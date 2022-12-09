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Народ хочет знать: кто забанил сборную России-2 в своей стране?

На следующий неделе в Москве стартует традиционный декабрьский международный турнир. Однако изначально заявленной сборной России U25 среди участников Кубка Первого канала почему-то не оказалось.
Народ хочет знать: кто забанил сборную России-2 в своей стране?
09 декабря 2022 12:20
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Почему мы замахнулись на заявление от лица народа? Да потому что нас достали со всех сторон вопросами, куда вдруг исчезла команда 25-летних, которую должен был возглавить Роман Ротенберг? Потому что именно пресса не только лелеет и холит своего читателя, исполняет любое его желание, но и формирует общественное мнение. Потому что именно «Советский спорт» на стыке веков раскрутил в родной стране именно российскую лигу, а не преклонялся перед НХЛ, как это было у нас все 90-е годы. Наше издание организовало в 1999 году первый Матч звезд в истории отечественного хоккея, которые теперь стали нормой жизни и длятся целую неделю. Как будет сейчас в Челябинске. Это мы заставили Госдуму пробить спортивный канал на 6-й кнопке. В результате ледовой игрой заинтересовалось руководство РФ, что увенчалось созданием КХЛ.

Так что, имеем право. А потому спрашиваем: кто отменил сборную U25 на домашнем международном турнире? Этот вопрос мы задали президенту ФХР Владиславу Третьяку на недавнем дружеском вечере в Общественной палате РФ в честь столетия «Советского спорта». Лучший хоккеист ХХ века только руки в сторону развел и вздохнул:

- Увы, так вышло. Но я прекрасно помню, как в конце 60-х годов на этом декабрьском турнире играли первая и вторая команды Советского Союза. Какие между ними зарубы были! Дублеры перед Тарасовым и Чернышевым, естественно, хотели показать, что ничем не хуже зубров сборной, многократных чемпионов мира. И у них это получалось!

Добавим, что в самом первом турнире в 1967 году, приуроченном к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, участвовали не только две сборные СССР, но и Чехословакии. Плюс Канада и Польша. Причем СССР-1 умудрился продуть ЧССР-2 (1:3), но выиграл у СССР-2 (5:2) и при равенстве очков (по 8) первенствовал по результату личной встречи, а третье место досталось ЧССР-2. Лучшим бомбардиром с шестью шайбами оказался Владимир Шадрин из второй сборной.

Эта практика была продолжена в постсоветское время. Причем в 1992 году вторая сборная России победила на Призе «Известий», а основная команда финишировала третьей! В следующем декабре Россия-1 и Россия-2 сошлись в финале, где старшие по рангу взяли убедительный реванш – 8:1.

Казалось бы, сейчас, когда наш хоккей надолго угодил в мировую изоляцию, самое время вспомнить о старом добром опыте. Тем более что Россию U25 должен был возглавить штаб Романа Ротенберга, как известно, жестко конкурирующий за влияние в ФХР с нынешним руководством национальной команды. Но нет: какие-то господа инкогнито вставили палки в колеса Красной машины!

Плевать им на нашу историю. Плевать им и на мировые традиции, проверенные временем. Шишки НХЛ исхитрились даже на Кубок мира вдобавок к сборным Канады и США в 2016 году протащить команду молодых звезд U23 Северной Америки. Выступила она весьма достойно: едва в плей-офф не пробилась.

Что говорить о молодежных заокеанских турнирах типа Кубка мира для юниоров U16, U17. Там всегда не просто две команды от Канады участвуют – они по четыре сборные регионов заявляют! Чтоб не просто посмотреть свой резерв, но и дать пацанам международную практику.

А еще я слышал бред типа Россия-1 и Россия U25 сгоняли бы сейчас нечто вроде договорки. Про непримиримые взаимоотношения двух штабов сказано выше. Про самолюбие и профессионализм десятка вице-чемпионов Олимпиады-2022, приглашенных Алексеем Жамновым, и 25-летних говорить вообще излишне. Усомниться в этом, значит, нанести прямое оскорбление чести и достоинству нынешних состоявшихся и несостоявшихся сборников.

Да подобного элементарно не может быть! Свидетельство тому - кровавое сражение между Россией U20 и Россией U18 в Санкт-Петербурге на ноябрьском Кубке будущего, в котором также участвовали молодежки Белоруссии и Казахстана. Победили с минимальным счетом 1:0 старшие, а их тренер Владимир Филатов пожаловался, что игра выдалась чрезмерно грубой. Похожая история случилась в прошлую субботу в Челябинске на матче звезд Востока и Запада Молодежной лиги. Скатать товарняк вполсилы? Да вы в своем уме?!

И все-таки: кто же эти подпольщики-вредители, тихо забанившие в своей собственной стране вторую сборную России?

источник: «Советский спорт»
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