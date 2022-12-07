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Ларионов обыграл Федорова. ЦСКА – на щите автозаводцев

Забили дети легенд ЦСКА – Игорь Ларионов-младший и Николай Коваленко
Ларионов обыграл Федорова. ЦСКА – на щите автозаводцев
07 декабря 2022 23:22
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Торпедо"

Как-то легко чемпион позволяет себя обыгрывать. Сегодня в родных стенах армейцы, дважды ведя в счете, уступили 2:4. В очередной раз высветилась вратарская проблема красно-синих. Ни швед Адам Рейдеборн, ни его дублер Александр Шарыченков не отличаются стабильностью. Он подтаскивают, но не вытаскивают матчи. Даже те, в которых ЦСКА не заслуживает поражений.

Сегодня половина «ЦСКА-Арены» переживала за гостей. Автозаводцы, несмотря на переполненный лазарет, показали стойкость и волю к победе. Хозяева же, по словам их наставника Сергея Фёдорова, играли хорошо полтора периода. А потом на стыке второй и третьей 20-минутки не реализовали большинство (двойной малый штраф). А в третьем – остались втроем и получили гол от Коваленко-младшего, а за две минуты до сирены – от Кирилла Воронина после проигранного вбрасывания.

А первый раз счет сравнял Игорь Ларионов-младший, но не с изяществом своего знаменитого отца, а с помощью рикошета со среднего пятачка. А точку броском в пустые ворота поставил Коваленко, приглашенный в сборную на Кубок Первого канала.

Буквально две недели назад в Нижнем Новгороде «Торпедо», действуя первым номером, уступило чемпионам 0:4. Сегодня состоялся реванш. Кстати, в начале января уходящего года автозаводцы, но без тренера Ларионова, а под водительством Дэвида Немировски одержали победу 5:2 на «ЦСКА Арене». То поражение едва не поставило крест на олимпийских перспективах форварда красно-синих Антона Слепышева. На излете длинной смены он скинул перчатки и вызвал на бой Кирилла Уракова (ныне травмированного) и пропустил удар лицо. Перелом носа, к счастью, удалось залечить до старта турнира в Пекине.

Год назад никто ЦСКА фаворитом плей-офф не называл. Сейчас многие уверены, что у команды Фёдорова всё под контролем.

Глядя на противостояние тренеров и голы детей легенд, автор этих строк вспомнил удивительный матч в конце февраля 1989 года – последнего чемпионского для ЦСКА в СССР. Дерби в Лужниках ЦСКА – «Спартак» завершилось волевой победой армейцев 8:4. Андрей Коваленко открыл личный голевой счет на высшем уровне, Александр Могильный в последний раз вышел в форме ЦСКА. За нокаутирующий удар защитника красно-белых Юрия Ящина молодой олимпийский чемпион схлопотал 5-матчевую дисквалификацию, его собирались лишить звания заслуженного мастера спорта. Не успели – сразу после ЧМ-1989 в Стокгольме Могильный, деливший номер с Фёдоровым, сбежал в НХЛ.

А Ларионов отгрузил в ворота Сергея Голошумова, который, как сегодня Рейдеборн. Мышей не ловил, две шайбы: сравнял счет (3:3), а потом довел его до 6:3.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – Торпедо – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Голы: Панкратов, Окулов – Ларионов, Коваленко (2), Воронин.

источник: «Советский спорт»
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Ларионов обыграл Федорова. ЦСКА – на щите автозаводцев
Ларионов обыграл Федорова. ЦСКА – на щите автозаводцев
Забили дети легенд ЦСКА – Игорь Ларионов-младший и Николай Коваленко
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