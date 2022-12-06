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В чем козырь СКА, и почему «Динамо» не удалось обыграть армейцев 

Что говорили наставники команд после матча «Динамо» — СКА.
В чем козырь СКА, и почему «Динамо» не удалось обыграть армейцев 
06 декабря 2022 22:35
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Победой питерского СКА в овертайме завершился матч армейцев с Невы против московского «Динамо», 2:1 (ОТ).

После встречи наставники команд подвели итоги.

Главный тренер СКА, Роман Ротенберг:

Замечательная атмосфера на арене. Боевая игра уровня плей-офф. «Динамо» — системная и обученная команда. В первом периоде допустили ошибку в меньшинстве.

Добавили во втором, выполнили установку на третий период. Смогли сравнять и добыть победу в овертайме.

Почему не удалось забить в стартовом отрезке матча? Здорово играет соперник в обороне. А еще нам нужно убирать лишний пас — его ждет противник. Нужно лезть на пятак, быть агрессивнее. Силы у нас не иссякли, мы добавляем — физически и морально подготовлены.

Почему часто говорю про воспитанников? Для нас важно, что система работает, поэтому мы рады успехам наших воспитанников — Волков, Рашевский, Дыняк.

Не жалеем ли, что отдали в «Динамо» Скоренова, который нам забил? Мы рады, что он прогрессирует. У нас конкуренция, и иногда стоит дать игроку проявить себя в другом клубе.

У нас отсутствует десять игроков основы, мы их ждем, но при этом все получают шансы, за всеми следим. У нас огромный потенциал.

Травма Воробьева? Он готовится к следующему матчу. Миша знает, что ему нужно для этого.

В перерыве у нас будет небольшой тренировочный цикл. Наш козырь — командная скорость. Будем улучшать ее».

Наставник московского «Динамо», Алексей Кудашов прокомментировал игру своей команды:

«Упорная игра. Где-то мы владели преимуществом, где-то они нас запирали. Поэтому неудивительно, что все закончилось овертаймом. Было у нас пару возможностей, но соперник смог использовать свой момент.

Сейчас мы больше времени проводим в атаке, но не доводим дело до реализации.

Разговаривали ли с ребятами насчет удавлений? Да. Говорили команде стараться не удаляться, потому что сейчас большинство и меньшинство часто может носить решающий характер».

источник: «Советский спорт»
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В чем козырь СКА, и почему «Динамо» не удалось обыграть армейцев 
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