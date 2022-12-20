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Дети Хоу приехали к Ови за шайбами, а получили клюшки. Офис №8 закрылся на рождественские каникулы?

Капитан «Вашингтона» промолчал третью игру подряд. Теперь устоял «Детройт» (4:3 ОТ), за который Горди Хоу отыграл 25 сезонов.
Дети Хоу приехали к Ови за шайбами, а получили клюшки. Офис №8 закрылся на рождественские каникулы?
20 декабря 2022 11:59
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В столицу США на этот матч, в котором Овечкин мог догнать и обойти Мистера Хоккей, завершившего карьеру с 801 шайбой, специально пригласили его сыновей Марти и Марка. Тех самых ради которых живая легенда «Ред Уингз» вернулся в большой хоккей в 45 лет через два сезона после официального расставания с НХЛ. Посмевшая с ней конкурировать ВХА в 1973 году провернула великолепный пиар-ход: предложила Горди Хоу сыграть в одной тройке в клубе «Хьюстон Аэрос» с его отпрысками! Марти тогда было 19 лет, а Марку – 18, причем годом ранее в составе сборной США он успел взять серебро Олимпиады-1972 в Саппоро, став в возрасте 16 лет 253 дней самым юным призером хоккейного турнира Игр за все времена!

У 37-летнего трехкратного чемпиона мира в составе сборной России, если кто забыл, нет ни одной олимпийской медали.

Трио Хоу, хотя оба его сына родились в Детройте, отметилось в 1974 году и во второй Суперсерии Канада – СССР, где честь родины ледовой игры отстаивали представители ВХА. Наша команда, наученная горьким опытом первого свидания, на сей раз не оставила заокеанским профи шанса – общая победа была достигнута в Москве в предпоследнем матче серии.

Все вместе они перебрались в НХЛ, когда в 1979 году ВХА приказала долго жить. В 1980 году, добавив к 786 голам за «Детройт» 15 за «Хартфорд», Хоу, как тогда все были убеждены, установил вечный рекорд в 801 шайбу и в 52 года окончательно завязал с хоккеем. Некий 19-летний тинейджер Гретцки в том сезоне только дебютировал в НХЛ, отметив первый сезон первым личным полтинником – 51 голом, а Великая восьмерка еще даже в проекте не числилась…

Да, хет-триком в Чикаго неделю назад, когда капитан «Вашингтон» закрыл восьмую сотню и остановился в шаге от Хоу, он дал всем понять, что может выйти на второе место среди снайперов НХЛ всех времен в каждом последующем матче. Но минули домашние поединки с «Далласом» (1:2) и «Торонто» (5:2), а у Ови все та же восьмерка с двумя нулями. Но «Старз» и «Мейпл Лифс» - ныне крепкие команды. Обе уверенно держатся в зоне плей-офф. А вот «Детройт», беспечно отказавшийся от услуг русских, превратился в заклятого аутсайдера, безнадежно мечтающего о плей-офф. Казалось бы, кому, как не этим лузерам, забивать 801-й и 802-й гол?! Закольцевав тем самым тему с клубным (786) и карьерным (801) достижениями Хоу.

Возможно, таков был ход мыслей организаторов сегодняшней игры, позвавших на берега Потомака 68-летнего Марти и 67-летнего Марка. Пусть сыновья лично поздравят русского капитана с тем, что он догонит либо обойдет их отца, чем добавят моменту торжественности и пафоса. И, конечно, сделают историческое фото на долгую память.

Увы, Александр выдал очередной невыразительный перформанс. Хотя во втором периоде при счете 0:2 попал в штангу, а затем организовал первую ответную шайбу хозяев. Эта результативная передача стала для москвича 646-й в карьере, он обошел топ-защитника всех стран и народов Бобби Орра, заняв 70-е место в летописи НХЛ.

Но все, в том числе братья Хоу, ждали от Ови прежде всего заброшенных шайб! Да так и не дождались. Причина очевидна: никто люто не хочет войти в историю именно таким образом. Бросается в глаза, что все последние соперники «Кэпиталз» - «Даллас», «Торонто», «Детройт» особое внимание Овечкину уделяют именно в большинстве. Офис №8 попросту перестал работать, потому что перед его дверью постоянно курсирует охранник из конкурирующей организации с жесточайшей директивой: «Никого не пущать!» Вот вечный лидер НХЛ по реализации численного преимущества и катает раз за разом вхолостую очередные две минуты, вообще не угрожая воротам с пристрелянной позиции.

Если же вспомнить, что и хет-трик в Чикаго славный динамовец оформил нетривиальным образом – с ближней дистанции, а до этого четырежды подряд забивал в пустую рамку, когда противник под занавес снимал вратаря, то получается, что в декабре офис №8 вообще не функционирует! Ведь нынешней зимой добыча Ови этими семью голами и ограничивается. Не рановато ли Великая восьмерка закрыла свой знаменитый кабинет на рождественские каникулы? Неужели на назойливых сторожей-прилипал не найти управы?

Ну а Марти и Марк Хоу без фото на память и ценных подарков не остались. По окончании матча они спустились в раздевалку «столичных», где сделали совместный снимок с довольным Овечкиным. Спасибо Дмитрию Орлову за победный гол в овертайме! А потом Александр подписал и вручил им три персональные клюшки. Ну да, вот и братья Хоу не вляпались в историю. Да и домой не с пустыми руками вернутся.

Теперь на роль потенциальной жертвы предстоит готовиться «Оттаве». В канадскую столицу Ови и Ко нанесут визит в пятницу. Есть время всем собраться с силами и креативными мыслями…

источник: «Советский спорт»
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Дети Хоу приехали к Ови за шайбами, а получили клюшки. Офис №8 закрылся на рождественские каникулы?
Дети Хоу приехали к Ови за шайбами, а получили клюшки. Офис №8 закрылся на рождественские каникулы?
Капитан «Вашингтона» промолчал третью игру подряд. Теперь устоял «Детройт» (4:3 ОТ), за который Горди Хоу отыграл 25 сезонов.
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