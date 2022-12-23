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Никитин показал, как будет играть с чемпионом в плей-офф. «Локомотив» победил ЦСКА

Железнодорожники буквально разоружили атаку Армии Федорова.
Никитин показал, как будет играть с чемпионом в плей-офф. «Локомотив» победил ЦСКА
23 декабря 2022 22:47
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» одержал заслуженную победу 3:1, превзойдя ЦСКА почти по всем статистическим показателям. Кроме количества «хитов». Это вторая виктория Игоря Никитина над Сергеем Федоровым в этом сезоне. 30 декабря в Москве нас ждет четвертая серия противостояния бывшего и нынешнего тренеров армейцев.

На днях руководство «Локомотива» во главе с президентом клуба Юрием Яковлевым пролонгировало соглашение с главным тренером Игорем Никитиным еще на два сезона. Сыграв на опережение, отреагировав на слух об интересе «Ак Барса» к умеющему завоевывать Кубок Гагарина специалисту.

Ныне команда Никитина в большом порядке. Она словно не заметила потери «бойцов» – форвардов Каюмова, Коршкова и Аверина. На последнем рубеже стеной стоит Исаев – его прогресс в творческой лаборатории Рашита Давыдова (тренера вратарей) налицо. Остается догадываться, почему на этого молодого голкипера не положили глаз в сборной? Чем он слабее вызванных на Кубок Первого канала Дорожко и Серебрякова?

Никитин, едва засветив юного форварда Бута (сына известного по выступлениям за Ярославль и ЦСКА) Антона Бута, быстро посадил юниора на лавку, переквалифицировав в форварда мобильного защитника Мисюля. Настолько жарко было на льду.

…Сегодня Исаев капитулировал лишь единожды – в начале второго периода после броска в одно касание Мамина с передачи Григоренко. Гол армейцы соорудили эффектный, но справедливости ради отметим, что в этом эпизоде на пару секунд выключился из игры защитник Черепанов, получив шайбой в шею.

Больше ничего запоминающегося у владений хозяев чемпионы не создали. Даже в третьем периоде, когда впору было идти на штурм. Пятак подопечные Никитина исправно зачищали, а с периметра можно забить разве что Шарыченкову. Все три шайбы один из героев армейского дерби пропустил в дальней и средней дистанции. Ни в одной из них его 100-процентной вины нет. Но это тот случай, когда тренеры не угадали с голкипером. Похоже, Шарыченков не восстановился после энергозатратного матча в Санкт-Петербурге, в котором он переиграл своего бывшего одноклубника по «Ак Барсу» (сезон-2018/19), Подъяпольского.

Федоров кипел на лавке, проводил ликбез по горячим следам. А Окулова после пропущенной от Чеховича первой шайбы усадил на лавку и больше на лед не выпускал. Тренер не впервые воспитывает одного из лидеров. В первой половине прошлого сезона Окулов исчез на несколько матчей, чтобы подтянуть игру без шайбы. Вот и сегодня от него играючи отклеился Чехович и броском метров с 12-13 поразил ворота. Такой беспечности лучший тренер лиги простить не мог.

В понедельник, 26 декабря, ЦСКА на своей арене проведет ретро-матч в честь Всеволода Боброва, которому 1 декабря исполнилось бы 100 лет. Также эта игра с московским «Динамо» станет 1000-м для красно-синих в КХЛ. Хозяева обещают много интересного, даже красочный буклет по такому случаю выпустят.

А 30-го, в пятницу, команда Федорова постарается взять реванш за два поражения подряд от «Локомотива» и поднять болельщикам настроение перед Новым годом. Кстати, на старте сезона чемпионы выиграли в Ярославле 3:2, уступив буквально по всем статистическим показателям.

Нет сомнений во встрече этих соперников во втором круге плей-офф. Вопрос лишь в том, кто получит преимущество своего льда. Пока вторым на Западе идет «Локомотив», ЦСКА отстает на три очка, но имеет два матча в запасе.

СТАТИСТИКА

«Локомотив» - ЦСКА – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Голы: Чехович, Шалунов, Черепанов – Мамин.

источник: «Советский спорт»
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