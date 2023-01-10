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Почему любая победа Кленовых листьев на молодежном уровне без участия России ничего не стоит

Рекордное 20-е золото Канады на домашнем МЧМ подтвердило два незыблемых постулата. Кроме России остановить Кленовых по сути некому. Равно как доминируют они благодаря лютому лимиту на легионеров.
Почему любая победа Кленовых листьев на молодежном уровне без участия России ничего не стоит
10 января 2023 14:30
автор: Виталий Славин
автор фото: Keystone Press Agency

Пройдемся по этим давно устоявшимся правилам раздельно. Вот как выступали мы и они на молодежных первенствах планеты с 1998 года – именно тогда ситуация в хоккейной России более или менее стабилизировалась после предательского развала Советского Союза.

1998

Четвертьфинал. Россия – Канада – 2:1 ОТ.

Россия – серебро. Канада – 8 место. Финляндия – золото.

1999

Финал. Канада – Россия – 2:3 ОТ.

Россия – золото. Канада – серебро.

2000

Полуфинал. Россия – Канада – 3:2.

Россия – серебро. Канада – бронза. Чехия – золото.

2001

Групповой этап. Россия – Канада – 3:1.

Россия – 7 место. Канада – бронза. Чехия – золото.

2002

Финал. Россия – Канада – 5:4.

Россия – золото. Канада – серебро.

2003

Финал. Канада – Россия – 2:3.

Россия – золото. Канада – серебро.

2004

Россия – 5 место. Канада – серебро. США – золото.

2005

Финал. Канада – Россия – 6:1.

Россия – серебро. Канада – золото.

2006

Финал. Россия – Канада – 0:5.

Россия – серебро. Канада – золото.

2007

Россия – Канада – 2:4.

Россия – серебро. Канада – золото.

2008

Россия – бронза. Канада – золото.

2009

Полуфинал. Канада – Россия – 6:5 (по буллитам).

Россия – бронза. Канада – золото.

2010

Россия – 6 место. Канада – серебро. США – золото.

2011

Финал. Канада – Россия – 3:5.

Россия – золото. Канада – серебро.

2012

Полуфинал. Канада – Россия – 5:6.

Россия – серебро. Канада – бронза. Швеция – золото.

2013

Матч за третье место. Канада – Россия – 5:6 ОТ.

Россия – бронза. Канада – 4 место. США – золото.

2014

Матч за третье место. Канада – Россия – 1:2.

Россия – бронза. Канада – 4 место. Финляндия – золото.

2015

Финал. Канада – Россия – 5:4.

Россия – серебро. Канада – золото.

2016

Россия – серебро. Канада – 6 место. Финляндия – золото.

2017

Групповой этап. Канада – Россия – 5:3.

Россия – бронза. Канада – серебро. США – золото.

2018

Россия – 5 место. Канада – золото.

2019

Групповой этап. Россия – Канада – 2:1.

Россия – бронза. Канада – 6 место. Финляндия – золото.

2020

Финал. Канада – Россия – 4:3.

Россия – серебро. Канада – золото.

2021

Полуфинал. Канада – Россия – 5:0.

Россия – 4 место. Канада – серебро. США – золото.

2022

Россия не участвовала. Канада – золото.

2023

Россия не участвовала. Канада – золото.

Как видите, за 26 турниров, помимо нашей сборной, только финны и американцы сподобились остановить победное шествие на трон Канады. Да и то строго в отдельных случаях:

Финляндия – в полуфиналах МЧМ-2001 (5:2) и МЧМ-2014 (5:1), в четвертьфиналах МЧМ-2016 (6:5) и МЧМ-2019 (2:1 ОТ);

США – в финалах МЧМ-2004 (4:3) и МЧМ-2010 (6:5 ОТ), в полуфинале МЧМ-2013 (5:1), в финалах МЧМ-2017 (5:4 по буллитам) и МЧМ-2021 (2:0).

Зато мы в обоих матчах за третье место не позволили Кленовым взойти на пьедестал и минимально уступаем им в финальных поединках – четыре виктории против пяти. При этом если взять плей-офф в целом, у россиян с Канадой паритет – по семь побед. Но у нас еще две выигранные встречи за бронзу. То есть за 26 лет россияне тормознули нынешних триумфаторов ровно столько же раз, сколько вся остальная планета в лице финнов (4) и американцев (5).

Иначе говоря, все прекрасно понимают: без участия России любые успехи Канады на молодежном уровне или Финляндии – на взрослом резко обесцениваются. Тем более что мы как преемники СССР по-прежнему держим лидерство по медалям на молодежных ЧМ – 37 (золото и серебро – по 13, бронза – 11) против 35 у Канады (20+10+5). А на взрослых ЧМ сохраняем с Канадой равенство по золотым наградам – по 27.

Увы, но в мае Кленовые листья без борьбы с нами точно так же, как на МЧМ-2022 в Эдмонтоне и МЧМ-2023 в Галифаксе/Монктоне, получат легкую возможность добыть на ЧМ в Финляндии/Латвии 28-ю награду высшей пробы.

О жесточайшем лимите на легионеров в Канаде и революционных преобразованиях в национальной федерации поговорим в следующий раз.

источник: «Советский спорт»
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