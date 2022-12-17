«Когда-то мы вернемся на международную арену, и нужно понимать с кем»

Наставник сборной России, Алексей Жамнов поделился эмоциями после встречи:

— Поздравляю всех с победой. Не жалеете ли, что нет команды России U25?

— Это не ко мне вопросы, а к федерации. Должно было быть 4 команды на турнире, но оказалось 3.

— Какие выводы можете сделать?

— По началу игры заметили волнение у ребят, но это понятно — давно не собирались вместе. Отмечали и говорили ребятам, чтобы был настрой. Было много потерь в нейтральной зоне, плохо контролировали шайбу, но потом собрались, и игра пошла. У нас сейчас нет большого турнирного календаря сборной, но мы должны смотреть в будущее, смотреть ребят. Когда-то мы вернёмся на международную арену, и нужно понимать с кем.

— Вчера была премьера турнира 3х3. Как вам?

— Мне понравилось. Но было бы интереснее, если бы площадка была поменьше, без линий.

— На таком турнире в рамке ОИ играла бы другая сборная?

— Это отдельная сборная, отдельный институт.

— Очень тяжёлый сезон у ребят. Нет ли у сборников небольшой зависти к одноклубникам, которые в эту паузу получили несколько выходных?

— Конечно, у ребят за плечами больше половины сезона. Наверное, лишний день отдыха никому не повредил бы.

— Много новичков в сборной.

— Мы хотели посмотреть, как ребята будут себя чувствовать на этом уровне. Потому что, когда надеваешь майку сборной, ощущения иные.

Главный тренер сборной Казахстана, Андрей Скабелка подвёл итог встречи:

— Не все получилось сегодня в обороне. Против нас играла молодая и мастеровитая команда — сборная России. Турнир интересный, для нас — информативный. По сути, это единственный турнир в сезоне для нашей сборной.

— Не хватает легионеров? Чувствуется их отсутствие?

— Да, но есть ребята, которые тоже очень хотят играть за сборную.

— Какие положительные моменты можете отметить?

— Мы увидели несколько игроков, которые показали высокий уровень.

— Казахстан участвует в чемпионате мира. Вы не планируете больше каких-то турниров и матчей сборной накануне мирового первенства?

— Тяжелый график у нас сейчас. Планируем спарринги перед чемпионатом мира.

— Как оцените игру Михайлиса? Становится лидером команды?

— Рано об этом говорить, но положительное движение есть. Надеюсь, что он усилит своей игрой и сборную Казахстана, и «Барыс».