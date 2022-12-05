Капризов, конечно, хорош. Но американский парень Робертсон еще круче

Продлив очковую серию до 12 матчей (8 шайб и 11 передач), а голевую – до шести, Капризов повторил либо побил теперь все индивидуальные рекорды франшизы, а его «дикие» одержали пятую победу в шести минувших турах и закрепились в зоне плей-офф. Попутно Кирилл в послематчевой серии буллитов в Далласе реализовал четвертый подряд штрафной бросок и заслуженно удостоился первой звезды встречи со «Старз».

Все это, разумеется, впечатляет. Вот только герой Олимпиады-2018 с 32 (16+16) очками по-прежнему даже в топ-10 бомбардиров чемпионата не входит. В то время как 23-летний стрелок «Далласа» Робертсон уже на третьей позиции после Макдэвида и Драйзайтля – 41 (23+18). При этом у американца завидная полезность – «плюс 15». На четыре больше, чем у ударной парочки «Эдмонтона» совместно. А Капризова он обгоняет вовсе аж на 23 пункта! У нашего форварда «плюс/минус», увы, отрицательный – «минус 8»! Сегодня, к слову, несмотря на первую звезду матча в Техасе, новокузнечанин умудрился схватить «минус 3».

Ну а теперь о главном. Если результативная серия Кирилла длится с 10 ноября, то Джейсона – с 28 октября?! В 18 матчах уроженец Мичигана наколотил 21 гол и сделал 13 передач. Умопомрачительный график – более шайбы за игру! В ворота «Уайлд» он тоже забил, когда хозяева при счете 1:5 к середине третьего периода вдруг очухались и сумели восстановить паритет – 5:5. Отличился Робертсон и в серии буллитов, но у гостей в этот день вообще никто не промахивался – Цуккарелло, Капризов, Годро исполнили свои попытки идеально.

Тем не менее Робертсон всего-то за 25 туров почти повторил свой результат дебютного сезона в НХЛ, когда в 51 матче заработал 45 (17+28) очков. Да, в борьбе за «Колдер Трофи» тогда первенствовал именитый новичок «Миннесоты» - 51 (27+24). Но, как видите, разница была невелика. Вот только Капризов после того чемпионата выбил из «Уайлд» рекордный в летописи команды пятилетний контракт на 45 миллионов долларов, а американец так и продолжил горбатиться за жалкие для его вклада 795 тысяч годовых плюс копеечные премии.

Более того, в минувшее межсезонье прижимистый «Даллас» мариновал свою молодую звезду без нового договора до старта регулярки! Джейсону в битве за адекватную оплату труда пролетариата пришлось пропустить почти весь тренировочный лагерь. В итоге 6 октября стороны сошлись-таки на четырехлетней сделке на 31 млн долларов. То есть на миллион с лишним меньше сезонного гонорара Капризова – 7,75 млн против 9 млн.

Но и это еще не все. На прошлой неделе «Старз» внезапно досрочно одарили финна Хинтца роскошным контрактом на 67,6 млн долларов аж до 2031 года. Со следующего чемпионата 26-летний нападающий будет получать на 700 тысяч долларов больше Робертсона. Да, сегодня Хинтц мощно отблагодарил руководство, сделав хет-трик в ворота «Миннесоты». Но у него в этом чемпионате голов вдвое меньше, чем у Робертсона – 11 против 23.

Совсем бледно на этом фоне с 4 (1+3) очками выглядит наш Гурьянов. Свою зарплату в 2,9 млн долларов Денис давно не отрабатывает, хотя шанс проявить себя в «Далласе» ему предоставляют регулярно. Контракт летом у тольяттинца истекает. Может, есть смысл вернуться в Россию и помочь родной «Ладе» нарядно прописаться в будущем году в КХЛ? А что, это была бы красивая история. И яркая афиша для соскучившихся по большому хоккею жителей Автограда.

Ну а пока следим за выдающимися сериалами Капризова и Роберстона. Россия-матушка против Дядюшки Сэма. Кто все-таки моргнет первым?!