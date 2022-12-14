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Трюком со шляпой и 800-м голом в карьере Овечкин из Чикаго передал в Катар привет Месси

Подойдя к знаковой отметке, Ови не стал медлить: выбил сегодня в Чикаго хет-трик и третьим в истории НХЛ закрыл восьмую сотню голов. Достойный ответ аргентинскому богу. В футболе – Месси, в хоккее – Овечкин.
Трюком со шляпой и 800-м голом в карьере Овечкин из Чикаго передал в Катар привет Месси
14 декабря 2022 10:06
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Вашингтон"

Не успела планета толком осмыслить феноменальный полуфинал имени Лео на ЧМ-2022 в Катаре, как бабахнуло в США: «Вашингтон» разгромил «Блекхокс» - 7:3, а русский капитан «столичных» за один вечер забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу в НХЛ!

Конечно, уровни соревнований несопоставимы. Но я, например, до сих пор помню, с какой помпой вся планета, включая Советский Союз, праздновала 1000-й гол Пеле. Хотя он тоже был забит в проходном матче. Да еще с пенальти.

Могу, конечно, ошибаться, но этот хет-трик в Городе ветров, возможно, самый легкий в карьере Великой восьмерки. «Чикаго» выглядит сейчас просто жалко – проиграны 11 из 12 последних встреч. Причем с какими счетами! 0:3 с «Каролиной», «Айлендерс», «Нью-Джерси», 1:6 с «Бостоном», 2:7 с «Виннипегом»…

Короче, если кто не застал 80-е годы, когда наколотил все свои основные рекорды форвард под номером 99, полюбуйтесь хотя бы хайлайтами нынешнего шоу в городе, прославленном в «Брате 2». Да, чешский миниатюрный голкипер Мразек, затерявшийся во вдруг ставшими огромными воротах, разве что себе не забивал. Квелые и медленные защитники «Хокс» буквально расступались перед нападающими, позволяли им даже на пятаке вытворять все что угодно. Форварды обороне не помогали в принципе – только обозначали свое присутствие на льду.

Ужас!

Но вот именно с такими неумехами-оппонентами и лепил свою чумовую статистику центр белорусских кровей в монструозном «Эдмонтоне». Это факт, от которого никуда не деться. Остается только догадываться, когда вслед за Пеле свою тысячу настрелял бы Ови, если бы попал в НХЛ в 80-е. Если в 37 лет он, вообще не напрягаясь, набирает 4 (3+1) очка менее чем за 17 минут ледового времени. Это еще хозяева Мразека под занавес не сняли, а так Александр сегодня мог бы и Горди Хоу с его 801 шайбой догнать.

Все это ни в коей мере не умаляет рубежного достижения россиянина, ведь всеми этими слабостями противника нужно еще уметь воспользоваться. Больше шайбы у «Вашингтона» никто не забросил, а капитан играючи три положил! Все – с близкой дистанции. Благодаря великолепной координации и фамильной нацеленности на гол.

Когда Овечкин на 24-й секунде открыл счет, я не поверил глазам. Со своих мест вскочили даже зрители в джерси «Чикаго»! Видимо, догадывались, что им посчастливилось присутствовать при историческом событии, о котором они потому будут рассказывать внукам и правнукам. Потому я уже не удивился, когда на 47-й минуте после третьей шайбы Ови площадку закидали бейсболками и шапками. Судьи закрыли глаза на нарушение правил, когда вся команда «столичных» высыпала на лед поздравить москвича. После чего великий динамовец выкатил в центр и, прижимая одну руку к сердцу, другой приветственно помахал публике, поблагодарив за поддержку.

Высшая честь для спортсмена – уважение со стороны соперника. Сразу после финальной сирены юбиляра окликнул Макс Доми. Сын кровожадного тафгая по прозвищу Албанский агрессор почтительно пожал руку россиянину. Затем тоже сделал лучший бомбардир «Чикаго» и большой друг Панарина Патрик Кейн. А когда Овечкин после победной командной церемонии уже собирался уходить под трибуны, его ждал у бортика с поздравлениями двукратный олимпийский чемпион, капитан «Блекхокс» Джонатан Тейвз. Ну точь-в-точь как хорваты отдавали должное Месси после разгрома во вчерашнем полуфинале в Катаре.

В раздевалке Великой восьмерке подготовили веселую засаду. Стоило ему войти в комнату, как все игроки кинулись на героя и принялись обливать его – нет, не шампанским! – пивом. Тут же оказались и давно бюллетенящие Бекстрем с Уилсоном. Душевно обняли лидера, после чего и он сделал несколько глотков из банки ячменного напитка.

Пресс-атташе вручил все три шайбы с эмблемой «Блекхокс» и надписями по кругу на ребре на белой изоленте – 13.12.2022, 798; 13.12.2022, 799; 13.12.2022, 800. Александр замешкался, пытаясь для фото их разместить в ряд в одной ладони. Понял, что не получится, и просто положил три шайбы друг на друга. Персональный снимок для истории успешно сделан! А затем вся команда с русской восьмеркой в центре сфотографировалась на долгую память.

До Гретцки - 94 шага. А пока неплохо бы на рекордный десятый сезонный полтинник замахнуться. До него путь гораздо ближе – 30 шайб.

источник: «Советский спорт»
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Трюком со шляпой и 800-м голом в карьере Овечкин из Чикаго передал в Катар привет Месси
Трюком со шляпой и 800-м голом в карьере Овечкин из Чикаго передал в Катар привет Месси
Подойдя к знаковой отметке, Ови не стал медлить: выбил сегодня в Чикаго хет-трик и третьим в истории НХЛ закрыл восьмую сотню голов. Достойный ответ аргентинскому богу. В футболе – Месси, в хоккее – Овечкин.
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