Одиннадцать вице-чемпионов Пекина-2022. Не считая тренерского штаба

Во вторник вечером ФХР обнародовала список кандидатов в сборную на международный домашний турнир, который пройдет 15-18 декабря на арене в «Парке Легенд». Костяк составили олимпийцы Пекина-2022. Но есть и новички. В частности полностью обновилась вратарская бригада.

Итак, загибаем пальцы – правда, двух пятюнь не хватит, чтобы сосчитать серебряных призеров Олимпиады в Пекине. Их 11 - защитники Яковлев, Нестеров, Никишин, Елесин, Телегин. Нападающие Семенов, Воронков, Карнаухов, Каюмов, Грицюк, Ткачев (который Александрович). Приглашен и его тезка Эдуардович, ныне один из лидеров атаки «Авангарда».

Также не обошел вниманием Алексей Жамнов проверенных на разных турнирах, в том числе чемпионаты мира, защитников Дронова и Мухамадуллина, нападающих Голышева, Окулова, Мамина и Кадейкина.

Чемпион ЦСКА делегировал в сборную целую пятерку кандидатов, претендент на Кубок Гагарина СКА – троих, «Авангард» и «Металлург» - по три, «Салават Юлаев» и «Трактор» - по два.

Не остались без внимания штаба национальной команды возмутители спокойствия в регулярном чемпионате «Спартак» и «Торпедо». Молодой защитник Савиков и уже набравшийся опыта форвард автозаводцев Коваленко-младший заслужили приглашения.

«Ястреба» Грицюка (реализовавшего победный буллит в олимпийском полуфинале со шведами) позвали за старые заслуги, как «тракториста» Ткачева, которому инсайдеры-оракулы предрекают обмен из Челябинска.

Отдельно обсудим вратарей. Ставку собираются сделать на новичков Серебрякова и Дорожко. Первый нашел себя во Владивостоке, пройдя через бан в «Адмирале». Второй отвоевал у опытного Шикина роль первого номера в «Витязе», идущего в кубковой восьмерке Запада. Есть Коновалов – лучший новичок КХЛ в сезоне-2018/19. На Шведских играх-2019 его признали лучшим голкипером.

Странно, но выпали из обоймы пекинские олимпийцы – Самонов, Билялов и пребывавший в листе ожидания Шугаев. В этом сезоне дела у них не клеятся. Первого из них – успешно сыгравшего на ЧМ-2021 в Риге, поматросил и бросил СКА, обменяв в «Северсталь». Второй проигрывает конкуренцию в Казани Мифтахову. А третий – в Череповце Самонову.

Заслуживает внимания кандидатура питерского армейца Николаева, устремившего сквозь тернии к звездам. Парень прошел школу Высшей (теперь Всероссийской хоккейной лиги), его статистика в Санкт-Петербурге впечатляет, но почему-то его обошли вниманием тренеры сборной. Или причина невызова в другом?

«Осведомленные» источники уверяют, что из СКА вообще никто не приедет на Кубок Первого канала. Остается дождаться паузы в чемпионате.

К слову, сегодня на заполненной под завязку «ВТБ Арене» в матче «Динамо» - СКА мы не увидели кандидата в сборную Воробьева. Однако главный тренер армейцев Роман Ротенберг успокоил: в следующей встрече, в Минске, центрфорвард ударного звена выйдет на лед.

Нетрудно предположить, что капитаном нашей команды на Кубке Первого канала будет Егор Яковлев, который ассистировал Шипачеву в Пекине-2022. Капитана «Ак Барса», его одноклубника Радулова, а также Гусева из СКА в списке Жамнова нет. А жаль…