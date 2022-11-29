Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?

Еще за пять с половиной минут до конца основного времени хозяева вели аж 5:3. Причем в воротах «молний» опять кучу бабочек нахватал 37-летний канадский увалень Эллиотт. В подобной ситуации в параллельно проходившем в «Медисон Сквер Гарден» матче с «Нью-Джерси» ньюйоркцы покорно сложили лапки еще во втором периоде при счете 2:4. Финалисты Кубка Стэнли трех последних сезонов, естественно, не такие позорные рохли, как «рейнджеры».

Спустя 16 секунд после того, как «Сейбрз» забили пятый гол, Стэмкос одну шайбу отквитал, завершив начатую Сергачевым атаку. Через еще 52 секунды у ворот «Баффало» (в сотый раз поясняю для всех жертв ЕГЭ: город – Буффало, команда – «Баффало», как в футболе – Турин и «Торино»; умаляю, хватит издеваться над русским языком) вспыхнула массовая драка, инициированная хитрованом Кучеровым. Швед Далин толкнул его на собственного вратаря Луукконена, чем Никита грамотно воспользовался: в момент падения на голкипера слегка выставил локоть навстречу голове финна. За что справедливо удостоился малого штрафа. Сергачев поддержал соотечественника: подкатив последним к месту бойни, якобы невзначай повторно приложился рукой к маске Луукконена.

Эти маленькие футбольные хитрости, как сказал бы Владимир Маслаченко, оказались как нельзя кстати. Отбыв две минуты наказания, Кучеров на пару с Сергачевым организовали пятый гол гостей, когда Хагель в большинстве подправил с пятака щелчок лучшего российского бомбардира – 5:5. А в овертайме снова все порешал канадский капитан «Тампы»: Стэмкос в своей зоне вчистую выиграл вбрасывание на Пола, чемпион мира-2021 вернул Стивену шайбу на чужой половине площадки, после чего капитан спокойно положил снаряд в дальнюю девятку!

Василевский за всем этим чудесным возвращением наблюдал со скамьи запасных. На сей раз хватило усилий полевых командиров «Лайтнинг»: Стэмкоса – дубль, передача и первая звезда матча, Кучерова – ассистентский хет-трик и вторая звезда, Пойнта – дубль и… Нет, не Хедмана, как вы подумали, потому что давно к этому привыкли. Похоже, наш нижнекамец окончательно задвинул могучего шведа на вторые роли.

Все большинство теперь Михаила, что мгновенно отразилось на его статистике. Сделав в Буффало, как и Куч, ассистентский хет-трик, Сергачев поднялся на четвертое место среди защитников-бомбардиров всей лиги – 22 (4+18) очка! Даже Макар с Пьетранжело и прочими Хьюзами/Йози остались позади, а Хедман вовсе скрылся в придорожной пыли с его жалкими 10 (1+9) баллами. Один Сергачев сейчас набирает почти столько же очков, сколько все остальные семь тыловиков команды – 22 против 28! Неужели после этого кто-то еще посмеет утверждать, что «молнии» переплатили, подмахнув Мише минувшим летом восьмилетний контракт на 68 миллионов долларов до 2031 года?!

Тем временем 76-миллионный Кучеров возглавил список ассистентов чемпионата с 24 передачами, а среди бомбардиров с 34 (10+24) очками уступает только Макдэвиду («Эдмонтон») – 39 (17+22) и Робертсону («Даллас») – 36 (19+17). В «Тампе» на полную мощность заработала связка на 132 миллиона долларов Куч – Пойнт. Особенно в большинстве – оба своих гола Брейден забил при численном преимуществе с хитрых, как всегда, подач россиянина. Именно шайб травмированного канадца, ставшего топ-снайпером плей-офф-2020 и 2021, не хватило «молниям» в последнем походе за Кубком Стэнли.