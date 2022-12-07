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Казанский лазутчик, как Вайкуле, тоже теперь скажет, что всю Россию кормит?

Нарушитель правопорядка, вылезший на лед по ходу матча «Ак Барс» - СКА, сам выставил в соцсети письмо счастья из казанского клуба с требованием возместить ущерб в размере 500 тысяч рублей.
Казанский лазутчик, как Вайкуле, тоже теперь скажет, что всю Россию кормит?
07 декабря 2022 14:51
автор: Виталий Славин
автор фото: КХЛ

Напомним, 17 ноября менее чем за две минуты до конца третьего периода матча чемпионата КХЛ «Ак Барс» - СКА (5:2) 24-летний Талип Миннегалиев взобрался на боковой борт недалеко от судейского столика, перелез через заградительное стекло и пробежался по зоне гостей, где находилась шайба. Завершил он свой эпатажный вояж, прокатившись по льду на коленях. После чего через ворота для выезда заливочной машины смиренно покинул площадку в сопровождении секьюрити.

Днем позже Миннегалиева задержали на 10 суток. Также фанату запретили посещать спортивные мероприятия в течение года. Теперь, как говорят, пранкеру придется заплатить еще и крупный денежный штраф.

В соцсети казанский лазутчик не постеснялся выложить конверт из «Ак Барса» с указанием своего полного домашнего адреса в селе Новый Кумазан Мамадышского района Татарстана. Это почти 200 километров от столицы республики.

- Что внутри – не знаю, - написал правонарушитель. Но затем разместил фото письма с парой главных предложений:

- Возместить причиненный ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» имущественный вред в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. В противном случае клуб вынужден обратиться в суд общей юрисдикции с указанным требованием, а также с требованием возмещения судебных расходов.

Все это молодой человек сопроводил коротким комментарием:

Вот и письмо счастья на 500к

- 10 суток дали

- на год дисквалифицировали

- теперь и 500к)

Как видите, «герой дня» продолжает красоваться. Похоже, он так ничего и не понял. Странно еще, что не заявил, как давеча это сделала некая Лайма Вайкуле, что такими драконовскими штрафами он кормит если не остатки СССР, то всю республику.

Мне тут тоже вспомнился великий и могучий Советский Союз. Осени 1979 года. Футбольный «Спартак» Бескова и Романцева тогда шел к чемпионству всего на второй сезон после возвращения в высшую лигу. Я учился на третьем курсе Московского автомобильно-дорожного института и яростно топил за красно-белых. Вместе с товарищами по потоку мы мечтали пройтись по улицам столицы победным маршем с клубными флагами, песнями и речовками, что тогда было исключено. Но после посещения 10 ноября в Лужниках матча с «Шахтером», в котором москвичи за два тура до конца чемпионата повергли ближайшего преследователя – 3:1, наша болельщическая ячейка дружно решила: едем на заключительную игру сезона в Ростов-на-Дону, где «Спартак» может оформить золото. И – внимание! – в случае успеха обязательно с флагами и шарфами выбежим на поле.

Увы, отважной задумке не суждено было осуществиться. В преддверии московских Игр-1980 весь наш курс сняли с учебы и на четыре месяца бросили на олимпийские стройки. Мы, в частности, доводили до ума конноспортивный комплекс в Битце. По правде говоря, ни черта там не делали, однако зарплату в 200 рублей – выше средней по стране! – получали исправно. А главное – любой отгул, кроме как по болезни, грозил исключением из комсомола с немедленным изгнанием из института.

С какой же завистью смотрел я по телевизору, как после финального свистка, зафиксировавшего победу гостей над СКА – 3:2 и чемпионство «Спартака», десяток-другой болельщиков москвичей выскочили на газон и принялись размахивать красно-белыми знаменами. Самое поразительное: никто их не выгонял с поля! Милиционеры, которые с подобным никогда не сталкивались, просто не ожидали такого и остолбенели, не понимая, что делать-то!

Все, разумеется, завершилось тихо и мирно. Фанаты, отпраздновав вместе с игроками долгожданную викторию, спокойно покинули стадион, а команда в полном составе прямо на поле сделала чемпионское черно-белое фото на память. Его легко найти в интернете – самовлюбленных болел-прилипал близко нет. Равно как не видно никаких прибамбасов мерча – шарфов, вымпелов, флагов, бейсболок… Не принято тогда это было. Как ни старорежимно звучит: народ в мяче и шайбе любил не себя в футболе/хоккее, а футбол/хоккей в себе.

Ныне многое иначе. Зачем, к примеру, Талип пришел на хоккей и выпрыгнул на лед? Из любви к игре и «Ак Барсу»? Да нет, конечно! Просто тупо попиариться. Сорвать куш в виде хайпа и просмотров в сети. Говорят, он так давно делает на различных публичных мероприятиях. А теперь удивляется, что к десяти дням отсидки еще полмиллиона из кармана выложить придется! Но разве за его «невинные» проделки клуб должен платить штраф в КХЛ? И потом – пожалеешь первопроходца, наверняка у него последователи мгновенно нарисуются. А как еще клики собирать в интернете, добывать минуту славы, если больше ничего в жизни не умеешь?

Беда, что этой проказе дешевого самопиара подвержены не только жертвы мировой паутины, но и вроде как заслуженные пенсионеры из проклинаемого ими совка. Вайкуле, о которой все давным-давно забыли, давеча решила напомнить о себе: заявила, что, получая по 17 рублей за концерт и гроши за пластинки, она кормила весь Советский Союз. Я от смеха чуть со стула не свалился. Да без наивного и добродушного СССР никто эту бесталанную латышскую танцовщицу кабаре вообще не знал бы!

Попробовала бы она вместе с Пугачевой, Ротару и прочими Леонтьевыми с Макаревичами конкурировать в 70-е годы на открытом рынке с Тиной Тернер и Амандой Лир, «Аббой» и «Бель Эпок», Полом Маккартни и «Пинк Флойд», Донной Саммер и «Бони М», «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», Сюзи Кватро и «Дип Перпл», «Назарет» и «Юрайя Хип», «Генезис» и «Крафтверк»… Список западных глыб, которым эти певцы и певички пытались бездарно подражать, можно продолжать бесконечно. Но за железным занавесом в Стране Советов они жили в тотальном шоколаде, а теперь все прошлое позорно охаивают. Вот только СССР уже более тридцати лет нет, а что при полной свободе эти заложники тоталитарного режима нового спели, написали?

Такие же пустышки, как все эти полоумные звезды тик-токов. Вроде казанского покорителя защитного стекла «Татнефть Арены».

источник: «Советский спорт»
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Казанский лазутчик, как Вайкуле, тоже теперь скажет, что всю Россию кормит?
Казанский лазутчик, как Вайкуле, тоже теперь скажет, что всю Россию кормит?
Нарушитель правопорядка, вылезший на лед по ходу матча «Ак Барс» - СКА, сам выставил в соцсети письмо счастья из казанского клуба с требованием возместить ущерб в размере 500 тысяч рублей.
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