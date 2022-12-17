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Победа с теннисным счетом. Россия легко разобралась с Казахстаном

Сборная России с победы стартовала на Кубке Первого канала: Казахстан сподобился на две шайбы, но пропустил целых шесть. Завтра матч хозяев с Белоруссией. Победитель выиграет турнир.
Победа с теннисным счетом. Россия легко разобралась с Казахстаном
17 декабря 2022 17:17
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Сборная Казахстана – дебютант нашего любимого турнира. Ее премьера получилась смазанной – поражение от Белоруссии 1:4. А были времена, когда обе эти команды квалифицировались на большую Олимпиаду – пробились в восьмерку сильнейших. Правда, давно это было – в Нагано-98. Там, в Японии, российская дрим тим разобралась в группе с Казахстаном (8:1), а четвертьфинале – с Белоруссией (4:1).

Увы, ныне соперники решают задачи поскромнее. У хозяев турнира в дебютном матче на лед вышли трое олимпиоников Пхенчхана-2018 (они же играли в Пекине-2022) и еще шестеро вице-чемпионов в столице Китая. Четверо родились в XXI веке. В воротах – 24-летний дебютант национальной команды Дорожко из «Витязя».

Состав соперников тоже вызывает уважительно отношения – его костяк составили игроки «Барыса», которым руководит их клубный тренер Андрей Скабелка.

Сегодня в первой половине дня в отечественный Зал славы приняли мэтра Петра Воробьёва, который в начале нулевых отчислил форварда Скабелку из «Лады».

- Как же так?! – искренне удивился тогда автор этих строк. – Он же с самим Павлом Буре в ЦСКА играл, и даже в двух матчах заменял Владимира Крутова в звене КЛМ.

- И что? А я играл с Балдерисом (его сегодня тоже приняли в Зал славы, правда, заочно – прим. авт.)! Все мы когда-то были рысаками, - невозмутимо ответил Пётр Ильич.

…Казахстанцы открыли счет в большинстве (в штрафном боксе оказалс Нестеров), поймав россиян на… контратаке. Видно, защитники Никишин и Провольнев забыли, что играют в меньшинстве, а также Савицкого на пятачке.

Однако вскоре всё встало на свои места. Окулов и дебютант Джиошвили ответили голами. Во втором периоде в ворота Бояркина влетели еще три шайбы.

А в третьем – соперники по одному разу огорчили голкиперов. У гостей отличился ветеран Старченко: спартаковец единственный в их команде, кто играл на этой арене на ЧМ-2016.

У хозяев отметим связку Воронков – Джиошвили. Первый из них разразился дублем и уже на льду, а не только на словах подтвердил намерения начать следующий сезон в клубе НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Стоит ли удивляться, что казанской «десятке» достался приз лучшему игроку матча.

Последует ли его примеру 20-летний Грицюк, который на связи с «Нью-Джерси»? Ему оттуда звонит Сергей Брылин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли работает в системе «дьяволов». Вспоминается его приглашение в сборную на домашний ЧМ-2007 (Москва/Мытищи). Главный тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин так и не подняли из «листа ожидания» бомбардира Сергея Мозякина, при этом не только пригласили Брылина, но и стали выпускать его в большинстве. Думается, впервые в его взрослой хоккейной жизни.

Завтра, 18 декабря, скоротечный турнир завершается матчем за первое место Россия – Белоруссия. Финал интригующий! Ничьей быть не может. Все – на хоккей!

СТАТИСТИКА

Россия – Казахстан – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). 17 декабря. «ЦСКА Арена». Судьи: Оскирко, Шувалов.

Голы: Окулов, Джиошвили, Кадейкин, Воронков (2), Семёнов – Савицкий, Старченко

Россия: Дорожко; Провольнев – Никишин, Яковлев-к – Елесин, Дронов – Нестеров, Чистяков; Джиошвили – Сафонов – Воронков, Грицюк – Семёнов – Толчинский, Мамин – Григоренко – Окулов, В.А. Ткачёв – Кадейкин – Карнаухов.

Вратарь у Казахстана: Бояркин.

источник: «Советский спорт»
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