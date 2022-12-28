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Чемпионы восстановили равновесие в армейской Суперсерии

ЦСКА одержал волевую победу над СКА в вязкой борьбе
Чемпионы восстановили равновесие в армейской Суперсерии
28 декабря 2022 23:09
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ПХК ЦСКА

В скупом на острые моменты армейском дерби многое решило удаление вратаря гостей Владислава Подъяпольского за выброс шайбы. Хозяева большинство не реализовали, а забили, едва на площадке воцарилось численное равенство. Принципиальные соперники обменялись двумя победами в гостях и на выезде.

Автор этих строк не ожидал увидеть сегодня в воротах лидера Подъяпольского, который изрядно напарил в дерби 21 декабря. Тогда в Питере чемпионы, отбившись в первом периоде, выровняли игру и одержали победу 2:1.

В заявке почему-то не оказалось голкипера Николаева, который ЦСКА еще не проигрывал. К Подъяпольскому вряд ли можно предъявить серьезные претензии. Разве что за неаккуратную работу клюшкой – в третьем периоде при счете 1:1 он запустил шайбу высоко на трибуны, впервые оставив команду в меньшинстве. Большевики хозяев разыгрывали лишнего без изысков, но когда на лед выскочил из штрафного бокса Зыков, Окулов неожиданно бросил от левого борта в сторону ворот, и шайба от груди гренадера Педана запорхнула в сетку. Хозяева вышли вперед.

А два первых периода ближе к победе были питерцы. Они подолгу возили москвичей в их зоне, вынуждали тратить силы и пробрасываться. После очередного проброса и был открыт счет: Яшкин преуспел на «точке», Камалов набросил на ворота, а неутомимый Хуснутдинов подправил шайбу в ворота Рейдеборна.

А третий и последний гол был забит после заминки на чужой синей линии того же Камалова, Соркин и Брюквин убежали вдвоем против одного защитника, новичок ЦСКА бросил, а герой плей-офф-2022 с лета добил.

После финальной сирены главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал армейское дерби Суперсерией, посетовал на переполненный лазарет, и ложное старание забить красивый гол:

- Соперник выход «2 в 1» реализовал, а мы вместо броска делаем передачу на пустой угол,

А еще Ротенберг похвалил Окулова за внезапный бросок, который привел к решающему голу. Как-то забыв, что еще более круто забил «свояка» Зыков неделю назад в «Ледовом» (1:2), а в первом матче армейской Суперсерии (2:3 ОТ) отличился при счете 2:0 в пользу хозяев Пыленков, теперь продолжающий битву за плей-офф в Череповце (шайба залетела в ворота от ноги Киселевича).

Главнокомандующий СКА предвосхитил скорое возвращение травмированных и больных – Фальковского, Бардакова, Галимова и даже Прохоркина. В этот список не вошел Моисеев, выбывший чуть ли не до конца сезона.

Наставник ЦСКА Сергей Фёдоров отдал должное СКА, отметив, что гости создали его команде немало проблем. И даже поведал по секрету, что вернулся игрок, перенесший воспаление легких. Интересно, кто?

Это вряд ли молодой Полтапов, вышедший сегодня на несколько смен. Попав под «танк» в лице Никишина, юниор сник. А перед вторым столкновением с этим защитником-гренадером упал, зацепившись за… лед.

До Нового года ЦСКА ждет сшибка со своим главным конкурентом в борьбе за второе место в Западной конференции – «Локомотивом». 23 декабря в Ярославле железнодорожники взяли верх 3:1, мало что позволив атаке чемпионов.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – СКА – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Голы: Окулов (2), Соркин - Хуснутдинов

источник: «Советский спорт»
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