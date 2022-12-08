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Игорь Гришин: Рашевский меня еще с «Толпаром» похоронил

Что говорили тренеры после столичного дерби «Спартак» - «Динамо».
Игорь Гришин: Рашевский меня еще с «Толпаром» похоронил
08 декабря 2022 22:47
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Спартак»

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» завершилось победой бело-голубых. Определить удалось лишь в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались гости — победный буллит на свету Дмитрия Рашевского. 2:1(Б).

После матча наставники команд подвели итог встречи.

Главный тренер московского «Динамо», Алексей Кудашов поделился эмоциями от победы в напряженном дерби:

«Отличная атмосфера сегодня была, спасибо организаторам. Обоюдно острая игра. Мы несвежие были, у нас шестая игра через день. Молодцы, нашли в себе силы и выиграли. Почему не менял состав? У нас и травмированные, и больные были в начале серии — не до жиру было.

Смотрели ли на таблицу перед матчем? «Спартак» — принципиальный соперник и без таблицы. Даже когда в разных лигах команды играли — заруба была будь здоров.

Гол с мясом? Не всегда наши игроки осознают важность последнего завершающего броска, поэтому и не получалось отличиться в первых отрезках матча.

Не заметил. Они и в прошлый раз играли также активно.

Вратарь хорошо играл несколько матчей, это вселяет уверенность в команду.

Наставник «Спартака», Игорь Гришин рассказал о об игре своей команды и о том, как ощущал себя во фраке во время ретро-матча:

«Острая игра. Голов мало, потому что вратари и полевые отлично проявили себя. Молодежное звено выглядело у нас очень прилично. Соперник был мастеровитее на буллитах. Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах.

Как чувствовал себя во фраке? Ощущал себя как дирижер в Большом театре.

Просели ли мы эмоционально, когда пропустили шайбу? Нет, там просто здоровый Джиошвили схватил шайбу, доставил на пятак, а там уже мяли, мяли и запихнули. Мусорных голов не бывает — гол есть гол».

источник: «Советский спорт»
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Игорь Гришин: Рашевский меня еще с «Толпаром» похоронил
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