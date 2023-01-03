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Федоров теряет бойцов, но берет реванш за поражение в ретро-дерби

А «Динамо» радуется своему клубному рекорду
Федоров теряет бойцов, но берет реванш за поражение в ретро-дерби
03 января 2023 21:20
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ПХК ЦСКА

ЦСКА одержал волевую победу в первом матче после Нового года. Армейцам помогло одолеть московское «Динамо» (3:2 ОТ) их фирменное оружие – замена в овертайме вратаря на полевого игрока. Бело-голубые же дважды лидировали, второй гол 17-летнегго Игоря Чернышова стал самым юным в КХЛовской истории клуба.

Заполненные почти под завязку трибуны «ЦСКА Арены» (9383 зрителя), новогоднее настроение – давно чемпионы не ощущали такого внимания болельщиков. И вывеска первого матча в новом, 2023 году подходящая – классическое московское дерби. Неделю назад на этом же льду в юбилейном для ЦСКА 1000-м матче в КХЛ бело-голубые взяли верх 2:1. Абсолютно заслуженно, почти ничего не позволив создать обескровленной кадровыми потерями атаке красно-синих.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров обещал вернуть больных и травмированных сразу после Нового года. На деле же лазарет не пустеет, а начинает заполняться по новой. В него угодили Григоренко и Мамин, который, если верить сайту красно-синих, на тренировке 2 января как следует «продышался». Но, видно, перестарался и хватил простуду. Да и вообще после второго возвращения из-за океана автор золотого гола в плей-офф-2019 выглядит каким-то сникшим.

А Григоренко в этом сезоне играет так, словно делает одолжение. И пусть никого не вводит в заблуждение его голевая передача новичку Брюквину в последнем матче с Ярославлем (2:1 ОТ). Установил клубный снайперский рекорд в чемпионатах России и почивает на лаврах.

Уже позабыли мы о Слепышеве, он, едва вернувшись на лед, берет новый бюллетень. Фёдоров обещал его возвращение в середине января. Ждем…

Накануне дерби на 56-м году ушел из жизни олимпионик Сергей Баутин – капитан «Динамо» в чемпионском для него сезоне-1991/92. Беспощадный к соперникам защитник буквально отвоевал путевку ни Игры-1992 в Альбервиль: заменил на тренировке прихворнувшего партнера, переместившись с базы бело-голубых на базу сборной в Новогорске (только дорогу перешел) и так понравился Виктору Тихонову, что остался. Баутин играл в «Ак Барсе» и чуть-чуть в сборной с Алексеем Кудашовым, в «Динамо» - с Равилем Якубовым (помощником Фёдоровым в ЦСКА), в Альбервиле – с Игорем Кравчуком (еще с одним ассистентом Фёдорова). Логично было бы почтить память чемпиона минутой молчания – это не заняло бы много времени и каких-то финансовых затрат. Увы, до этого не додумались.

А ведь перед Новым годом, когда умер Пеле, все буквально сошли с ума. Глава ФИФА Инфантино всерьез предложил каждой стране назвать стадион именем Короля футбола. Непременно назовем – «Лужники» (где Пеле забил два гола сборной СССР в июне 1965-го – 0:3), как только сборная России станет чемпионом мира по футболу.

Ладно, давайте о дерби. Кудашов по горячим следам сравнил его с ретро-матчем ЦСКА – «Динамо». Думается, главный тренер бело-голубых прав отчасти. Его команда быстро открыла счет, вскоре пропустила странный гол: трое обороняющихся во главе с капитаном Мироновым не заметили на дальнем пятачке Плотникова, которого нашел передачей защитник Ярош.

После перерыва словак сделал 17-летнему дебютанту Игорю Чернышову царский подарок: вручил шайбу – давай, забивай! Юниор сказал спасибо и установил клубный рекорд в КХЛ. Его голу 17 лет и 34 дня. Нет, он не родственник основателю «Динамо» Аркадию Чернышёву и даже не тезка. Их фамилии разнятся в одной букве.

Однако удержать перевес до второго перерыва гостям не удалось. Напрасно Кудашов гневно (не стесняясь в выражениях) требовал от судей 5-минутного штрафа для Мингачёва, отправившего защитника бело-голубых Бойкова в нокдаун. Нарушителю выписали всего две минуты. Вернувшись на лед, молодой армеец проявил настойчивость в борьбе за шайбу с лидером атак гостей Рашевским, выгрыз ее и вывел один на один с Коноваловым Окулова, который изящно переиграл вратаря.

В третьем периоде коварная шайба наотрез отказывалась слушаться атакующих. Злой гений «Динамо» Панкратов мог убежать в острую контратаку, но не сумел укротить «черный диск». Да и в орветайме, кога армейцы по традиции заменили вратаря га полевого игрока, та же напасть помешала капитану Нестерову бросить с «усов». Правда, вскоре его оплошность исправил Каменев, пальнув с куда более почтительного расстояния в девятку. 3:2 – победа ЦСКА в дерби соседей по турнирной таблице. Преимущество своего поля в плей-офф недооценивать не следует. Победная серия «Динамо» прервалась в седьмом матче, зато состоялся клубный рекорд бело-голубых в КХЛ, что тоже немало.

источник: «Советский спорт»
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