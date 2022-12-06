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Мощный ответ ФХР пустозвону Баху: боссов ИИХФ не позвали в Москву на декабрьский международный форум

По ходу Кубка Первого канала в столице России с 15 по 16 декабря состоится седьмой международный хоккейный форум. Впервые пройдет он без представителей ИИХФ!
Мощный ответ ФХР пустозвону Баху: боссов ИИХФ не позвали в Москву на декабрьский международный форум
06 декабря 2022 15:08
автор: Виталий Славин

- ИИХФ не получала никаких приглашений для участия в форуме. Сам я с 15 по 18 декабря буду в Норвегии, — заявил в интервью ТАСС президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Браво, ФХР! Про эту продажную и прогнившую организацию без стыда и совести вообще пора забыть. Хотя все-таки остается небольшая надежда, что ИИХФ в ближайшее время одумается, извинится и попросит ведущую мировую хоккейную державу вернуться. Если разобраться, у Тардифа и Ко иного выхода попросту нет, если они не хотят окончательно деклассироваться, а может, и банально разориться.

Недаром президент МОК Томас Бах в середине ноября на саммите G20 в Индонезии выступил с пламенной речью с завуалированным призывом возвратить Россию в олимпийскую семью:

- Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут соревноваться только страны-союзники, настоящего символа мира из Игр не получится. У человечества не так уж много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпиаде по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится.

Красиво сказано! Не придерешься. Истинный голубь мира. Вот только в итоговое коммюнике саммита «Большой двадцатки» предложения МОК так и не вошли.

Неудивительно, что спустя всего пару недель наш убежденный пацифист эффектно переобулся, видимо, по научению старших товарищей и публично призвал сохранить действующие санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Вчера все было документально подтверждено на открывшемся в Лозанне исполкоме МОК.

- Позиция не изменилась. Защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Сейчас было бы неправильно вдаваться в детали. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, пока не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии, — цитирует ТАСС директора по коммуникациям МОК Марка Адамса. При этом он ушел от ответа на вопрос, допустят ли российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям Летней Олимпиады-2024, которую примет Париж.

- Есть масса факторов. Игры еще далеко. Для меня будет спекуляцией рассуждать, что делать с квалификацией. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день, — сказал Адамс в интервью «РИА Новости Спорт».

Лично я не особо разбираюсь в квалификационных отборах летников, а вот в хоккее все расписано предельно четко. Хотя до Олимпиады-2026 в Милане еще вроде бы масса времени, ИИХФ и МОК – уже в очевидном цейтноте.

После отказа НХЛ возобновлять в 2024 году Кубок мира без России всем, включая Баха и Тардифа, стало окончательно ясно: при сохранении бана наших хоккеистов Беттман и Ко наверняка ни за какие коврижки не отпустят своих волшебников клюшки и шайбы в Италию-2026 и пропустят третьи Игры подряд.

КХЛ уже дважды спасла от фиаско олимпийские хоккейные турниры. В Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Но и нашей лиге не будет никакого резона останавливать чемпионат в феврале 2026 года, если с россиян не снимут санкции и не позовут в Милан.

Между тем до старта квалификационных турниров Олимпиады-2026 осталось менее года! Ведь как определяют 12 участников Игр? Первые восемь команд в соответствии с рейтингом ИИХФ по состоянию за три года до Олимпиады, то есть после ближайшего ЧМ-2023 в Финляндии и Латвии. На сей раз в зачет пойдут занятые места на ЧМ-2020, ЧМ-2021, Олимпиаде-2022, ЧМ-2022, ЧМ-2023.

Россия с 3935 баллами пока занимает в мировой иерархии ИИХФ третью позицию вслед за Финляндией (4130) и Канадой (3990). По идее после того, как мы пропустили ЧМ-2022 и пропустим ЧМ-2023, наш рейтинг должен резко упасть. Вплоть до лишения места в топ-8. Однако этот рейтинг рассчитывают по столь хитроумной формуле, что разобраться в ней решительно невозможно. Например, ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии отменили, тем не менее рейтинговые очки всем сборным начислили. Равно как за ЧМ-2022 сборная России получила 1120 баллов, хотя в турнире не участвовала.

Впрочем, важнее другое. Отбор остальных четырех команд Олимпиады-2026. Состоит он из нескольких раундов и начинается за три сезона до Игр.

Так, перед Пхенчханом-2018 квалификация открылась 10 октября 2015 года матчем Болгария – Грузия. В ноябре прошли турниры четырех сборных в Эстонии и Испании. Победители попали во второй раунд. По четыре команды в трех группах в феврале 2016 года сыграли в Италии, Венгрии, Японии. Победители продвинулись в финальную квалификацию, которую в сентябре 2016 года опять же в трех группах с четырьмя участниками приняли Минск, Рига и Осло.

Перенося эту схему на Олимпиаду-2026, получается, что олимпийскую квалификацию необходимо начать уже осенью 2023 года, а рейтинг для отбора в его раунды команд, в том числе позиции России и Белоруссии, устанавливается и фиксируется по итогам чемпионата мира нынешнего сезона!

Вот потому у МОК и ИИХФ нет ни дня для промедления. Тем более после того, как на полугодовом конгрессе ИИХФ в сентябре в Турции было объявлено, что обе сборные братских стран точно не допустят на ЧМ-2023 в Финляндии и Латвии, но вернется Россия в любом случае обязательно в высший дивизион. Весь вопрос – когда?

Демонстративным игнорированием шараги Тардифа ФХР и КХЛ сделали первый ответный ход. Посмотрим, кто и из каких стран все-таки приедет в Москву.

Далее логично устанавливать прямые и максимально тесные контакты с НХЛ и ее профсоюзом игроков. Те и другие, бесспорно, заинтересованы в возобновлении турниров с участием всех сильнейших. Федерации хоккея Чехии, Швеции, Финляндии, отказавшись, в отличие от Канады и США, играть с Россией, успешно похоронили идею возрождения Кубка мира.

Почему бы России и Белоруссии – сегодня бульбаш Протас выдал суперматч за «Вашингтон» (3:2 в Эдмонтоне), а его соотечественник Шарангович давно солирует в «Нью-Джерси» - совместно с НХЛ не взять инициативу на себя, а именно - организовать отдельно от ИИХФ свой чемпионат мира?

Условно говоря, минимум шесть участников уже есть – Россия, Белоруссия, Канада, США, Китай, Казахстан. Но двери открыты для всех! В КХЛ ведь играют, несмотря на запрет их федераций, чехи и словаки, латвийцы и шведы. Еще их больше в НХЛ и низших североамериканских лигах. Неужели не наберем игроков для национальных команд западноевропейских стран для альтернативного чемпионата мира? А наши сырьевые монополисты обеспечат привлекательный призовой фонд.

Ну а флюгеры-миротворцы Бах с Тардифом пусть тешатся своими потешными турнирчиками звезд водокачек.

источник: «Советский спорт»
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