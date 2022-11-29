Цена канадского вышибалы: Капризов - неприкасаемый, а «рейнджеры» опять стали плюшевыми

После очередного безвольного проигрыша – уже на 4-й минуте «синие рубашки» сегодня лидировали 2:0, но уступили «Нью-Джерси» - 3:5, главный тренер ньюйоркцев Жерар Галлан заявил:

- Я бы не сказал, что последние неудачи вызваны неуверенностью Шестеркина: главная проблема — это команда. Вся наша группа — тренеры и все игроки: мы должны все исправить.

Коуч, видимо, из соображений безопасности не отважился упомянуть своих горе-начальников. Те по его совету на прошлой неделе наивно сбагрили в «Миннесоту» за кулек семечек в виде выбора в пятом раунде драфта-2025 завуалированного тафгая Райана Ривза.

- Обменом Ривза мы хотели добавить команде скорости. Тем более что сам игрок попросил его отпустить, - объяснял неожиданный трансфер Галлан.

Но, как выяснилось, инициатором сделки выступил босс «Миннесоты» Билл Герин. Популярный портал The Athletic так обрисовал ситуацию:

- Как мы уже сообщали, в течение двух недель Герин преследовал Ривза, чтобы добрать шестерку игроков для третьего-четвертого звеньев и усилить борьбу за шайбу у бортов. Ривз остается одним из самых крутых — если не самым крутым — человеком в хоккее, а «Уайлд» — одна из самых низкорослых и физически слабых команд в НХЛ. В этом сезоне занимает 24-е место по хитам в лиге. Зато Ривз по силовым приемам (2645) - третий среди действующих игроков и шестой по штрафным минутам (992). В его активе 78 драк за карьеру в НХЛ, включая бой с игроком «Уайлд» Маркусом Фолиньо.

Темнокожий канадец живописно развил мысль издания:

- Ни один генеральный менеджер никогда не выменивал меня лишь потому, что им требовались голы или очки. Я приношу энергию, добавляю физическую мощь в игру, развязность. Именно это нужно «Миннесоте», именно этого от меня в ней ждут. Я взволнован. У «диких» были хорошие показатели в прошлом сезоне. Это мастеровитая команда, а вот силового компонента ей недоставало. Ничего, я помогу! За это мне и платят миллионы долларов.

Ну да, в июле 2021 года «рейнджеры» заблаговременно продлили с 35-летним нападающим контракт еще на сезон на 1,75 млн, которые он ранее имел в «Вегасе». Нехилую зарплату для узко специализированного чекера Райан отрабатывал на Манхеттене с лихвой. В его присутствии никто не смел даже искоса глянуть на премьеров ньюйоркцев. А уж таскать их за волосы и бить головой об лед, как это в памятной всей молотиловке проделал с Панариным вашингтонский громила Уилсон… Это было просто исключено! Образцовый решала Ривз все контролировал. Если что, возмездие в кратном размере следовало незамедлительно.

Какая муха цеце укусила Галлана, а может, Герин оказался слишком настойчивым и хитрым, непонятно. Но факт налицо: без бойца-тихохода Бродвей тут же накрыло сонное царство, а сами недавние финалисты Восточной конференции Кубка Стэнли в момент превратились в комплект мягких игрушек для детского сада. Судите сами.

24 ноября. Гудроу на 9-й минуте открывает счет в матче с безнадежным аутсайдером «Анахаймом». Спустя 31 секунду «утки» восстанавливают равновесие и в итоге берут верх – 3:2.

26 ноября. На своем льду к 45-й минуте ньюйоркцы громят «Эдмонтон» - 3:0! Не проходит и шести минут, как на табло уже – 3:3. А тут еще фолит юное дарование Лафреньер. В таких ситуациях Макдэвид и Драйзайтль не прощают. Чтобы реализовать большинство, им хватило 24 секунд – 3:4!

29 ноября. В «Медисон Сквер Гарден» к 4-й минуте летит уже в две шайбы «Нью-Джерси». Но еще в первом периоде гости ликвидируют дефицит – 2:2, а после перерыва легко вырываются вперед – 2:4. Шестеркин явно нервничает и не выручает. Панарин, несмотря на то, что открыл счет, однозначно потерял уверенность. Хозяев хватает только на гол престижа – 3:5.

- Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый гол «дьяволов» был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо! – сокрушался лучший вратарь НХЛ-2022 после третьей оплеухи подряд. Увы, в словах Игоря есть большая доля истины…

Тем временем «Миннесота» в похожей ситуации дожимает-таки дома «Аризону». Благодаря голу и двум передачам Капризова «дикие» к 47-й минуте повели – 4:1. Однако за 108 секунд до финальной сирены «койоты» сократили отставание до минимума – 4:3 и сняли вратаря.

Как думаете, кого хозяева выпустили на лед в этот решающий отрезок? Никогда не угадаете! Да неуклюжего плохиша Ривза, конечно! В это сложно поверить, но в остававшиеся почти две минуты новичок-кувалда «Уайлд» так и не покинул площадку. «Аризона» на это отреагировала покорным смирением и тихо капитулировала – 4:3.

Вот так энергия, физическая мощь и развязность оборачиваются в турнирные очки. Согласен, «Нью-Йорк Рейнджерс»?!