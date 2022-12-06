World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Одиннадцать вице-чемпионов Пекина-2022. Не считая тренерского штаба

Объявлен расширенный состав сборной на Кубок Первого канала.
Одиннадцать вице-чемпионов Пекина-2022. Не считая тренерского штаба
06 декабря 2022 22:31
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Во вторник вечером ФХР обнародовала список кандидатов в сборную на международный домашний турнир, который пройдет 15-18 декабря на арене в «Парке Легенд». Костяк составили олимпийцы Пекина-2022. Но есть и новички. В частности полностью обновилась вратарская бригада.

Итак, загибаем пальцы – правда, двух пятюнь не хватит, чтобы сосчитать серебряных призеров Олимпиады в Пекине. Их 11 - защитники Яковлев, Нестеров, Никишин, Елесин, Телегин. Нападающие Семенов, Воронков, Карнаухов, Каюмов, Грицюк, Ткачев (который Александрович). Приглашен и его тезка Эдуардович, ныне один из лидеров атаки «Авангарда».

Также не обошел вниманием Алексей Жамнов проверенных на разных турнирах, в том числе чемпионаты мира, защитников Дронова и Мухамадуллина, нападающих Голышева, Окулова, Мамина и Кадейкина.

Чемпион ЦСКА делегировал в сборную целую пятерку кандидатов, претендент на Кубок Гагарина СКА – троих, «Авангард» и «Металлург» - по три, «Салават Юлаев» и «Трактор» - по два.

Не остались без внимания штаба национальной команды возмутители спокойствия в регулярном чемпионате «Спартак» и «Торпедо». Молодой защитник Савиков и уже набравшийся опыта форвард автозаводцев Коваленко-младший заслужили приглашения.

«Ястреба» Грицюка (реализовавшего победный буллит в олимпийском полуфинале со шведами) позвали за старые заслуги, как «тракториста» Ткачева, которому инсайдеры-оракулы предрекают обмен из Челябинска.

Отдельно обсудим вратарей. Ставку собираются сделать на новичков Серебрякова и Дорожко. Первый нашел себя во Владивостоке, пройдя через бан в «Адмирале». Второй отвоевал у опытного Шикина роль первого номера в «Витязе», идущего в кубковой восьмерке Запада. Есть Коновалов – лучший новичок КХЛ в сезоне-2018/19. На Шведских играх-2019 его признали лучшим голкипером.

Странно, но выпали из обоймы пекинские олимпийцы – Самонов, Билялов и пребывавший в листе ожидания Шугаев. В этом сезоне дела у них не клеятся. Первого из них – успешно сыгравшего на ЧМ-2021 в Риге, поматросил и бросил СКА, обменяв в «Северсталь». Второй проигрывает конкуренцию в Казани Мифтахову. А третий – в Череповце Самонову.

Заслуживает внимания кандидатура питерского армейца Николаева, устремившего сквозь тернии к звездам. Парень прошел школу Высшей (теперь Всероссийской хоккейной лиги), его статистика в Санкт-Петербурге впечатляет, но почему-то его обошли вниманием тренеры сборной. Или причина невызова в другом?

«Осведомленные» источники уверяют, что из СКА вообще никто не приедет на Кубок Первого канала. Остается дождаться паузы в чемпионате.

К слову, сегодня на заполненной под завязку «ВТБ Арене» в матче «Динамо» - СКА мы не увидели кандидата в сборную Воробьева. Однако главный тренер армейцев Роман Ротенберг успокоил: в следующей встрече, в Минске, центрфорвард ударного звена выйдет на лед.

