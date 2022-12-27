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Билялетдинов вернулся в 68 лет. А легенда Скотти Боумэн выиграл Кубок Стэнли в 68!

В «Ак Барсе» свято верят в старого нового главного тренера.
Билялетдинов вернулся в 68 лет. А легенда Скотти Боумэн выиграл Кубок Стэнли в 68!
27 декабря 2022 21:06
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Сегодня официально объявили о назначении Зинэтулы Билялетдинова главным тренером «Ак Барса». Контракт заключен до конца нынешнего сезона. Юрий Бабенко, заступивший на вахту после отставки Олега Знарка, остается помощником Билла. Молва сватает в Казань и Алексея Жамнова, до конца сезона занимающего пост главного тренера сборной России.

Билялетдинов ушел из «Ак Барса» по окончании сезона-2018/19, который команда из Казани завершила после первого раунда плей-офф, уступив в одни ворота (0-4) будущему финалисту плей-офф «Авангарду».

В это межсезонье Билл вернулся в Казань советником-консультантом генерального менеджера клуба. А после отставки Знарка переместился из ложи на лавку - на подмогу Юрию Бабенко, назначенному исполняющим обязанности главного тренера. Шли разговоры о приглашении Боба Хартли, которые пока остаются разговорами.

А реалии таковы: решать максимальную задачу в «Ак Барсе» поручено проверенному Билялетдинову. В Казани даже не посмотрели на его возраст – 67 лет. В столь солидном (если не сказать преклонном) для тренера возрасте на топ-уровне работал разве что Виктор Тихонов. Да и то не в клубе, а в сборной, приняв ее перед сезоном-2003/04. Это у нас. А в НХЛ имеется ярчайший пример – Скотти Боумэн, трижды завоевавший с «Детройтом» Кубок Стэнли (1997, 1998, 2022), последний из которых – в 68 лет.

В столице Татарстана верят в умение Билла завоевывать Кубки и медали. С «Ак Барсом» он стал чемпионом России в 2006-м, в 2007-м выиграл Кубок европейских чемпионом, три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). А еще не стоит забывать чемпионство с московским «Динамо» в 2000-м. Как игрок он никогда на верхнюю ступень пьедестала чемпионатов СССР не поднимался, но брал Кубок Союза, забив в овертайме победный гол ЦСКА (1976-й).

В возвращении Билла ничего удивительного, несколько смущает его возраст. Анатолий Тарасов дважды возвращался в ЦСКА, пока его в 1974-м не ушли. В 55 неполных лет. Кстати, Билялетдинов, возглавив в 2011-м сборную, формально ушел из Казани, правда, держал руку на пульсе. А мог и совмещать, но выбрал более выгодный для себя в финансовом плане вариант.

Теперь о наследстве, оставленном ему Знарком. Команда разношерстная, но мастеровитая. На днях убрали Бурмистрова, которого на Кубке Первого канала-2013 (в Сочи) Билл охарактеризовал одним словом – «пустота». Опереться есть на кого. Вряд ли возрастной тренер откажется от своей философии. Он не приемлет нарушений законов игры. Вряд ли станет поощрять набеги на чужие ворота условного Евсеева – 18-летней защитник-дебютант вошел в голевой вкус.

Первым делом старый новый тренер наладит дисциплину и оборону. Должны обрести уверенность вратари Билялов и Мифтахов. Вряд ли Билл начнет переучивать опытного Войнова, изрядно напарившего в сочинском олимпийском четвертьфинале с финнами (1:3). А Зарипов может уже сейчас объявить о завершении карьеры. Вопрос только в том, даст ли тренер капитану провести прощальный матч на официальном уровне, а не за сборную Татарстана.

Придется наступить на горло собственной песне мастеровитому, но нестабильному Артёму Галимову. Впрочем, всё это частности. Завтра ждем матч-возвращение Билялетдинова. Кстати, и соперник подходящий – «Металлург», лишивший Билла и «Ак Барс» чемпионского титула в 2007-м.

источник: «Советский спорт»
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Билялетдинов вернулся в 68 лет. А легенда Скотти Боумэн выиграл Кубок Стэнли в 68!
В «Ак Барсе» свято верят в старого нового главного тренера.
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