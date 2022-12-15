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Александр Никишин: В финале буду болеть за французов

Серебряный призер ОИ-2022, защитник сборной России Александр Никишин о настрое на турнире, личной мотивации и финале ЧМ по футболу.
Александр Никишин: В финале буду болеть за французов
15 декабря 2022 15:13
автор: Елена Кузютина

– Александр, плотный график сезона КХЛ, Матч Звезд и вот уже Кубок Первого канала. Как себя чувствуете? Не устали?

Чувствую себя отлично, были выходные после Челябинска – восстановился. Сейчас просто тренируемся, без игр. Все нормально.

Чего ждете от турнира?

Победы, конечно. Хочется поменять обстановку, а игры за сборную – это всегда интересно и нам, и болельщикам. Это еще куча эмоций в копилку.

Как настраиваться на турнир подобного уровня после того, как уже почувствовали атмосферу Олимпийских игр?

Также настраиваюсь, как и раньше. Олимпиада была в начале года, а сейчас уже конец. Долгая пауза без сборной.

Какая мотивация будет у вас на Кубке Первого канала?

У меня друзья в белорусской команде. Да и в казахской есть знакомые. Хотелось бы их обыграть.

С Фальковским не договаривались – мол, ты обведешь, я обведу…

Нет, такого не было (смеется). У меня еще и Дроздов – хороший друг. Но на льду дружбы не будет – 100 %.

Удивлены, что так мало игроков СКА участвуют в турнире?

Я не тренер. Я доволен, что, хотя бы двух пригласили.

У вас крутая статистика по очкам в чемпионате. Ставите ли для себя какую-то планку?

Чем больше, тем лучше. Статистику всегда хочется улучшать.

Егора Савикова в «Спартаке» называют вашим приемником. Общаетесь ли вы? Какие у него сильные качества?

Хорошо общаемся, когда видимся. Сейчас в раздевалке сидим рядом. Что касается, его сильных качеств – он легче меня, поменьше и маневреннее. Сейчас опыта наберется, и я буду только рад, если он начнет прибавлять.

Параллельно с Вами идет мировое первенство по футболу. Удалось ли посмотреть какие-то матчи? И главный вопрос – Франция или Аргентина?

Я за Францию. Хотя, вообще болел за хорватов, но они вылетели. Некоторые матчи смотрел, что-то пропускал. Но в финале буду болеть за французов.

источник: «Советский спорт»
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