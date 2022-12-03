Знарок ушел. Пригласите в «Ак Барс» Крикунова!

В ночь с пятницы на субботу, когда львиная доля болельщиков прильнула к телеэкранам и следила за противостоянием Швейцарии и Сербии на ЧМ в Катаре, в КХЛ громыхнула бомба – «Ак Барс» покинул Олег Знарок, наш самый побеждающий тренер в XXI веке. Его сменщиком инсайдеры назвали канадца Боба Хартли, завоевавшего Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году.

По правде говоря, эта казанская бомба была миной замедленного действия. Отставка Знарка прогнозировалась. Кое-кто из «осведомленных» источников после шести поражений «Ак Барса» подряд сообщил, что главный тренер уже не вернется в Казань. А потом, когда он вернулся и обыграл лидера СКА, пояснил, что ему попросту не нашли замену. Зинэтула Билялетдинов, работающий советником в клубе, отказался надеть на себя тренерский хомут. Потому как не захотел стать пожарным, как в сезоне-2004/05, когда сразу после Кубка мира сменил у штурвала Владимира Вуйтека и завалил проект под названием «Казань Рейнджерс».

В 2006-м Билл за явным преимуществом, в одни ворота, выиграл чемпионат.

Ныне от «Ак Барса» ждут Кубок Гагарина, как говорится, здесь и сейчас, а не через год. К тому времени записные лидеры Радулов, Шипачев, Войнов могут сдуться, а Капитан Казань Зарипов наверняка завершит карьеру.

Свой последний матч в Казани Знарок выиграл 3:2 и обескровленного потерей ведущих игроков «Локомотива». Победный гол забил Шипачев и радовался ему, словно шайбе в овертайме решающей встречи в финале плей-офф. В традиционном послематчевом интервью для КХЛ ТВ в ответ на вопрос о главном факторе успеха, Знарок назвал высокий командный дух. При том что встречу (как и предыдущую) пропускал главный казанский бомбардир Радулов.

Исполнять обязанности главного тренера поручено помощнику Знарка Юрию Бабенко – капитану чемпионского «Динамо» в сезоне-2012/13. Кстати, дебютный матч в новом статусе он проведет в воскресенье, 4 декабря, против бело-голубых. В Казани.

В клубе сообщили, что до Нового года новый главный тренер в «Ак Барсе» не появится. Как это понимать? Руководство клуба берет паузу, чтобы договориться с Бобом Хартли, который, по некоторой информации, не желает вновь окунуться в тренерскую профессию, да еще в незнакомом клубе. К слову, его «Авангард» дважды снимал с кубкового пробега «Ак Барс» - сначала руководимый Билялетдиновым, а потом Дмитрием Квартальновым.

Другого тренера-иностранца, способного решить максимальную задачу, в нынешних реалиях найти архисложно. Вряд ли условный Майк Бэбкок согласится пойти дорогой своего тезки Кинэна, завоевавшего с «Магниткой» Кубок Гагарина в 2014-м.

Возвращать не выигрывающего Квартальнова в Казани не хотят. Может, пока? Остается одна-единственная кандидатура – Владимир Крикунов. Дед, не раз заявлявший об уходе на пенсию, возвращался и всегда работал качественно. Он умеет навести порядок в разношерстной команде, у него играет тот, кто заслуживает, а не имена и титулы. Думается, ныне лучшей кандидатуры Казани не найти. Тем более что Владимир Васильевич не понаслышке знает нюансы-особенности работы в «Ак Барсе».

Есть и более простой вариант – оставить Бабенко с его минимальный и не успешным, но все же опытом работы главным тренером. Так поступили в Магнитогорске, когда в начале сезона-2006/07 уволили канадца Дэйва Кинга. Его помощник Фёдор Канарейкин, заступив к штурвалу, сенсационно выиграл золотые медали, одолев в финале «Ак Барс» Билла с его птицей-тройкой Морозов – Зиновьев – Зарипов.

Многое будет зависеть от ближайших успехов команды из Казани.