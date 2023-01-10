Почему любая победа Кленовых листьев на молодежном уровне без участия России ничего не стоит

Пройдемся по этим давно устоявшимся правилам раздельно. Вот как выступали мы и они на молодежных первенствах планеты с 1998 года – именно тогда ситуация в хоккейной России более или менее стабилизировалась после предательского развала Советского Союза.

1998

Четвертьфинал. Россия – Канада – 2:1 ОТ.

Россия – серебро. Канада – 8 место. Финляндия – золото.

1999

Финал. Канада – Россия – 2:3 ОТ.

Россия – золото. Канада – серебро.

2000

Полуфинал. Россия – Канада – 3:2.

Россия – серебро. Канада – бронза. Чехия – золото.

2001

Групповой этап. Россия – Канада – 3:1.

Россия – 7 место. Канада – бронза. Чехия – золото.

2002

Финал. Россия – Канада – 5:4.

Россия – золото. Канада – серебро.

2003

Финал. Канада – Россия – 2:3.

Россия – золото. Канада – серебро.

2004

Россия – 5 место. Канада – серебро. США – золото.

2005

Финал. Канада – Россия – 6:1.

Россия – серебро. Канада – золото.

2006

Финал. Россия – Канада – 0:5.

Россия – серебро. Канада – золото.

2007

Россия – Канада – 2:4.

Россия – серебро. Канада – золото.

2008

Россия – бронза. Канада – золото.

2009

Полуфинал. Канада – Россия – 6:5 (по буллитам).

Россия – бронза. Канада – золото.

2010

Россия – 6 место. Канада – серебро. США – золото.

2011

Финал. Канада – Россия – 3:5.

Россия – золото. Канада – серебро.

2012

Полуфинал. Канада – Россия – 5:6.

Россия – серебро. Канада – бронза. Швеция – золото.

2013

Матч за третье место. Канада – Россия – 5:6 ОТ.

Россия – бронза. Канада – 4 место. США – золото.

2014

Матч за третье место. Канада – Россия – 1:2.

Россия – бронза. Канада – 4 место. Финляндия – золото.

2015

Финал. Канада – Россия – 5:4.

Россия – серебро. Канада – золото.

2016

Россия – серебро. Канада – 6 место. Финляндия – золото.

2017

Групповой этап. Канада – Россия – 5:3.

Россия – бронза. Канада – серебро. США – золото.

2018

Россия – 5 место. Канада – золото.

2019

Групповой этап. Россия – Канада – 2:1.

Россия – бронза. Канада – 6 место. Финляндия – золото.

2020

Финал. Канада – Россия – 4:3.

Россия – серебро. Канада – золото.

2021

Полуфинал. Канада – Россия – 5:0.

Россия – 4 место. Канада – серебро. США – золото.

2022

Россия не участвовала. Канада – золото.

2023

Россия не участвовала. Канада – золото.

Как видите, за 26 турниров, помимо нашей сборной, только финны и американцы сподобились остановить победное шествие на трон Канады. Да и то строго в отдельных случаях:

Финляндия – в полуфиналах МЧМ-2001 (5:2) и МЧМ-2014 (5:1), в четвертьфиналах МЧМ-2016 (6:5) и МЧМ-2019 (2:1 ОТ);

США – в финалах МЧМ-2004 (4:3) и МЧМ-2010 (6:5 ОТ), в полуфинале МЧМ-2013 (5:1), в финалах МЧМ-2017 (5:4 по буллитам) и МЧМ-2021 (2:0).

Зато мы в обоих матчах за третье место не позволили Кленовым взойти на пьедестал и минимально уступаем им в финальных поединках – четыре виктории против пяти. При этом если взять плей-офф в целом, у россиян с Канадой паритет – по семь побед. Но у нас еще две выигранные встречи за бронзу. То есть за 26 лет россияне тормознули нынешних триумфаторов ровно столько же раз, сколько вся остальная планета в лице финнов (4) и американцев (5).

Иначе говоря, все прекрасно понимают: без участия России любые успехи Канады на молодежном уровне или Финляндии – на взрослом резко обесцениваются. Тем более что мы как преемники СССР по-прежнему держим лидерство по медалям на молодежных ЧМ – 37 (золото и серебро – по 13, бронза – 11) против 35 у Канады (20+10+5). А на взрослых ЧМ сохраняем с Канадой равенство по золотым наградам – по 27.

Увы, но в мае Кленовые листья без борьбы с нами точно так же, как на МЧМ-2022 в Эдмонтоне и МЧМ-2023 в Галифаксе/Монктоне, получат легкую возможность добыть на ЧМ в Финляндии/Латвии 28-ю награду высшей пробы.

О жесточайшем лимите на легионеров в Канаде и революционных преобразованиях в национальной федерации поговорим в следующий раз.