Казанский лазутчик, как Вайкуле, тоже теперь скажет, что всю Россию кормит?

Напомним, 17 ноября менее чем за две минуты до конца третьего периода матча чемпионата КХЛ «Ак Барс» - СКА (5:2) 24-летний Талип Миннегалиев взобрался на боковой борт недалеко от судейского столика, перелез через заградительное стекло и пробежался по зоне гостей, где находилась шайба. Завершил он свой эпатажный вояж, прокатившись по льду на коленях. После чего через ворота для выезда заливочной машины смиренно покинул площадку в сопровождении секьюрити.

Днем позже Миннегалиева задержали на 10 суток. Также фанату запретили посещать спортивные мероприятия в течение года. Теперь, как говорят, пранкеру придется заплатить еще и крупный денежный штраф.

В соцсети казанский лазутчик не постеснялся выложить конверт из «Ак Барса» с указанием своего полного домашнего адреса в селе Новый Кумазан Мамадышского района Татарстана. Это почти 200 километров от столицы республики.

- Что внутри – не знаю, - написал правонарушитель. Но затем разместил фото письма с парой главных предложений:

- Возместить причиненный ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» имущественный вред в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. В противном случае клуб вынужден обратиться в суд общей юрисдикции с указанным требованием, а также с требованием возмещения судебных расходов.

Все это молодой человек сопроводил коротким комментарием:

Вот и письмо счастья на 500к

- 10 суток дали

- на год дисквалифицировали

- теперь и 500к)

Как видите, «герой дня» продолжает красоваться. Похоже, он так ничего и не понял. Странно еще, что не заявил, как давеча это сделала некая Лайма Вайкуле, что такими драконовскими штрафами он кормит если не остатки СССР, то всю республику.

Мне тут тоже вспомнился великий и могучий Советский Союз. Осени 1979 года. Футбольный «Спартак» Бескова и Романцева тогда шел к чемпионству всего на второй сезон после возвращения в высшую лигу. Я учился на третьем курсе Московского автомобильно-дорожного института и яростно топил за красно-белых. Вместе с товарищами по потоку мы мечтали пройтись по улицам столицы победным маршем с клубными флагами, песнями и речовками, что тогда было исключено. Но после посещения 10 ноября в Лужниках матча с «Шахтером», в котором москвичи за два тура до конца чемпионата повергли ближайшего преследователя – 3:1, наша болельщическая ячейка дружно решила: едем на заключительную игру сезона в Ростов-на-Дону, где «Спартак» может оформить золото. И – внимание! – в случае успеха обязательно с флагами и шарфами выбежим на поле.

Увы, отважной задумке не суждено было осуществиться. В преддверии московских Игр-1980 весь наш курс сняли с учебы и на четыре месяца бросили на олимпийские стройки. Мы, в частности, доводили до ума конноспортивный комплекс в Битце. По правде говоря, ни черта там не делали, однако зарплату в 200 рублей – выше средней по стране! – получали исправно. А главное – любой отгул, кроме как по болезни, грозил исключением из комсомола с немедленным изгнанием из института.

С какой же завистью смотрел я по телевизору, как после финального свистка, зафиксировавшего победу гостей над СКА – 3:2 и чемпионство «Спартака», десяток-другой болельщиков москвичей выскочили на газон и принялись размахивать красно-белыми знаменами. Самое поразительное: никто их не выгонял с поля! Милиционеры, которые с подобным никогда не сталкивались, просто не ожидали такого и остолбенели, не понимая, что делать-то!

Все, разумеется, завершилось тихо и мирно. Фанаты, отпраздновав вместе с игроками долгожданную викторию, спокойно покинули стадион, а команда в полном составе прямо на поле сделала чемпионское черно-белое фото на память. Его легко найти в интернете – самовлюбленных болел-прилипал близко нет. Равно как не видно никаких прибамбасов мерча – шарфов, вымпелов, флагов, бейсболок… Не принято тогда это было. Как ни старорежимно звучит: народ в мяче и шайбе любил не себя в футболе/хоккее, а футбол/хоккей в себе.

Ныне многое иначе. Зачем, к примеру, Талип пришел на хоккей и выпрыгнул на лед? Из любви к игре и «Ак Барсу»? Да нет, конечно! Просто тупо попиариться. Сорвать куш в виде хайпа и просмотров в сети. Говорят, он так давно делает на различных публичных мероприятиях. А теперь удивляется, что к десяти дням отсидки еще полмиллиона из кармана выложить придется! Но разве за его «невинные» проделки клуб должен платить штраф в КХЛ? И потом – пожалеешь первопроходца, наверняка у него последователи мгновенно нарисуются. А как еще клики собирать в интернете, добывать минуту славы, если больше ничего в жизни не умеешь?

Беда, что этой проказе дешевого самопиара подвержены не только жертвы мировой паутины, но и вроде как заслуженные пенсионеры из проклинаемого ими совка. Вайкуле, о которой все давным-давно забыли, давеча решила напомнить о себе: заявила, что, получая по 17 рублей за концерт и гроши за пластинки, она кормила весь Советский Союз. Я от смеха чуть со стула не свалился. Да без наивного и добродушного СССР никто эту бесталанную латышскую танцовщицу кабаре вообще не знал бы!

Попробовала бы она вместе с Пугачевой, Ротару и прочими Леонтьевыми с Макаревичами конкурировать в 70-е годы на открытом рынке с Тиной Тернер и Амандой Лир, «Аббой» и «Бель Эпок», Полом Маккартни и «Пинк Флойд», Донной Саммер и «Бони М», «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», Сюзи Кватро и «Дип Перпл», «Назарет» и «Юрайя Хип», «Генезис» и «Крафтверк»… Список западных глыб, которым эти певцы и певички пытались бездарно подражать, можно продолжать бесконечно. Но за железным занавесом в Стране Советов они жили в тотальном шоколаде, а теперь все прошлое позорно охаивают. Вот только СССР уже более тридцати лет нет, а что при полной свободе эти заложники тоталитарного режима нового спели, написали?

Такие же пустышки, как все эти полоумные звезды тик-токов. Вроде казанского покорителя защитного стекла «Татнефть Арены».