола, чемпион мира-2021 вернул Стивену шайбу на чужой половине площадки, после чего капитан спокойно положил снаряд в дальнюю девятку!

Василевский за всем этим чудесным возвращением наблюдал со скамьи запасных. На сей раз хватило усилий полевых командиров «Лайтнинг»: Стэмкоса – дубль, передача и первая звезда матча, Кучерова – ассистентский хет-трик и вторая звезда, Пойнта – дубль и… Нет, не Хедмана, как вы подумали, потому что давно к этому привыкли. Похоже, наш нижнекамец окончательно задвинул могучего шведа на вторые роли.

Все большинство теперь Михаила, что мгновенно отразилось на его статистике. Сделав в Буффало, как и Куч, ассистентский хет-трик, Сергачев поднялся на четвертое место среди защитников-бомбардиров всей лиги – 22 (4+18) очка! Даже Макар с Пьетранжело и прочими Хьюзами/Йози остались позади, а Хедман вовсе скрылся в придорожной пыли с его жалкими 10 (1+9) баллами. Один Сергачев сейчас набирает почти столько же очков, сколько все остальные семь тыловиков команды – 22 против 28! Неужели после этого кто-то еще посмеет утверждать, что «молнии» переплатили, подмахнув Мише минувшим летом восьмилетний контракт на 68 миллионов долларов до 2031 года?!

Тем временем 76-миллионный Кучеров возглавил список ассистентов чемпионата с 24 передачами, а среди бомбардиров с 34 (10+24) очками уступает только Макдэвиду («Эдмонтон») – 39 (17+22) и Робертсону («Даллас») – 36 (19+17). В «Тампе» на полную мощность заработала связка на 132 миллиона долларов Куч – Пойнт. Особенно в большинстве – оба своих гола Брейден забил при численном преимуществе с хитрых, как всегда, подач россиянина. Именно шайб травмированного канадца, ставшего топ-снайпером плей-офф-2020 и 2021, не хватило «молниям» в последнем походе за Кубком Стэнли.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?
Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?
Очередной грандиозный камбэк «молний» благодаря русским звездам и канадскому капитану. Теперь не поздоровилось «саблезубым» в Буффало – 5:6 в овертайме.
29.11.2022 12:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
Матвей Васин: Решил играть попроще, чтоб не накосячить
Матвей Васин: Решил играть попроще, чтоб не накосячить
Девятнадцатилетний форвард армейцев отличился в первом же матче и положил начало крутому камбэку красно-синих.
29.11.2022 08:35
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Соперник нас истоптал»: крутой камбэк ЦСКА и причины обидного поражения «Витязя»
«Соперник нас истоптал»: крутой камбэк ЦСКА и причины обидного поражения «Витязя»
Что говорили наставники команд после матча.
28.11.2022 23:14
Хоккей
автор: Елена Кузютина
КХЛ, когда же ты выгонишь из лиги этого американского насильника и костолома?! Буше напал на юниора
КХЛ, когда же ты выгонишь из лиги этого американского насильника и костолома?! Буше напал на юниора
«Локомотив», исторически бережно относящийся к репутации, от этого заокеанского уголовника избавился. «Авангард» его подобрал и даже отмазывает от заслуженных наказаний. КХЛ, как такое возможно? Почему молчишь?
27.11.2022 12:02
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ постоянно сигнализирует нам: ужесточите в КХЛ лимит на легионеров! Минспорта пошло навстречу
НХЛ постоянно сигнализирует нам: ужесточите в КХЛ лимит на легионеров! Минспорта пошло навстречу
Из ФХР и Министерства спорта пришла информация, что почти наверняка в следующем сезоне КХЛ квоту на иностранцев урежут с пяти игроков до трех. Как к этому относиться?
24.11.2022 16:10
Хоккей
автор: Виталий Славин
В это невозможно поверить! Капризов не знает, почему в ЦСКА нет 17-го номера
В это невозможно поверить! Капризов не знает, почему в ЦСКА нет 17-го номера
Вот так мы и чтим великие и славные традиции отечественного хоккея. Один из самых ярких представителей нашей новой волны, похоже, даже фильм-блокбастер «Легенда №17» не смотрел!
23.11.2022 08:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
Ротенберг вывел формулу успеха во встречах с командой Федорова.
22.11.2022 23:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
Центральным событием в НХЛ вчера стал тысячный матч Евгения Малкина. В адрес трехкратного обладателя Кубка Стэнли сказано масса добрых слов, но о главном все стыдливо умолчали. Кроме одного человека.
22.11.2022 18:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Дилетанты, оставьте Овечкина в покое! Без Великой восьмерки «Вашингтон» давно бы сгинул в небытие
Дилетанты, оставьте Овечкина в покое! Без Великой восьмерки «Вашингтон» давно бы сгинул в небытие
Даже в отечественных СМИ не утихает антиовечкинская кампания: дескать, что это за капитан такой, если он – худший во всей НХЛ по полезности?! Отвечу за Александра.
21.11.2022 19:05
Хоккей
автор: Виталий Славин
Хоккеист избил арбитра и теперь его ждет уголовное дело
Хоккеист избил арбитра и теперь его ждет уголовное дело
Опубликованный накануне в телеграм-канале «Советского спорта» ролик вызвал резонанс.
20.11.2022 14:18
Хоккей
автор: Сергей Терехов
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Коснулся или нет? Как Португалия победила Уругвай благодаря «недоголу Криштиану»
В заключительном матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла Уругвай (2:0) и оформила досрочный выход в плей-офф.
Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 29.11.2022
29 ноября пройдут матчи третьего тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Каземиро «исполнил» Неймара! Как Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Пятикратные чемпионы мира одержали вторую победу в группе G – над сборной Швейцарии (1:0) – и досрочно вышли в 1/8 финала.
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика