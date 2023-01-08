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Грант повторил подвиг Лутченко, а Квартальнов – Петрова

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Грант повторил подвиг Лутченко, а Квартальнов – Петрова
08 января 2023 21:55
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Барыс"

Большое воскресенье в КХЛ подарило немало ярких моментов. Порадуемся за будущее хоккейной России и канадского защитника, посочувствуем вратарям, удивимся турнирной плотности на Востоке.

Защитник «Барыса» 33-летний Алекс Грант, начинавший сезон в СКА, оформил «натуральный» покер: во Владивостоке канадец забросил четыре шайбы подряд, чем предопределил победу над системным «Адмиралом» - 5:1. Три из них влетели в ворота Никиты Серебрякова, которого называют чуть ли не сильнейшим вратарем КХЛ. После третьего гола его заменил Александр Лазушин.

Покер – событие для игрока обороны уникальное. Даже в первенстве детских садов. Тем более в системе координат лучшей в мире КХЛ. Автор этих строк может вспомнить разве что единственный прецедент – четыре гола знаменитого защитника ЦСКА и сборной СССР Владимира Лутченко, которые он забил 25 марта в Стокгольме на Призе «Известий»-1974/75 с разъездами. «Красная машина» разгромила «Тре Крунур» 9:2. На счету Лутченко вторая, четвертая, седьмая и девятая шайбы, три из которых заброшены с передачи Владимира Петрова.

О знаменитом центрфорварде пришлось вспомнить в третьем периоде матча в Ярославле, завершившемся сенсационной победой «Спартака» 5:3. Уступая после двух периодов 1:2, красно-белые четырежды подряд в течение восьми минут вскрыли ворота Ивана Бочарова. Победным оказался гол Ильи Талалуева, забитый после выигранного Данилой Квартальновым вбрасывания себе вперед. Причем на точке спартаковцу противостоял лидер атак железнодорожников Максим Шалунов, успевший до этого выбить вторую десятку голов в чемпионате и повторить личный снайперский рекорд.

Вряд ли Квартальнов видел победный гол Валерия Харламова в решающем матче Олимпиады-1976 в Инсбруке, забитый после выигранного вперед вбрасывания Петровым. Правда, двоечку армейцы разыграли с противоположного фланга. Праворукий Петров, по его признанию, подсмотрел этот прием у канадца Фила Эспозито в Суперсерии-72. А кого, интересно, Квартальнов?

Отдельный респект новичку москвичей Фёдору Свечкову, которому совсем недавно щедро раздавали авансы. Перед матчем в Ярославле на его бомбардирском счету не было очков. Сегодня он забил важный гол, доев эпизод в площади ворот. Форвард не выключился из борьбы и с ленточки добил шайбу в сетку.

Откровенно не везло вратарю Бочарову, главный тренер хозяев Игорь Никитин не стал его менять, хотя есть вопросы к голкиперу по пропущенным шайбам. Сменщик Даниил Исаев выглядит в этом сезоне увереннее и надежнее экс-динамовца.

В Сочи аутсайдер лиги не удержал перевес 2:0, добытый в первом периоде. За одну минуту на старте второй трети матча питерские армейцы ответили тремя голами, два из которых забили защитники – Степан Фальковский и Михаил Пашнин. А начало камбэку положил Василий Глотов, забивший… головой. Разве так можно? Оказывается, да – быстроногий центрфорвард попросту не успел ее убрать после сильного кросса партнера. На лавке автору первого гола СКА оказали медицинскую помощь.

Перед вторым перерывом Матвей Мичков, отданный питерцами в аренду «леопардам», сравнял счет. Однако в третьей 20-минутке шайба трижды побывала в воротах Михаила Бердина, сыгравшего неудачно. Итог 3:6. Может, напрасно главный тренер «Сочи» Сергей Светлов не доверил пост номер один Максиму Третьяку, едва не остановившего 5 января действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (2:0)?

Закругляя тему молодежи, отметим чудо-передачу омича Ивана Мирошниченко, отданную себе за спину точнехонько на клюшку Корбэна Найта, который открыл счет в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:1). Без малого 12 тысяч зрителей на новой арене оценили по достоинству ассистентский талант юниора, которым восхитился канадец - автор гола.

Команда из Екатеринбурга нашла в себе силы отыграться, но вице-чемпион Пекина-2022 Арсений Грицюк оформил победу и восьмое подряд поражение лидера Восточной конференции.

К слову, «Сочи» продлили серию неудач до 19 матчей – это повторение антирекорда «Спартака» в сезоне-2013/14. Только тогда красно-белых накрыл дефолт – клуб, внезапно лишившийся финансирования, не мог себе позволить даже оплатить услуги ЧОПа. У «леопардов» же с финансами все в порядке.

До финиша регулярного чемпионата командам осталось все ничего – по 20 матчей. На Западе уже сейчас смело можно назвать участников плей-офф. На оставшиеся три путевки претендуют всего четыре клуба. Куда запутаннее турнирная ситуация на Востоке, где в игре остаются все 11 соперников. На победу в конференции претендуют пятеро, остальные ведут борьбу за места в кубковой восьмерке. Вот это интрига!

источник: «Советский спорт»
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