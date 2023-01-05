Мичков собрал аншлаг, не забил буллит, и чемпион сохранил победный счет

Матч обладателя Кубка Гагарина и аутсайдера-андердога, давно расставшегося с мечтой о плей-офф, превратился в бенефис вратарей. Максим Третьяк справился с 50-ю бросками, еще 29 заблокировали его партнеры. Александр Шарыченков за секунд до конца третьего периода выиграл буллитную дуэль у Матвея Мичкова.

8548 зрителей на «ЦСКА Арене»! И это на матче с худшей командой чемпионата, давно расставшейся с надеждой замахнуться на плей-офф и выдавшей серию из 17 поражений. Столь солидную зрительскую аудиторию не собирал ни ретро-матч ЦСКА (26 декабря против московского «Динамо»), ни встреча с соседом по турнирной таблице «Локомотивом» (30 декабря), ни культовое армейское дерби (28 декабря со СКА).

Источник фото: ХК ЦСКА

Так почему болельщики проголосовали ногами и пришли на «леопардов»? Да потому что в Москву пожаловал 18-летний форвард Матвей Мичков, отданный СКА в аренду «Сочи». Главный тренер питерских армейцев Роман Ротенберг недавно заявил, что у Матвея самый высокий IQ в мире среди юниоров.

На черноморском побережье Мичков в пяти предыдущих матчах успел дважды поразить ворота. Особенно впечатлил его первый гол – «Ак Барсу», забитый в большинстве хлестким кистевым броском.

Против ЦСКА Мичков вышел впервые. Как любит говорить лучший вратарь отечественного футбола Игорь Акинфеев, «выходи и твори». Матвей так и поступил. Дважды он был близок к голу, а еще запомнился как ловец шайбы – не всякому хватит мужества поймать на среднем пятачке шайбу на себя после убойного щелчка от синей линии (в нашем случае защитника Артема Сергеева). На лавке Мичкову оказали первую помощь – заморозили ушибленную руку.

Источник фото: ХК ЦСКА

Конечно, он перерос МХЛ и ВХЛ, в Сочи ему доверяют – больше 15-ти минут игрового времени за матч, главный тренер «леопардов» Сергей Светлов хвалит своего новичка, в том числе и за оборонительную работу. В описанном эпизоде с заблокированным броском Сергеева Мичков не должен бросать якорь на пятачке, а находиться ближе к синей линии, к защитникам соперника, но…

И все-таки главное предназначение юниора-бомбардира – забивать голы. Сегодня у него была пара полумоментов и один супершанс. В первом периоде, когда в штрафной бокс отправился Сергей Плотников (уже на 28-й секунде), Мичков решился на бросок от правого борта. В подобной ситуации (только с противоположного фланга) он уязвил вратаря Казани Тимура Билялова. Александр Шарыченков оказался более удачлив и парировал шайбу блином.

Источник фото: ХК ЦСКА

А в третьем периоде Мичков в одно касание замыкал передачу Дмитрия Завгороднего, но опять на пути шайбы встал вратарь-гренадер.

Наконец, за 70 секунд до сирены об окончании третьего периода, когда Третьяка заменил шестой полевой игрок, судьи назначили в ворота хозяев буллит – на форварде Донате Стальнове сфолил защитник Владислав Провольнев, отправившийся в чужую зону праздновать гол, который не состоялся из-за странного (если не сказать глупого) решения Андрея Светлакова. Вместо напрашивающегося броска по пустым воротам вице-капитан армейцев благородно решил поделиться шайбой с молодым партнером и потерял шайбу, гости же моментально организовали контратаку.

Буллит доверили исполнять Мичкову. В матче с «Ак Барсом» он реализовал первую из двух попыток. Забил фирменным кистевым, а потом спижонил: исполнил финт Широкова-Кучерова, на который не купился вратарь. Сегодня Матвей незатейливо бросил и лишь выбил пыль из щитка Шарыченкова.

Вскоре неутомимый Константин Окулов забил в пустые ворота, конвертировав количество голевых моментов в качество. Сколько же раз он не смог переиграть Третьяка в этот вечер! Даже когда вратарь был отыгран, шайба отказалась влетать в сетку – проползла вдоль ленточки.

Источник фото: ХК ЦСКА

Третьяк-младший капитулировал лишь единожды – после эффектной многоходовой комбинации, начатой вернувшимся после лечения Антоном Слепышевым и им же завершенной. Максима чемпионы загрузили работой ничуть не меньше, чем «Кленовые листья» в финале Кубка Канады-81, выигранном «Красной машиной» 8:1, его легендарного деда.

Весь второй период прошел у владений «леопардов», а в третьем у них появились шансы отыграться. Первый из них упустил тот же Стальнов, заставивший броском с козырной позиции звенеть сталь – шайба, облизав одну за другой стойки ворот, вылетела в поле.

После финальной сирены главный тренер ЦСКА Сергей Федоров смущенно заявил, что надо работать над реализацией моментов. Голы чемпионам даются в муках. Но даже одного хватило для победы. Только вот научить забивать нельзя. Нужна хитрость, выдумка, нетривиальные решения. Увы, в атаке ЦСКА выдумщики-креативщики в дефиците. К тому же не пустеет лазарет: сегодня не вышел Павел Карнаухов, лечатся Михаил Григоренко, Максим Мамин, его тезка Соркин, Виталий Абрамов, защитник Даррен Диц…

СТАТИСТИКА

ЦСКА – ХК «Сочи» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Слепышев, Окулов.