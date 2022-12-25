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Урок Радулова Мичкову. Гол и забитый буллит вундеркинда не помогли «Сочи» победить

Лучший бомбардир «Ак Барса» ответил голом, передачей и двумя успешными буллитами
Урок Радулова Мичкову. Гол и забитый буллит вундеркинда не помогли «Сочи» победить
25 декабря 2022 20:27
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Ак Барс"

Единственный матч воскресенья принес буллитную победу «Ак Барсу» в Сочи – 4:3 Б. Новичок «леопардов» Матвей Мичков, только во второй раз вышедший на лед «Большого», отметился волшебным голом в большинстве и реализованным броском для определения победителя. Однако его вторая попытка успехом не увенчалась.

В пятницу отданный СКА в арену «Сочи» Матвей Мичков дебютировал в черноморской команде. Увы, домашний матч против «Куньлуня» завершился поражением подопечных Сергея Светлова 0:2. 18-летний Мичков покинул лед с «-2», хотя в пропущенных шайбах его вины нет.

Сегодня вундеркинд реабилитировался: забил фирменный гол в большинстве. Получив шайбу в офисе Мозякина/Овечкина, Мичков (с левым хватом) без тени сомнений с кистей пальнул в дальний верхний угол ворот Билялова и оказался в жарких объятиях партнеров. Сочинцы под занавес второй 20-минутки вышли вперед 2:1. Но Кагарлицкий быстро восстановил равновесие, воспользовавшись отскоком от щитка вратаря Плешкова. Хитрый и искушенный Радулов бросал в расчете на рикошет и добивание. Он же в первом периоде открыл счет, замкнув штангу.

Радулов преуспел не только в атаке, но и в бороне – пластался, принимал шайбу на себя. Думается, новый старый тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялединов, который должен заступить к штурвалу перед Новым годом, оценил!

Мичков же искал шанс у чужих ворот, нанес четыре броска в створ. После одного из них, с нулевого угла, юниора бесцеремонно прибортовал габаритный защитник-«убийца» Адамчук. Запоздалый хит вполне тянул на фол «за блокировку», но судьи решили иначе.

В овертайме Мичков запомнился попыткой с лета переправить шайбу в сетку после прострела вдоль ворот, но опять на пути шайбы встал Билялов.

Однако вратарь гостей не силах был среагировать на бросок юниора в серии буллитов. Запахло сенсацией. Ее отменил Радулов: мело нарубив «котлетки», он запутал Плешкова и протолкнул шайбу сетку между его щитками. 1:1 после серии из десяти бросков. Вторую начал Мичков и спижонил. На финт Широкова/Кучерова (когда форвард дезориентирует вратаря, намеренно отпуская шайбу с крюка клюшки в направлении ворот) Билялов не купился. Радулов в ответ всё исполнил без прикрас, но предельно четко: переложил шайбу под бэкхенд и подбросил ее в девятку над ловушкой Плешкова.

Конечно, поклонникам «Сочи» хотелось бы победы их команды, одно и прибавка в одно очко в турнирную таблицу при добротной игре греет. Да и Мичков за 14 с «копьем» игровых минут запомнился. По крайней мере, открыл личный снайперский счет в этом сезоне в КХЛ. И это не предел. Жаль только, что он остался за бортом плей-офф. Впрочем, всему свое время.

Его нового тренера Сергея Светлова на стыке 1970-х - 1980-х называли наследником Валерия Харламова. Тренерская чехарда и травмы позволили только частично отработать авансы. Но Светлов принял участие в двух Кубках Канады и огорчал хозяев супертурнира. И это не считая титулов олимпионика (Клгари-1988) и чемпиона мира (Москва-1986). Так что будем следить за творческим союзом тренера и Мичкова.

источник: «Советский спорт»
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