Нетрудно предположить, что капитаном нашей команды на Кубке Первого канала будет Егор Яковлев, который ассистировал Шипачеву в Пекине-2022. Капитана «Ак Барса», его одноклубника Радулова, а также Гусева из СКА в списке Жамнова нет. А жаль…

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В чем козырь СКА, и почему «Динамо» не удалось обыграть армейцев 
В чем козырь СКА, и почему «Динамо» не удалось обыграть армейцев 
Что говорили наставники команд после матча «Динамо» — СКА.
06.12.2022 22:35
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Одиннадцать вице-чемпионов Пекина-2022. Не считая тренерского штаба
Одиннадцать вице-чемпионов Пекина-2022. Не считая тренерского штаба
Объявлен расширенный состав сборной на Кубок Первого канала.
06.12.2022 22:31
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Мощный ответ ФХР пустозвону Баху: боссов ИИХФ не позвали в Москву на декабрьский международный форум
Мощный ответ ФХР пустозвону Баху: боссов ИИХФ не позвали в Москву на декабрьский международный форум
По ходу Кубка Первого канала в столице России с 15 по 16 декабря состоится седьмой международный хоккейный форум. Впервые пройдет он без представителей ИИХФ!
06.12.2022 15:08
Хоккей
автор: Виталий Славин
Капризов, конечно, хорош. Но американский парень Робертсон еще круче
Капризов, конечно, хорош. Но американский парень Робертсон еще круче
Три года назад они спорили за титул лучшего новичка НХЛ – сибиряк взял верх. Сегодня их клубы сошлись в очной схватке – и снова победа осталась за «Миннесотой» Кирилла (6:5). Но Робертсон забил уже 23-й гол. В 25 играх!
05.12.2022 11:55
Хоккей
автор: Виталий Славин
Знарок ушел. Пригласите в «Ак Барс» Крикунова!
Знарок ушел. Пригласите в «Ак Барс» Крикунова!
Кандидатуры лучше на пост главного тренера Казани сейчас не найти.
03.12.2022 15:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Знай наших, Коннор: лучший канадский игрок XXI века получил четвертого русского леща за месяц
Знай наших, Коннор: лучший канадский игрок XXI века получил четвертого русского леща за месяц
Капитан «Эдмонтона», из которого заокеанские СМИ упорно лепят икону, в очном бою снова спасовал перед русскими. Точнее – одним крепышом из Кузбасса. Гол и две передачи Капризова не оставили шансов Макдэвиду и Ко в Сент-Поле – 5:3.
02.12.2022 13:23
Хоккей
автор: Виталий Славин
Alexander The Great One – даже сама НХЛ признала, что Гретцки Овечкину в подметки не годится
Alexander The Great One – даже сама НХЛ признала, что Гретцки Овечкину в подметки не годится
Забросив «Ванкуверу» две шайбы на арене Олимпиады-2010, капитан «Вашингтона» установил вечный рекорд по голам на выезде – 403. НХЛ тут же отняла табличку The Great One у Гретцки и отдала ее на главной странице сайта Ови.
30.11.2022 11:12
Хоккей
автор: Виталий Славин
Цена канадского вышибалы: Капризов - неприкасаемый, а «рейнджеры» опять стали плюшевыми
Цена канадского вышибалы: Капризов - неприкасаемый, а «рейнджеры» опять стали плюшевыми
«Рейнджерс» Шестеркина и Панарина третий матч подряд открывает счет и терпит поражение. Наш вратарь уже рвет на себе волосы, Хлебушек пока помалкивает, тренер костерит всю команду.
29.11.2022 15:02
Хоккей
автор: Виталий Славин
Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?
Эй, полоумные хейтеры, кто сказал, что Сергачеву «Тампа» переплатила?
Очередной грандиозный камбэк «молний» благодаря русским звездам и канадскому капитану. Теперь не поздоровилось «саблезубым» в Буффало – 5:6 в овертайме.
29.11.2022 12:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
Матвей Васин: Решил играть попроще, чтоб не накосячить
Матвей Васин: Решил играть попроще, чтоб не накосячить
Девятнадцатилетний форвард армейцев отличился в первом же матче и положил начало крутому камбэку красно-синих.
29.11.2022 08:35
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика