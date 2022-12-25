ВХЛ взяла реванш у белорусов за Кубок Первого канала и выиграла Первый PARI Kубок союза

Пока дорога на международные турниры для России и Белоруссии закрыта, хоккейные федерации двух стран решили устраивать свои соревнования между командами разных уровней.

Сборные уже смогли померяться силами в рамках Кубка Первого канала, в ходе которого, кстати, было подписано дополнительное соглашение к Меморандуму об углублении хоккейного сотрудничества между Россией и Белоруссией.

И вот договоренности уже начали претворяться в жизнь. Доказательство – турнир PARI Кубок Союза, прошедший в эти выходные в белорусском Жлобине. В этой новой хоккейной баталии приняли участие 4 команды: чемпион и финалист PARI ВХЛ, а также две сильнейшие команды белорусской Экстралиги – «Рубин» (Тюмень), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Жлобин) и «Юность» (Минск).

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ?

Турнир состоял из двух соревновательных дней, в каждый из которых были сыграны по два матча. Первый день – полуфиналы с командами из разных стран, второй – игра за третье место и финал. Такая краткость объясняется тем, что в лигах в разгаре чемпионат.

Для Жлобина PARI Кубок Союза стал настоящим событием. По городу развешаны огромные баннеры с рекламой турнира, у Ледового Дворца звучала музыка, билеты на матчи продавались по доступным ценам, буфеты арены ломились от свежей выпечки, а в фойе ждали активности на любой возраст.

Особенным событием для местных болельщиков стало открытие магазина атрибутики; и тут, и там можно было заметить людей в шарфах и шапках с изображением волка – символа жлобинского «Металлурга». Кстати, появились в продаже и вещи с символикой турнира, что еще раз подчеркнуло его значимость.

Артем Овсянников

НА ПУТИ К КУБКУ

В первый день минская «Юность» встречалась с тюменским «Рубином», а питерское «Динамо» со жлобинским «Металлургом».

Минчане приехали на Кубок не самым мощным составом. Например, их голкипер Александр Зенюк и вовсе проводил свой первый матч на взрослом уровне. И, несмотря на поражение, дебют вратаря «Юности» неудачным не назовешь. Он до третьего периода держал свои ворота на замке. Но мощно проведенный крайний отрезок игры позволил «Рубину» оформить путевку в финал. На 42-й минуте Дмитрий Лютов наконец-то смог ответить на шайбу Андрея Павленко, завершив эффектную комбинацию. Через пять минут Кирилл Кошурников вывел Тюмень вперед, а гол Дмитрия Зайцев поставил точку. 3:1 – победа «Рубина».

Второй матч первого игрового дня феерией шайб не порадовал. «Металлург» и «Динамо» долго терзали друг друга, пытаясь выяснить кто достоин финала. Но все решил всего лишь один реализованный момент в исполнении Ильи Спата. 1:0 – победа «Металлурга».

Артем Овсянников

Такой исход очень порадовал местную публику. «Металлург» и «Рубин» встретились в финале. Два чемпиона в борьбе за первый PARI Кубок Союза. Билеты на вечернюю встречу разлетелись быстрее горячих пирожков!

Второй игровой день начался с бронзового матча, героем которого стал Владимир Ровба. Его дубль принес минчанам третье место в турнире. Хоккеисты из Петербурга смогли ответить лишь одной шайбой Александр Комаристого. 2:1 – бронза у «Юности».

Артем Овсянников

Бронзовый призер PARI Кубка Союза, защитник минской «Юности» Никита Сиротин поделился эмоциями:

«Приятно разбавить сезонную обстановку играми с командами из ВХЛ. Интересно поиграть с представителями разных лиг, оценить уровень нашего первенства. Думаю, что стоит проводить такие турниры.

Сегодня мы смогли забить два нужных гола и не допустили ошибок прошлой игры. Это помогло нам одержать победу и завоевать бронзу».



Нападающий питерского «Динамо», Иван Ларичев тоже подвел итог выступлению своей команды на турнире:

«Мы сюда ехали за победой, но не получилось. Игра за бронзу была равная, но мы сами привезли себе голы. Две ошибки привели к поражению. Тренер сказал, что мало лезли на ворота. В двух матчах у нас были моменты для реализации, но воспользоваться ими не смогли. Досадно. Будем готовиться к играм в нашем чемпионате».

Артем Овсянников



ФИНАЛ

Финальный матч собрал аншлаг. Еще бы, жители Жлобина пришли поддержать свой родной клуб в борьбе за Кубок. На игре собрались 2100 зрителей при официальной вместимости дворца в 2018 человек. Примечательно, что и «Рубин» не остался без поддержки. Болельщик Антон преодолел немалое расстояние, чтобы присутствовать на играх тюменской команды. Он прилетел из Тюмени в Москву, а оттуда на поезде добрался до Жлобина:

«Я еще и не такие расстояния буду преодолевать ради того, чтобы приехать на матч любимой команды. Такой турнир я не мог пропустить и ничуть не жалею, что приехал в Жлобин. В финале будет нелегко, придется перекрикивать всю арену», – поделился эмоциями любитель хоккея, серьезно подходящий к предстоящему противостоянию.

