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Новая лютая истерика канадца после гола в пустые ворота Овечкина

Великая восьмерка в Виннипеге кладет четвертую кряду шайбу под занавес матча в незащищенную рамку, что оборачивается вторым грандиозным скандалом за пять дней!
Новая лютая истерика канадца после гола в пустые ворота Овечкина
12 декабря 2022 09:30
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Похоже, Ови попутно с выполнением основной миссии решил сокрушить рекорд Гретцки и по голам в пустые ворота. В прошлый четверг Александр двумя выстрелами на предпоследней и последней минутах добил «Филадельфию» - 4:1. В субботу за четыре секунды до финальной сирены закрыл счет с «Сиэтлом» - 4:1. Сегодня лишил последних надежд «Джетс» - 5:2, чем довел количество своих экзотических шайб до 53. В этой категории до Уэйна осталось три шага, а в той самой главной – 97. Ну и четыре попадания до Горди Хоу, а до кругленькой цифры 800 – вовсе всего лишь три.

Мало кто помнит и знает, как противники реагировали на, скажем так, самые простые голы номера 99, когда он разменивал их шестой десяток. Но сейчас история пишется прямо на наших глазах. Скандал и драма! Кто бы мог подумать, что оппоненты станут столь ревностно относиться к такой, казалось бы, заурядной безделице, как поражение пустых ворот, когда исход встречи практически решен?!

Да, подобного прежде в карьере капитана «Вашингтона» не было. Однако в летописи НХЛ это уже четвертый случай! Ранее четырежды подряд в пустые ворота забивали Густав Нюквист, Владислав Наместников и Джейк Гюнцель. Все - далеко не записные снайперы. Потому, наверное, и никакого резонанса вокруг их достижений не последовало.

С Овечкиным, олицетворяющим ныне ледовую игру на планете, совсем иная песня. Все в НХЛ жутко ненавидят проигрывать – ведь это будущие сниженные контракты. Тем более никому не хочется войти в историю столь нелепо: заглотнуть от топ-голеадора современности, за восхождением которого на Пик-894 наблюдает весь хоккейный мир, шайбу без особого сопротивления - в пустые ворота. Тем более – пару. Тем более, возможно, юбилейную.

Вот потому форвард «Флайерз» Тревис Конекны в четверг и сорвался, когда Ови за девять секунд до конца повторно поразил оставленную Хартом рамку хозяев. Я прекрасно понимаю канадца: чрезвычайно обидно запускать именно такие простенькие вроде как шайбы, когда выворачиваешься наизнанку, отдаешь все силы, чтобы спасти игру. Ну и не сдержался, сказав москвичу, проезжавшему мимо, что-то типа:

- Справился? Ну как – доволен?

Вспыхнула, разумеется, заварушка. Массовая. Как зачинщика Конекны удостоили дисциплинарного десятиминутного штрафа. Позже, поостыв, он так объяснил свое поведение:

- Да, возможно, повода для недовольства не было - и я погорячился. Просто мне показалось, что Ови проявил к нам неуважение, когда перед тем как поразить пустые ворота, сделал финт, переложил на неудобную сторону шайбу и только потом послал ее в сетку. Вероятно, там не было ничего такого. Признаюсь, мы устали проигрывать. Нервы на пределе. Всякий раз после поражений мы говорим о положительных моментах, выкладываемся в каждом матче. Но когда снова и снова терпишь неудачу, тем более на последних минутах, нет уже никаких сил искать эти самые положительные моменты…

Сам Александр тоже полностью оправдал Конекны:

- Они проиграли, понимаете? У «летчиков» есть характер, у них хорошая команда. Конечно, хозяева были раздосадованы. Это игра.

Заметим, «Филадельфии» сейчас действительно стоит посочувствовать, команда Ивана Проворова угодила в некий ступор. Вроде бы что ни тур, то до виктории рукой подать, однако она раз за разом ускользает. После фиаско с «Вашингтоном» доиграли до овертайма в Лас-Вегасе и Аризоне, тем не менее в обоих случаях уступили – 1:2 и 4:5.

Зато «Виннипег» отлично вошел в зиму. Перед визитом «Кэпиталз» взобрался на второе место на Западе, в то время как «столичные» по-прежнему только мечтают о кубковой зоне.

Вопреки турнирной расстановке, несмотря на то, что у «Вашингтона» в лазарете все еще десять человек, включая основного вратаря Кемпера, к 36-й минуте хозяева горели – 0:4. Наверное, «Вашингтон» вдохновило возвращение Орлова. С другой стороны, пропускали «реактивщики» голы легкие. Даже в большинстве умудрились схватить буллит в свои ворота, который играючи реализовал Юханссон – 0:3.

Только в заключительной трети «Виннипег» воспрянул и быстренько е отквитал пару шайб к 44-й минут – 2:4. Зал погнал своих любимцев вперед, но и гости уперлись. Более чем за три с половиной минуты до сирены Рик Боунесс заменил Хеллебайка на шестого полевого. Вот здесь и развернулось самое интересное. Когда на льду появился Овечкин, зрители – если мне это не почудилось! – вдруг принялись раскатисто скандировать:

- Ови! Ови!

Ну да, россиянин уже приучил публику, что под занавес выходит не только для того, чтобы обороняться против шестерых. «Реактивщики», сложилось впечатление, тоже напряглись, почуяли – жди беды. И точно! С первой, правда, попытки Александр промахнулся. Со второй - с центра поля метнул в цель – 2:5. Есть 797-я шайба в карьере.

Но что это? Возмущенный Марк Шайфли наезжает на судей, что-то орет, стучит клюшкой об лед и борт. Арбитры, посовещавшись, выписывают форварду «Джетс» такой же десятиминутный дисциплинарный штраф, как Конекны.

Видеоповтор не оставляет сомнений: канадец прав. Фол на нем был бесспорный. Когда Шайфли вкатывал в зону «Вашингтона», ему сверху по клюшке ударил Овечкин, а затем еще Эллер зацепил крюком за перчатку. Нападающий в итоге шайбу упустил, Орлов ее тут же переправил капитану, а дальше вы все уже знаете…

Вот такие они – эти «самые простые и легкие» голы в пустые ворота.

источник: «Советский спорт»
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Новая лютая истерика канадца после гола в пустые ворота Овечкина
Новая лютая истерика канадца после гола в пустые ворота Овечкина
Великая восьмерка в Виннипеге кладет четвертую кряду шайбу под занавес матча в незащищенную рамку, что оборачивается вторым грандиозным скандалом за пять дней!
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