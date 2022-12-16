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Овечкин подвинул не ту глыбу, Кучеров обошел Макдэвида, Шестеркин тормознул рекордсмена «Торонто»

Пусть Ови не забил 801-й гол, игровой день, тем не менее, в целом опять получился русским. Наши попали в трио лучших игроков в пяти матчах, а Кучеров возглавил гонку ассистентов чемпионата.
Овечкин подвинул не ту глыбу, Кучеров обошел Макдэвида, Шестеркин тормознул рекордсмена «Торонто»
16 декабря 2022 13:25
автор: Виталий Славин
автор фото: Reuters

«Вашингтон» - «Даллас» - 1:2

Как мотивировать подопечных, чтоб они костьми легли, но не позволили забить капитану «Кэпиталз»? Нет ничего проще! Покажите им видео, как «Кэпиталз» в Чикаго празднуют 800-ю шайбу Овечкина. Тренер «звезд» Питер Дебур перед выходом на лед в столице США своим игрокам так и сказал:

- Неужели вы хотите, чтобы при двух последующих голах Ови вся команда «столичных» снова высыпала на площадку?! Разве это не то, что называют – вляпаться в историю! Пусть он заколотит эти чертовы две шайбы и обойдет Хоу, но только не в наши ворота!

Призыв сработал на все сто! «Даллас» выдал игру уровня плей-офф, а вратарь Эттингер подчистил все огрехи партнеров: отразил 45 бросков из 46! За что заслуженно удостоился первой звезды матча.

Но и для Великой восьмерки этот вечер не стал пустым. Именно Александр организовал единственный гол хозяев, когда тонким пасом вывел на пустой угол Шири. Есть 645-я передача в карьере! Столько же у занимающего 70-е место в списке ассистентов всех времен Бобби Орра. Вот только лучшему защитнику в летописи НХЛ для этого понадобилось 657 матчей, а москвичу – 1306.

Все теперь включаем ноутбуки в воскресенье в три ночи по Москве. «Вашингтон» примет «Торонто» Самсонова. Что-то мне подсказывает, что «Мейпл Лифс» в историю все-таки вляпаются.

«Тампа» - «Коламбус» - 4:1

Сделал три результативные передачи, держи, Никита, третью звезду матча! У Кучерова второй подряд ассистентский хет-трик, за который я поначалу хотел его жестко и нелицеприятно раскритиковать. Но форвард, как выяснилось, глядит дальше и глубже меня.

Возмутительный – по меркам НХЛ! – случай произошел за две минуты 41 секунду до финальной сирены, когда при счете 3:1 гости поменяли Даниила Тарасова на шестого полевого игрока. Если бы так, как Хагель, забил Овечкин, а потом на него наехал бы Конекны, что давеча мы наблюдали в Филадельфии, то поступок нападающего «Флайерз» вполне можно было бы оправдать.

Что же там было? Да несусветное неуважение соперника! Все когда-то во дворе гоняли дыр в дыр. Высшим унижением оппонентов было завести мяч в ворота спиной вперед пятой точкой. Примерно это и проделали Кучеров с Хагелем. Никита был в трех метрах от пустых ворот и мог со стопроцентной надежностью поражать цель сам. Однако скинул шайбу назад канадцу, чтоб тот оформил дубль.

Удивительно, но никто из «колумбов» не возмутился, как Конекны куда в более нейтральной ситуации. Видимо, «мундиры» сезон уже закончили. Разве что новичок Марченко да Гавриков с Тарасовым еще как-то трепыхаются. Владислав и Даниил героически сохраняли ничью 1:1 до 50-й минуты. Ну а сравнял счет 22-летний экс-форвард СКА. Причем Кирилл забил второй гол в трех последних турах.

Так что за фортель выкинул Куч, спрашиваете? А он просто сделал 34-ю передачу в чемпионате и на одну обошел прежнего лидера среди ассистентов Макдэвида. Вот и вся сермяга…

«Рейнджерс» - «Торонто» - 3:1

Новый выдающийся матч Шестеркина, за который его наградили второй звездой. Похоже, лучший вратарь прошлого сезона к Новому году снова превращается в сверхчеловека. Москвич отразил 22 из 23 бросков «листьев». Но для него это дело привычное. Куда важнее для всей истории «Торонто» и НХЛ тот факт, что Шести обрубил рекордную клубную результативную серию Марнера. С 28 октября канадец в 23 турах наштамповал 32 (11+21) очка – и вот облом в «Медисон Сквер Гарден».

Из действующих игроков только у Сидни Кросби и Патрика Кейна есть серии длиннее. Капитан «Питтсбурга» в сезоне-2010/11 не уходил без очка 25 матчей кряду, форвард «Чикаго» в чемпионате-2014/15 – 26.

Ньюйоркцы одержали пятую победу подряд и закрепились в зоне плей-офф, а «Торонто» впервые уступил в основное время с 11 ноября.

«Флорида» - «Питтсбург» - 2:4

Джино забивает и отдает, продолжая держать график «очко за матч» - 31 (10+21) в 30 играх. Его 10-й гол в чемпионате стал 80-м победным в карьере. Это 37-е место в истории НХЛ и всего на 11 шайб меньше, чем у топ-снайпера всех времен под номером 99.

Вторая звезда Евгения за матч, как и в целом выездная виктория, могут оказаться победой пирровой. Решающую шайбу Малкин забил, подставившись под мощнейший щелчок Кросби. Вместо того чтобы праздновать гол, Евгений рухнул на лед и долго не мог подняться.

Насколько серьезно повреждение, врачи пока молчат.

«Каролина» - «Сиэтл» - 3:2

Свечников открыл счет, забросив 16-ю шайбу в чемпионате. Получи, Андрей, вторую звезду игры и распишись. Кочетков, увы, прервал двухматчевую сухую серию, но одержал восьмую победу в 12 турах. Петр, судя по всему, стал твердым номер один «Каролины».

«Колорадо» - «Баффало» - 2:4

А Ничушкин уже давно основной штык действующих чемпионов. При счете 0:3 Вал организовал обе ответные шайбы «лавин», сведя разрыв до минимума. Но третья звезда матча – слабое утешение для уральца. «Колорадо» продул аутсайдеру и делит последнее 8-е кубковое место на Западе с «Калгари» - по 32 балла.

В любом случае какие могут быть претензии к бюллетенившему полтора месяца Ничушкину? Именно после возвращения Валерия на лед 10 декабря, денверцы снова стали конкурентоспособной командой – в четырех турах добыли пять очков.

источник: «Советский спорт»
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