Нужна ли дополнительная мотивация тюменскому «Рубину»? Он представляет страну, игроки из которой входят в элиту мирового хоккея. Тюменский клуб – действующий чемпион PARI ВХЛ.

Есть титул чемпиона и у «Металлурга». Он тоже представляет в финале свою страну, а еще, по словам жлобинских хоккеистов, они чувствуют ответственность как хозяева турнира. Кроме того, победа в Pari Кубке Союза может придать команде необходимый импульс – сейчас в Экстралиге «белорусские сталевары» находятся на нехарактерном для чемпиона 7 месте.

Борьба за Кубок получилась эффектной. Трибуны гнали вперед свою команду, но и гости не собирались уступать – чемпионское дерби!

Счет открыл форвард «Рубина» Дмитрий Лютов. Сравнять хозяевам удалось лишь в конце второго периода, где самым расторопным оказался Алексей Михнов, сумевший переиграть тюменского вратаря, внезапно выкатив из-за ворот.

Но равным счет оставался недолго – нападающий Никита Попугаев выводит «Рубин» вперед. «Сталевары» отчаянно сопротивлялись, в концовке сняли вратаря и ринулись в атаку, но успехом это не увенчалось – «Металлург» получил шайбу от Никиты Мокина в пустые. 3:1 – победа «Рубина». Клуб из Тюмени, действующий чемпион PARI ВХЛ стал обладателем первого PARI Кубка Союза. Своеобразный реванш за Кубок Первого канала!

Артем Овсянников

Не остались без индивидуальных наград и лучшие игроки турнира:

лучший голкипер – Алексей Щетилин («Рубин» Тюмень);

лучший защитник – Дмитрий Лютов («Рубин» Тюмень);

лучший форвард – Владимир Ровба («Юность» Минск);

MVP турнира – Алексей Михнов («Металлург» Жлобин);

Лучший бомбардир соревнований – Никита Мокин («Рубин» Тюмень).



ЭМОЦИИ ФИНАЛИСТОВ

Нападающий «Металлурга» и самый ценный игрок турнира, Алексей Михнов был, несмотря на личное достижение, был расстроен:

«Сегодняшняя игра – уже история. К сожалению, в последнее время у нас проблемы с реализацией, забрасываем всего одну-две шайбы. И мой гол не принес результата для команды. Турнир получился хорошим, думаю, что он поможет нам наконец-то прорваться и начать реализовывать свои моменты – раз они есть, будут и голы».

Противоположное настроение было в раздевалке победителей, откуда доносилась музыка и победные возгласы. Своим настроением поделился форвард Герман Нестеров:

«Спасибо организаторам за такой турнир. Мы отвлеклись от чемпионата, а матчи тут помогли найти свою игру, которая в последнее время не клеилась. Накал сегодня был как в плей-офф. Играть при полных трибунах круто, они оказывали давление. Но и наши болельщики тоже были. Потрогали ли Кубок? Да, он же международный, так что никаких суеверий!».

Артем Овсянников

Главные тренеры команд-финалистов поделились впечатлением от матча и турнира:

«Мы довольны победой, – говорит наставник «Рубина» Денис Ячменев, –здорово играть при таком антураже – болельщики, барабаны, полные трибуны. Турнир понравился, эти два дня пролетели быстро. Мы что-то опробовали, что-то подсмотрели у соперников. Все это пойдет на пользу в будущих матчах».

«Я очень доволен невероятной самоотдачей хоккеистов всех команд, –рассказывает главный тренер «Металлурга» Дмитрий Кравченко, – Такие турниры дают большой толчок для развития тренеров и хоккеистов. Нужно проводить их ежегодно, причем не только в Белоруссии, но и в России. Мы хотим составлять конкуренцию и учиться новому.

Сегодня мы проиграли в игре на опережение – как в движении, так и в мысли. Победил сильнейший. Но не могу упрекнуть своих ребят. Болельщикам огромное спасибо за такую атмосферу».

Что ж, нужны ли такие турниры? Наверное, если бы нечто подобное проходило в более крупном городе, «избалованном» КХЛ или просто большим количеством вариантов времяпрепровождения, соревнование могло бы пройти в более камерном формате.

Для городов по типу Жлобина, который любит свою команду и хоккей, такое мероприятие становится по-настоящему грандиозным. Поэтому, почему бы не порадовать преданных болельщиков? Да и для практики и обмена опытом подойдет.