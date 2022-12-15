Арсений Грицюк: Будем наигрывать связку с Толчинским – в клубе тоже пригодится

– Арсений, у вас статистика улучшилась как раз к моменту вызову в сборную…

– Да, хорошо, что так получилось. В сборной всегда немного иной хоккей, тут все начинается заново, нужно себя показывать с лучших сторон. Новые вызовы, и каждый настраивается на максимум.

– Это не синдром второго года?

– Не думаю, просто сам чуть-чуть расслабился. Думаю, что последние игры как раз показатель – если буду играть в свой хоккей, то и статистика придет, и командная игра улучшится.

– Переезд на новую арену может повлиял?

– А вот мы с Толчинским как раз разговаривали, что в начале у меня на домашней арене вообще почти не удавалось очков набирать, только на выездах. Но в крайних играх все пошло. Надеюсь, что «место силы», как ее называют, и мне придаст силы.

– Важно быть с Толчинским в одном звене?

– С нами и Кирилл Семенов сейчас. Знаю этих ребят хорошо, играли вместе в одном клубе. Хорошо, что мы вместе выходим. Тем более, с Толчинским нам нужно наигрывать связку, чтобы и в «Авангарде» показывать себя.

– Семенов не жалеет, что в «Ак Барс» перебрался?

– Не спрашивал еще у него. Только вчера собрались. Спрошу у него.

– За «Нью-Джерси» следите?

– Да. НХЛ – это лига, куда все хотят попасть. Я много хайлайтов смотрю, не только с матчей «Нью-Джерси». «Коламбус» смотрю, там же Чинахов играет. Он для меня пример – уехал и у него там получается. В «Нью-Джерси» сейчас много молодых привлекается. Но если ехать, то нужно быть уверенным. Я пока не знаю своих планов.

– Воронков сказал, что будет играть в «Коламбусе» в следующем сезоне…

– Серьезно?

– Шакир Мухамадуллин тоже поедет…

– У Шакира контракт, он в аренде. Если что, то будет для меня помощником, если соберусь туда. Хорошо с ним общаюсь.