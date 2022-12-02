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Знай наших, Коннор: лучший канадский игрок XXI века получил четвертого русского леща за месяц

Капитан «Эдмонтона», из которого заокеанские СМИ упорно лепят икону, в очном бою снова спасовал перед русскими. Точнее – одним крепышом из Кузбасса. Гол и две передачи Капризова не оставили шансов Макдэвиду и Ко в Сент-Поле – 5:3.
Знай наших, Коннор: лучший канадский игрок XXI века получил четвертого русского леща за месяц
02 декабря 2022 13:23
автор: Виталий Славин
автор фото: nhl.com

Как настаивали древние, все познается в сравнении. Что же мы наблюдаем, когда против вечного победителя разнообразных североамериканских рейтингов выходят россияне. Коннор Макдэвид действительно заслуживает уважения, пусть канадский парень в НХЛ еще ничего не выиграл. Все-таки этот смышленый бегунок в течение восьмилетней карьеры в НХЛ (511 матчей) штампует в среднем за игру 1,45 очка (всего - 740). Больше только у героев минувшего столетия Уэйна Гретцки (1,92), Марио Лемье (1,88) и Майка Босси (1,50). Лучший из наших тут – кто бы вы думали?! – сегодняшний герой! В 158 матчах Капризов набрал 189 очков или 1,20 в среднем за игру – 12-е место в летописи НХЛ среди тех, кто провел не менее 150 встреч.

Но вернемся к нашим четырем аппетитным лещам. Зафиксируем их для истории осени 2022 года.

8.11. «Вашингтон» - «Эдмонтон» - 5:4. Кузнецов – дубль, две передачи, первая звезда матча. Макдэвид – гол и передача.

11.11. «Каролина» - «Эдмонтон» - 7:2. Свечников – хет-трик, первая звезда матча и вторая звезда дня НХЛ. Кочетков – отразил 20 из 22 бросков, включая буллит, третья звезда. Макдэвид – гол и передача.

24.11. «Айлендерс» - «Эдмонтон» - 3:0. Сорокин – отразил все 49 бросков, первая звезда матча и первая звезда дня НХЛ.

2.12. «Миннесота» - «Эдмонтон» - 5:3. Капризов – гол и две передачи, первая звезда матча. Макдэвид – гол и передача.

Как видите, набрав в этих четырех встречах шесть очков, Коннор свою бомбардирскую норму в полтора балла в среднем за игру продолжает исправно выполнять, но толку?! Во всех случаях его «Ойлерз» безнадежно продул и даже третьей звезды разрекламированного форварда под номером 97 нигде не удостоили. Вот потому «нефтяники» регулярно в плей-офф – если туда попадут! - и летят в Париж за фанерой. Ибо в команде-чемпионе должны быть сплошь комсомольцы, как завещал Анатолий Тарасов, а не распиаренные премьеры, которых интересует исключительно персональная статистика, набиваемая в основном в большинстве или в неполных составах. При ослабленном сопротивлении либо при обилии свободного льда.

Вот и сейчас в Сент-Поле первое очко Макдэвид приобрел за реализацию лишнего Драйзайтлем, а второе добыл в контратаке, когда бездарно провалился защитник хозяев Миддлтон – в плей-офф подобные вольности исключены по определению. Драйзайтль и Макдэвид вывалились на одного Сперджена, техничным немцу и канадцу не составило никакого труда переиграть капитана «диких».

Да, Коннор по-прежнему лидирует среди бомбардиров чемпионата – 43 (19+24). Леон идет третьим – 38 (16+22). Но почти половина их добычи приходится на отрезки при игре в большинстве – 20 и 17 очков соответственно. Плюс по голу у обоих в овертайме при игре «три на три», что опять же в Кубке Стэнли не предусмотрено. Там «пять на пять» хоть до утра!

А что наш Кирилл? Он сегодня при численном преимуществе тоже отдал и забил. Однако здесь крайне важен тот факт, что оба этих большинства как раз сибиряк и заработал. И вообще вел всю игру «Уайлд». Когда Капризов появлялся на льду, складывалось впечатление, что он не просто постоянно с шайбой – она сама его находит! Настолько наш №97 был вездесущ!

Еще очко за передачу он получил, когда на 52-й минуте организовал пятый гол «Миннесоты», после чего «Эдмонтон» тихо капитулировал. Весь. Кроме одного русского. За четыре секунды до финальной сирены Клим Костин резким дальним броском в ближнюю девятку застал врасплох знаменитого ветерана Флери. Олимпийский чемпион-2010, трижды бравший Кубок Стэнли с Малкиным, от досады чуть вратарскую гитару не расколошматил об каркас ворот.

Вот такие, брат Коннор, дела. Продолжаем внимательно следить за твоими взаимоотношениями с нашими спецпредставителями в вашей лиге. Если что – Клим рядом. Он подсобит точно. Обогреет и направит. Минимум советом. А пока, уважаемый мистер Макдэвид, с такой игрой в плей-офф вам ловить, кроме фанеры, нечего.

Ну а новокузнецкий Капри попутно установил личный рекорд – 10 подряд результативных туров, причем в четырех последних – не менее двух очков, а всего – 17 (6+11). В среднем выходит – 1,7 за игру!

источник: «Советский спорт»
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Капитан «Эдмонтона», из которого заокеанские СМИ упорно лепят икону, в очном бою снова спасовал перед русскими. Точнее – одним крепышом из Кузбасса. Гол и две передачи Капризова не оставили шансов Макдэвиду и Ко в Сент-Поле – 5:3.
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