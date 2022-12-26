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Армии испортили юбилей. «Динамо» обыграло чемпиона в ретро-дерби

Бело-голубые взяли реванш у ЦСКА в его 1000-м матче в КХЛ.
Армии испортили юбилей. «Динамо» обыграло чемпиона в ретро-дерби
26 декабря 2022 23:07
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» Москва

Сегодня хозяева вспомнили про Всеволода Боброва, которому 1 декабря исполнилось бы 100 лет. Однако легенда имеет отношение и к «Динамо» - правда, футбольному. Его голевые подвиги в эпохальном турне по Великобритании не забыты. Гости лучше подготовились к дерби и заслуженно добились победы, пусть и с минимальным счетом – 2:1.

Чемпионы предыдущий матч уступили в Ярославле 1:3. По всем статьям.

- Нам не хватило пары удачных отскоков, - прокомментировал неудачу главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

Сегодня один рикошет (от ноги капитана бело-голубых Миронова) подкараулил Плотников и отправил шайбу в пустой угол. Так хозяева спустя 35 секунд ответили на второй гол шведа Лильи, ловко сыгравшего в хоккейный теннис под носом голкипера Шарыченкова.

Бело-голубые заметно доминировали в движении и без особых проблем удержали минимальный перевес в оставшееся до финальной сирены время. После игры главком Алексей Кудашов похвалил не только свою команду, но и соперника. Видно, за поражение. Динамовцы продлили победную серию до пяти матчей. ЦСКА же до Нового года ждет домашнее испытание лидером СКА (28 декабря), 30-го – «Локомотивом», а 3 января – еще одно, уже третье в сезоне дерби с «Динамо».

Фёдоров выразил уверенность в том, что уже к армейскому дерби его подопечные сделают правильные выводы. Что ж, тем интереснее в ближайшую среду будет наблюдать за сшибкой самых принципиальных в последние несколько лет соперников.

У красно-синих сегодня дебютировал защитник габаритный праворукий Ярош, пришедший из Омска. Попал в чемпионскую команду что называется с корабля на бал. Начал 26-летний словак с результативного удаления, которое конвертировал в гол вошедший во вкус забивать белорус Скоренов.

После этого бело-голубые обстучали штанги-перекладины, удача в этих эпизодах улыбнулась Шарыченкову, в последнее время защищающего ворота без замен. Однако в Санкт-Петербурге, Ярославле и сегодня он не может контролировать отскоки. Однако будут ложью обвинять его в поражениях. Тем более что против СКА он действовал вдохновенно, несмотря на «свояк» от форварда Зыкова. Фёдоров намекнул, что в среду вряд ли стоит ждать перемены на посту номер один.

А в этот вечер «Локомотив» одолел в Ярославле «Спартак» и закрепился на втором месте Западной конференции не только по набранным, но и потерянным очкам. Очень вероятно, что с железнодорожниками придется сойтись в плей-офф, как предыдущие два года. И преимущество своего поля может иметь решающее значение.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Динамо» М – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Голы: Плотников – Скоренов, Лилья.

источник: «Советский спорт»
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