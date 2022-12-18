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У Кубка Первого канала – новый обладатель. Белоруссия победила Россию по буллитам

Штабу Алексея Жамнова опять не покорился домашний турнир.
У Кубка Первого канала – новый обладатель. Белоруссия победила Россию по буллитам
18 декабря 2022 18:02
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Заключительный матч Кубка Первого канала-2023, превратившийся в финал, принес успех сборной Белоруссии. Она трижды вела в счете и лучше исполнила буллиты – 4:5 Б. Декабрьский международный турнир обрел нового победителя.

СССР/Россия, Чехословакия, Чехия, Канада, Швеция, Финляндия – теперь этот список лауреатов нашего турнира пополнила Белоруссия. В последний раз она побеждала Россию на ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге – 1:0. Единственную шайбу забросил Владимир Цыплаков, недавно добровольно расставшийся с жизнью. То поражение должны помнить наши нынешние тренеры – Алексей Жамнов, его тезка Кудашов, Сергей Гончар. Через полтора года, в олимпийском Солт-Лейк-Сити-2002 первый и третий из них, а также Сергей Фёдоров дважды взяли у белорусов реванш – 6:4 в стартовом матче группового этапа и 7:2 в утешительном финале (за бронзовые медали).

Сегодня наш штаб освежил состав, дав шанс вратарю Серебрякову, защитникам Шарипзянову и Савикову, нападающим Воробьёву, Рашевскому и Лихачёву. Капитанская литера перекочевала со свитер Яковлева на джерси Кадейкина.

Соперники под руководством канадца Крэйга Вудкрофта два предыдущих дня не играли и выглядели мобильно и организованно. Не уронил планку вратарь Колосов.

А вот судьи Лазарев и Сергеев зачастую принимали удивительные решения, логике не поддающиеся.

Гости открыли счет, во втором периоде его сравняли и вышли вперед, в третьем опять лидировали. Но сохранить перевес им помешал разыгравшийся новый капитан Кадейкин, оформивший дубль.

В овертайме «3 на 3» многие ждали, когда наши заменят вратаря. Как на прошлом Кубке Первого канала с финнами. Тогда гости закатили шайбу в пустые ворота, первенствовали на турнире, а потом и Олимпийских играх в Пекине. Теперь хозяева усилиями Воронкова заработали большинство, но порадовать толковым розыгрышем лишнего не сумели.

А на серию буллитов Жамнов и его помощники неожиданно заявили Воробьёва – далеко не самого сильного «пенальтиста». Питерский армеец подтвердил эту характеристику, забыв бросить по воротам. Да и вообще голкипер Колосов повесил на ворота амбарный замок, справившись с бросками Рашевского, Толчинского, Грицюка, Окулова. Впрочем, Толчинский Небольшая ремарка: Толчинский после эффектного финта угодил в перекладину. Увы, не справился с ролью спасителя хоккейной России московский армеец, завершавший серию. Жаль, что в этот день не вышел на лед наш кадровый капитан Яковлев, не позволивший проиграть в буллитной перестрелке пекинского полуфинала шведам. Не помог и вратарь Дорожко, заменивший Серебрякова после овертайма.

Белорусы же одну попытку реализовали усилиями спартаковца Принса, который отметился голом во втором периоде, реализовав большинство.

Команда Вудкрофта возвращается в Минск со щитом, завтра ее костяк постарается закрепить московский успех в матче с чемпионом ЦСКА. Можно лишь догадываться, как встретит «Минск-Арена» победителей Кубка Первого канала!

СТАТИСТИКА

Россия – Белоруссия – 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мамин, Сафонов, Кадейкин (2) – М.Сушко, Принс (2, в т.ч. поб. бул.), Горбунов, Кодола.

Вратари: Серебряков (Дорожко, 65:00) – Колосов.

Россия: Серебряков (Дорожко, 65:00); Никишин – Дронов, Елесин – Телегин, Чистяков – Шарипзянов, Савиков; Мамин – Кадейкин (к) – Окулов, Грицюк – Семёнов – Толчинский, Воронков – Сафонов – Джиошвили, Рашевский – Воробьёв – Карнаухов, Лихачёв.

источник: «Советский спорт»
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