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Аргентинский бог свою миссию исполнил, теперь дело – за Великой восьмеркой

Ну наконец-то! С пятой попытки Месси стал чемпионом мира. Не зря как-то посетил раздевалку «Вашингтона», где сделал фото со своим кумиром, бравшим мировое золото трижды. Мяч на стороне Овечкина: 800 шайб – ведь это только начало?
Аргентинский бог свою миссию исполнил, теперь дело – за Великой восьмеркой
19 декабря 2022 15:16
автор: Виталий Славин

Да, Александр что-то застоялся на цифре 800. Ну не пять турниров в течение 13 лет, в которые Лионель до финала однажды все-таки добрался. Но две сухие игры для топ-стрелка современности – это уже срок.

На прошлой неделе капитан «Кэпиталз», скажем откровенно, бездарно запорол две попытки подвинуть Горди Хоу, причем на своем льду в столице США: в четверг в матче с «Далласом» (1:2), в субботу с «Торонто» (5:2). У Великой восьмерки в эти 120 минут и по-настоящему голевых моментов-то не было, в том числе в большинстве, которое вообще развалилось. А ведь Ови – вечный лидер НХЛ по голам при численном преимуществе.

В чем причина? Да славный динамовец попросту изменил сам себе! Сделав неделю назад хет-трик в Чикаго и закрыв тем самым восьмую сотню голов за «Вашингтон», он, похоже, расслабился, посчитал, что дальше все пойдет само собой.

Да с какой стати? Бурным отмечанием юбилейной цифири, когда в матче с «Блекхокс» вопреки правилам вся команда «столичных» вывалила на лед поздравлять капитана с 800-й шайбой, «Кэпиталз» настроили против себя всю лигу, дополнительно мотивировав каждого нового соперника. Тренер «Далласа» Питер Дебур именно на это и сделал упор на предматчевой установке:

- Неужели вы хотите, чтобы при двух последующих голах Ови вся команда «столичных» снова выбежала на площадку?! Разве это не то, что называют – вляпаться в историю! Пусть он заколотит эти чертовы две шайбы и обойдет Хоу, но только не в наши ворота!

Это нехитрое напутствие сработало уже дважды. Беда в том, что сам Ови этому не очень-то и противится! По мне, так он в обеих прошедших играх в Вашингтоне был просто неузнаваем. Анатолий Тарасов сказал бы:

- Хоккеиста Овечкина, который дерется за каждую шайбу, за каждый отскок, который всегда нацелен на гол, я знаю. Хоккеиста Овечкина, который любуется собой и не отдается на сто процентов в каждом эпизоде, не знаю и знать не хочу!

Когда-то легендарный тренер ЦСКА и сборной СССР сказал Борису Михайлову нечто подобное в лицо, чем вернул стране лучшего голеадора и короля пятачка.

Провел ли соответствующую беседу коуч «столичных» Питер Лавиолетт со своим капитаном? Сильно сомневаюсь. Авторитет иконы клуба, который даже на погоне за Гретцки делает деньги, зарегистрировав торговую марку THE GR8 CHASE на лицензионные продукты, слишком высок, чтоб кто-то посмел поучать человека, на котором эта команда держится и процветает уже почти 20 лет.

С другой стороны, а нужны ли состоявшейся звезде мирового масштаба в 37 лет менторы? Уверен, Александр сам прекрасно все понимает. Тем более после просмотра финала ЧМ-2022 в Катаре, где его 35-летний кумир сперва чуть не похоронил свою сборную, а потом сам же, когда, казалось, что у аргентинцев не осталось никаких сил, все и исправил.

Речь, понятно, о втором мяче французов, чья голевая атака началась с потери очевидно уставшего Месси на чужой половине поля. И о его возрождении в овертайме, когда он, достав из себя все, вывернувшись наизнанку, сделал счет 3:2, а в серии пенальти в первой паре играючи обнулил такую же мастерскую реализацию Мбаппе.

А ведь в конце основного времени сборной Аргентины с ее вожаком вроде как уже не было на газоне. Французы делали все, что хотели. Их темнокожих бегунков соперники останавливали только грубыми фолами. Рефери в эти моменты явно смалодушничал – горчичник будущим чемпионам следовало предъявлять после каждого стыка. Ибо нарушения, направленные на срыв контратак, были неигровые.

Однако за короткий перерыв перед дополнительным временем все изменилось. И в этом величие Месси. 35 лет? Сто минут, включая добавленные, позади? Инициатива у противника? Да ерунда! Мы их 75 минут фейсом по тейблу возили – и вот так просто все отдадим? Да не в жизнь!

Не изменяй себе – и все придет, все будет.

Верим и надеемся, что на дубль MVP ЧМ-2022 Великая восьмерка сегодня ночью по московскому времени в матче с «Детройтом» ответит своим дублем. Включаем гаджеты в 3:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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