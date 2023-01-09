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Тардиф выдвинул НХЛ жесткий ультиматум. А что с КХЛ: президент ИИХФ нас по-прежнему люто боится?

В конце недавно завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира президент ИИХФ Люк Тардиф дал мощную пресс-конференцию, на которой сделал – и не сделал! – несколько важных заявлений.
Тардиф выдвинул НХЛ жесткий ультиматум. А что с КХЛ: президент ИИХФ нас по-прежнему люто боится?
09 января 2023 14:09
автор: Виталий Славин
автор фото: Keystone Press Agency

Впервые у сменщика Рене Фазеля хоть что-то получилось. Несмотря на отсутствие России, которая должна была принять МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске, турнир в Галифаксе (вместимость арены – 11093 зрителя) и Монктоне (8800), надо признать, удался на славу. Вот итоговые цифры посещаемости в среднем на игре по каждому участнику чемпионата:

Канада – 10354;

Чехия – 9067;

Швеция – 8558;

Германия – 8239;

США – 7649;

Австрия – 6745;

Словакия – 6026;

Швейцария – 5780;

Финляндия – 5731;

Латвия – 4173.

Солидно, ничего не скажешь! Сказались, разумеется, привычные сроки проведения. Презентация очередного Некст Вана в лице Бедарда. Ну и, конечно, неизбалованность двух городков в канадской глубинке большим хоккеем. Это вам не Эдмонтон, где каждый вечер на арене сам Макдэвид с верным немецким оруженосцем Драйзайтлем!

Тем не менее Тардиф завуалированно выразил сожаление по поводу неявки россиян:

- Когда вы видите эти толпы болельщиков, ажиотаж на стадионах, вам хочется воскликнуть: «О! Ничего не изменилось». Но это неправда: что-то изменилось.

Позже на вопрос о перспективах возвращения России и Белоруссии француз уклонился от прямого ответа:

- Решение о восстановлении в правах двух этих сборных примет конгресс ИИХФ в мае во время чемпионата мира в Финляндии и Латвии.

Источник фото: Keystone Press Agency

Понятно, Тардиф тут ничего не определяет. Все зависит от ведущих национальных федераций стран Европы. Эти чудо-деятели умудрились даже НХЛ руки выкрутить. Та вынуждена была отложить возрождение Кубка мира, который без присутствия россиян для НХЛ немыслим.

Президент ИИХФ из этой тупиковой для него ситуации выбрался революционным образом: объявил войну НХЛ?! До такого даже Фазель не додумался. Уже в начале января 2023 года Тардиф установил для Беттмана и Ко дедлайн:

- Хотите участвовать в Олимпиаде-2026 в Италии – вот вам крайний срок, когда вы должны сообщить нам об этом: весна 2024 года – и точка! Мы больше не потерпим кошмара Пекина-2022, когда НХЛ тянула с решением до последнего момента, а в результате под предлогом пандемии игроков в Китай так и не отпустила.

Этот ультиматум новоявленный якобинец подкрепил убойным предостережением:

- НХЛ постоянно выдвигает особые требования к организации перелетов, размещению игроков, страховкам и так далее. Хорош! Баста! ИИХФ – не туристическая компания, а мы – не турагенты. У представителей НХЛ должны быть такие же условия и правила, как у всех остальных олимпийцев.

Ха-ха-ха! По-моему, Тардиф элементарно блефует.

Все прекрасно понимают: если НХЛ без России отказалась свой Кубок мира в 2024 году возобновлять, то ей на Олимпиаде-2026 тем более делать нечего, коли бан с России к тому времени ИИХФ и МОК не снимут. Хитрый французик просто смекнул сыграть на опережение, чем захватить инициативу. Попутно, кстати, и тупых европейцев припугнуть. Мол, смотрите, старосветские дурачки: НХЛ проигнорировала Пхенчхан с Пекином, будете с возвращением русских упрямиться, Беттман и в Милан своих пролетариев не отпустит. Вам это надо?!

Показательно, что Тардиф ни слова не сказал о КХЛ. Жутко боится месью, что в феврале 2026-го и мы ласково командируем его к Макару с телятами разобраться. Если Россию не амнистируют, Алексею Морозову нет никакого резона тормозить регулярный чемпионат в разгар сезона. Тем более что лиге к этому не привыкать: с ноябрьской и февральской официальными паузами ИИХФ мы Европу уже благополучно кинули.

Источник фото: Keystone Press Agency

Да, со следующего сезона лимит на легионеров в российских клубах – наконец-то! - снизится до трех персон. Но в «Барысе», «Куньлуне», минском «Динамо» ограничений на мигрантов нет. И потом - с учетом вступления в КХЛ тольяттинской «Лады» в наших командах образуется 60 (!) вакансий для гастарбайтеров. Особенно охотно на родину Тарасова и Тихонова едут североамериканцы. Лучшие из них при отказе НХЛ с удовольствием махнули бы в Милан, составив основу сборных Канады и США. Что посланцы КХЛ и сделали на Олимпиадах-2018 и 2022.

А что такое команда Канады без мастерюг КХЛ, ярко продемонстрировал последний Кубок Шпенглера. В это сложно поверить, но Кленовые под Новый 2023 год продули в Давосе все три матча – чешской «Спарте», швейцарскому «Давосу» и шведскому «Эребру». А ведь в пяти предыдущих турнирах канадцы неизменно добирались до финала и четырежды брали главный приз.

источник: «Советский спорт»
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Тардиф выдвинул НХЛ жесткий ультиматум. А что с КХЛ: президент ИИХФ нас по-прежнему люто боится?
Тардиф выдвинул НХЛ жесткий ультиматум. А что с КХЛ: президент ИИХФ нас по-прежнему люто боится?
В конце недавно завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира президент ИИХФ Люк Тардиф дал мощную пресс-конференцию, на которой сделал – и не сделал! – несколько важных заявлений.
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