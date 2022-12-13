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За такой Матч звезд КХЛ, убежден, даже генменеджеру «Витязя» и Фетисову должно быть стыдно

Грустное послесловие к звездному уикенду Континентальной лиги в Челябинске. А как все хорошо начиналось! Даже в НХЛ осветили и посмеялись от души…
За такой Матч звезд КХЛ, убежден, даже генменеджеру «Витязя» и Фетисову должно быть стыдно
13 декабря 2022 15:55
автор: Виталий Славин

Сразу скажу, в минувшую субботу я случайно наткнулся на это мероприятие, когда днем заглянул в спортивный раздел популярного онлайн-кинотеатра, на который оформил бесплатную пробную подписку. О! Сегодня, оказывается, Матч звезд КХЛ-2022 со всеми прибамбасами типа мастер-шоу и конкурса маскотов. Здорово, что, в отличие от телевидения, а федеральный «Матч ТВ» эту вроде как ударную презентационную акцию Континентальной лиги тихо проигнорировал, на компе можно и скорость показа варьировать, прокручивая всякую дребедень, и возвращаться назад, если что-то пропустил.

А вернуться к началу пришлось, ибо подключился я к прямому эфиру, когда асы щелчка уже рвали сетку ворот, соревнуясь в скорости полета шайбы. Должен признать, все проходило живо, быстро, увлекательно, красочно. Зацепило, короче! Потому и решил посмотреть, что раньше было.

Не разочаровался! Включения из раздевалок команд со всякими шутками-прибаутками порадовало. Равно как представление игроков и тренеров в исполнении юных реперов. Пусть они для меня совершенно неизвестные, да я их и знать не хочу – зачем мне этот примитив? – но народу на стадионе в Челябинске понравилось, а это главное!

Зрители на ура приняли и динамичное мастер-шоу. Самым ярким персонажем стал форвард ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян. В забеге на скорость от излишнего усердия он умудрился на вираже шмякнуться на лед и проверить на прочность борт, но быстро вскочил на ноги и мощно финишировал. За отвагу и находчивость ему вопреки правилам даже предоставили вторую попытку.

Однако мировую минуту славы воспитанник СКА заарканил в серии буллитов. Трансконтинентальный полет фантазии нынешнего черноморца оценили даже в Нью-Йорке! Сегодня в перерыве матча «Рейнджерс» - «Нью-Джерси» в клубной телетрансляции в обязательной рубрике «150 секунд по всему свету» смаковали субботний «мясной» штрафной бросок Андрея. Причем американский диктор вообще без какого-либо напряжения произнес даже для россиян заковыристую армянскую фамилию, хотя за «Чикаго» в прошлом сезоне петербуржец так и не сыграл.

Так вот, заокеанские телевизионщики подробно разобрали весь кулинарный шоу-номер. Объяснили, что накинутый на плечи Алтыбармакяна плащ имитирует лаваш. Что воздвигнутая в центре поля конструкция – это гигантский шиш-кебаб или по-нашему шашлык на шампуре, на конце которого крюк клюшки. Подкатив к вратарю, нападающий вдруг остановился. Голкипер «Спартака» Рыбар, видимо, уловив божественный запах, оказался настолько голоден, что покинул свой пост и скинул маску в надежде откусить кусок сочного кебаба. Не тут-то было! Шашлычник объехал словака и шампуром-клюшкой аккуратно уложил шайбу в пустую рамку. Веселью комментаторов «Медисон Сквер Гарден» не было конца!

Вот такую великолепную преамбулу основному пункту программы звездного уикенда – мини-турниру четырех команд, представляющих дивизионы КХЛ, устроили организаторы. Чтобы игроки, как в прежние времена, 60 минут тупо не катали вату, уже не первый год используют формат «три на три» в два периода по 10 минут.

И вот начался собственно матч звезд – сборная дивизиона Боброва под руководством Романа Ротенберга против сборной дивизиона Тарасова во главе с Сергеем Федоровым. К сожалению, ранее утром я посмотрел овертайм в том же формате «три на три» в Денвере «Колорадо» - «Рейнджерс» с настоящими планетарными светилами - Шестеркиным и Панариным, Ничушкиным и Рантаненом. При счете 1:1 словно пятиминутный олимпийский финал или фрагмент седьмой игры серии Кубка Стэнли увидел. Запредельное напряжение не спадало до последней секунды, когда Шестеркин выдал очередное умопомрачительное спасение.

Ну а то, что предложили в субботу наши так называемые звезды на Арене «Трактор»… Самое мягкое – у меня едва не прорезался рвотный рефлекс. Все понятно – травмы в выставочной встрече никому не нужны. Но ведь это не означает, что по полю следует ходить пешком и заниматься пошлой имитацией борьбы?! Вам ведь для того и расчистили коробку, убрали четверых игроков, освободили пространство, чтоб вы показали чистое мастерство, а не ползали слизистыми улитками-черепахами по льду!

Форменное безобразие и циничное издевательство над самой идеей Матча звезд! На месте онлайн-кинотеатра, выкупившего права на трансляцию этого позорища КХЛ, я бы потребовал компенсацию за откровенный и наглый контрафакт.

Эту шнягу даже забавами ветеранов не назовешь. Да, у них силы уже не те и возраст давит, потому вихря скоростей не увидишь. Но хоккеиста-то они в себе не убили! Хотя на кону только интерес, а не миллионы долларов, с какого-то перепуга свалившиеся на звездных бутлегеров в клубных контрактах государственной лиги.

Как тут не вспомнить финальный турнир Лиги легенд в Баварии, который мне посчастливилось посетить пять лет назад. Потряс он меня тем, что Вячеслав Фетисов и Игорь Варицкий – вы не поверите! - ложились под шайбу!!! Был убежден, что произошло это в финале с чехами. Но нет, проверил в сети: знаменитый капитан ЦСКА и сборной Союза, а сейчас депутат Госдумы вместе с нынешним генеральным менеджером «Витязя» мужественно рисковали здоровьем в полуфинале со словаками при счете 0:1.

- Почему я бросился под бросок? А вы не думали, что тем самым я хотел встряхнуть команду, - объяснял мне Вячеслав Фетисов, когда все успешно завершилось. – В первом периоде нас оставил в игре Максим Михайловский. Пропускать вторую шайбу никак нельзя было!

Встряхнул капитан – да еще как! Словаков грохнули – 5:1, а затем в финале чехов – 6:4. Зрители, забившие под завязку допотопный каток в Штраубинге, бесновались от восторга, словно дети! Еще бы: лицезреть воочию игру с полной выкладкой Буре и Ларионова, Фетисова и Касатонова, Гусарова и Малахова, Каспарайтиса и Коваленко – что может быть круче. Вот она – советская закалка!

А какая закалка у теперешних героев Континентальной лиги – для меня загадка. Фарс, который они зачем-то предъявили публике в Челябинске, тем самым показав, что болельщика эти звезды не уважают от слова совсем, лично мне даром не нужен. Даже до перерыва не дотерпел. Плюнул и вырубил трансляцию. И на следующий день не включил.

Дешевая пародия на игру в хоккей убила всяческий интерес даже к воскресному мастер-шоу…

источник: «Советский спорт»
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