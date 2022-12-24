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А ведь сын Хоу просил Ови не забивать в пустые ворота! Он и не хотел, но Кузнецов заставил

Месси с пятой попытки взял Кубок мира. Овечкин с пятой попытки догнал и обошел Горди Хоу. Есть 802-я и 803-я шайба в НХЛ. Выше только Уэйн.
А ведь сын Хоу просил Ови не забивать в пустые ворота! Он и не хотел, но Кузнецов заставил
24 декабря 2022 12:15
автор: Виталий Славин
автор фото: Reuters

До Гретцки – 92 гола. Сегодня такая сумма кажется солидной дистанцией. А еще 40 лет назад это были сущие семечки.

Именно 92 шайбы Гретцки настрелял в монструозном «Эдмонтоне» в чемпионате-1981/82. На следующий сезон – 71, далее – 87, 73, 62. Но стоило канадцу белорусских кровей в 27 лет покинуть «Ойлерз» в 1988 году, как его результативность попросту рухнула. За 11 чемпионатов до завершения карьеры он лишь три раза достиг отметки в 40 голов. Да и случилось это аккурат сразу после того, как он перебрался в «Лос-Анджелес».

Показательно, что сам Гретцки сверг Хоу с трона в возрасте 33 лет, забив в Калифорнии гол в ворота «Ванкувера» 23 марта 1994 года. НХЛ уже правил Гари Беттман, который организовал роскошную праздничную церемонию. Игру оборвали на 15 минут! В зале вдруг оказались родители Гретцки, а также чета Хоу, которая следовала за канадцем, как только он приблизился к рекордному рубежу. На лед с плюшками вышел и владелец «королей» Брюс Макнолл. Тот самый кто вскоре сел в тюрьму на пять лет за контрабанду монет, мошенничество и воровство у шести банков 236 млн долларов, что обернулось банкротством «Кингз» в 1995 году.

Ну и как затем забирался на Пик-894 постаревший форвард под номером 99? Пять лет бедняга мучился!

1994/95 – 11 шайб (в 48 матчах)

1995/96 – 23 (80)

1996/97 – 25 (82)

1997/98 – 23 (82)

1998/99 – 9 (70)

Всего – 91 шайба

Спрашивается, какие планете еще нужны аргументы, чтоб все, наконец, осознали, что так называемый Великий – самый переоцененный персонаж в истории мирового спорта! Стоило ему уйти из мощнейшего «Эдмонтона», НХЛ стать не местечковой, а интернациональной лигой с русскими и чехословацкими премьерами, вратарям надеть нормальную амуницию, а «Нью-Джерси» научить всю лигу обороняться, как от распиаренного канадского голеадора осталась лишь обгоревшая тыква.

Дурачки в руководстве Кленовых это поняли слишком поздно. Зачем-то назначили Гретцки капитаном сборной на Кубок мира-1996, предпочли его Марку Мессье на Олимпиаде-1998. В ответ обнуленыш под №99 им все благополучно продул на обоих мегатурнирах. После чего тихо аннигилировался на кладбище бывших фронтменов в «Рейнджерс».

Но вернемся к Великой восьмерке. Для начала сравним его показатели в НХЛ в возрасте 33+ лет:

2018/19 – 51 шайба (в 81 матче)

2019/20 – 48 (68)

2020/21 – 24 (45)

2021/22 – 50 (77)

2022/23 – 22 (36)

Всего – 195 шайб!

Невероятно! У болида 37-летнего Ови скорость более чем в два раза выше, чем у телеги Уэйна, если их сравнивать в одинаковых условиях.

Ну а что касается этого 802-го гола капитана «Вашингтона» в пустые ворота «Виннипега»… Да, Марк Хоу, ставший вице-чемпионом Олимпиады-1972 в 16 лет, после того как Александр закрыл восьмую сотню, публично заявил:

- Я не хочу, чтобы Ови забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Я хочу, чтобы это была шайба, достойная хайлайтов. Это будет великолепно для хоккея. Мы будем следовать за Овечкиным.

Увы, первым нарушил слово сам Марк. Вместе со старшим братом Марти они посетили предыдущую домашнюю игру «столичных», когда 20 декабря те принимали «Детройт». Клуб, за который их величайший отец оттрубил 25 сезонов! Москвич тогда откатал всухую третью встречу подряд. Не забил он вчера и в Оттаве. Однако сегодня никого из семейства Хоу на трибунах замечено не было. Зато после 802-й шайбы Марк поздравил славного динамовца с экрана видеокуба.

В это время Овечкин на скамейке втыкал Кузнецову:

- Я думал, ты сам забьешь!

- А мне-то зачем это надо?! – смеялся Евгений.

Что же произошло под занавес матча с «Джетс»?

Уступая 1:3, гости, разумеется, заменили вратаря на шестого полевого игрока. За 76 секунд до финальной сирены Ови метнул шайбу из своей зоны по пустой рамке «Виннипега» - и угодил в штангу!

- Не судьба! – видимо, подумал Александр.

Потому, когда Кузнецов вчистую выиграл вбрасывание и отдал у красной линии Овечкину на пустые ворота, тот не стал бросать сам, а вернул шайбу челябинцу. И расслабился… Однако и Кузя не стал бить по незащищенной рамке по причине, позже озвученной на скамейке. И скинул назад на капитана. Тот, уже было выключившись из игры, быстро сориентировался и из скопления игроков с разворота закинул эту 802-ю шайбу.

Так что, уважаемый Марк, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, к Кузе. Женя буквально втащил Великую восьмерку в историю. И правильно – нам недосуг терять время на промежуточных станциях!

источник: «Советский спорт»
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А ведь сын Хоу просил Ови не забивать в пустые ворота! Он и не хотел, но Кузнецов заставил
Месси с пятой попытки взял Кубок мира. Овечкин с пятой попытки догнал и обошел Горди Хоу. Есть 802-я и 803-я шайба в НХЛ. Выше только Уэйн.
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