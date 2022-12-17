Кирилл Семенов: Мы играли против сборной Казахстана, а не «Барыса». У парней был совсем иной настрой

— Кирилл, как вам матч?

— Отличная атмосфера. Всегда приятно играть за сборную при родных трибунах. Круто, что собрались вместе с Казахстаном и Белоруссией.

— Похоже было на то, что это матч против «Барыса»?

— Несмотря на то, что в составе были игроки «Барыса», против нас все же вышла сборная Казахстана. Ребята по-другому настроены. Они начали менять тактику по ходу матча, в третьем периоде полезли вперёд, не оглядываясь на счет. У нас во втором периоде было много моментов, которые нужно реализовывать.

— Тренер отметил, что в начале матча чувствовалось волнение…

— При родных трибунах всегда присутствует волнение. А ещё игра в 14:30 — нужно было вкатиться, настроиться, поэтому немного робко начали. Во втором периоде уже стали владеть преимуществом и показывать свой хоккей.

— Вы сегодня выходили в связке с Толчинским и Грицюком — бывшими партнёрами по «Авангарду»…

— С парнями начали играть с ходу. С Серегой Толчинским мы и в плей-офф до Кубка Гагарина доходили. Здорово, когда есть такая возможность поиграть с экс-партнерами, вспомнить. Но передачи передачами, а реализовывать свои моменты нужно. Постараемся это исправить. Результат нужно делать.

— Расскажите немного о работе «Ак Барса» в эту паузу…

— Плотно работали над физическими кондициями. Нужно прибавлять в физике, скоростях. Сейчас начнётся тактическая работа. Будем исправлять ситуацию, которая сложилась в этом году. Неприятно находиться на том месте, где мы сейчас. Все ожидали другого, никто не ожидал такого провала. Но мы находим свою игру, стоим друг за друга и будем прибавлять. Самое главное — это плей-офф. Там разыгрывается чашка, а не в чемпионате.