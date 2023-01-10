Почему любая победа Кленовых листьев на молодежном уровне без участия России ничего не стоит

Пройдемся по этим давно устоявшимся правилам раздельно. Вот как выступали мы и они на молодежных первенствах планеты с 1998 года – именно тогда ситуация в хоккейной России более или менее стабилизировалась после предательского развала Советского Союза.
1998
Четвертьфинал. Россия – Канада – 2:1 ОТ.
Россия – серебро. Канада – 8 место. Финляндия – золото.
1999
Финал. Канада – Россия – 2:3 ОТ.
Россия – золото. Канада – серебро.
2000
Полуфинал. Россия – Канада – 3:2.
Россия – серебро. Канада – бронза. Чехия – золото.
2001
Групповой этап. Россия – Канада – 3:1.
Россия – 7 место. Канада – бронза. Чехия – золото.
2002
Финал. Россия – Канада – 5:4.
Россия – золото. Канада – серебро.
2003
Финал. Канада – Россия – 2:3.
Россия – золото. Канада – серебро.
2004
Россия – 5 место. Канада – серебро. США – золото.
2005
Финал. Канада – Россия – 6:1.
Россия – серебро. Канада – золото.
2006
Финал. Россия – Канада – 0:5.
Россия – серебро. Канада – золото.
2007
Россия – Канада – 2:4.
Россия – серебро. Канада – золото.
2008
Россия – бронза. Канада – золото.
2009
Полуфинал. Канада – Россия – 6:5 (по буллитам).
Россия – бронза. Канада – золото.
2010
Россия – 6 место. Канада – серебро. США – золото.
2011
Финал. Канада – Россия – 3:5.
Россия – золото. Канада – серебро.
2012
Полуфинал. Канада – Россия – 5:6.
Россия – серебро. Канада – бронза. Швеция – золото.
2013
Матч за третье место. Канада – Россия – 5:6 ОТ.
Россия – бронза. Канада – 4 место. США – золото.
2014
Матч за третье место. Канада – Россия – 1:2.
Россия – бронза. Канада – 4 место. Финляндия – золото.
2015
Финал. Канада – Россия – 5:4.
Россия – серебро. Канада – золото.
2016
Россия – серебро. Канада – 6 место. Финляндия – золото.
2017
Групповой этап. Канада – Россия – 5:3.
Россия – бронза. Канада – серебро. США – золото.
2018
Россия – 5 место. Канада – золото.
2019
Групповой этап. Россия – Канада – 2:1.
Россия – бронза. Канада – 6 место. Финляндия – золото.
2020
Финал. Канада – Россия – 4:3.
Россия – серебро. Канада – золото.
2021
Полуфинал. Канада – Россия – 5:0.
Россия – 4 место. Канада – серебро. США – золото.
2022
Россия не участвовала. Канада – золото.
2023
Россия не участвовала. Канада – золото.
Как видите, за 26 турниров, помимо нашей сборной, только финны и американцы сподобились остановить победное шествие на трон Канады. Да и то строго в отдельных случаях:
Финляндия – в полуфиналах МЧМ-2001 (5:2) и МЧМ-2014 (5:1), в четвертьфиналах МЧМ-2016 (6:5) и МЧМ-2019 (2:1 ОТ);
США – в финалах МЧМ-2004 (4:3) и МЧМ-2010 (6:5 ОТ), в полуфинале МЧМ-2013 (5:1), в финалах МЧМ-2017 (5:4 по буллитам) и МЧМ-2021 (2:0).
Зато мы в обоих матчах за третье место не позволили Кленовым взойти на пьедестал и минимально уступаем им в финальных поединках – четыре виктории против пяти. При этом если взять плей-офф в целом, у россиян с Канадой паритет – по семь побед. Но у нас еще две выигранные встречи за бронзу. То есть за 26 лет россияне тормознули нынешних триумфаторов ровно столько же раз, сколько вся остальная планета в лице финнов (4) и американцев (5).
Иначе говоря, все прекрасно понимают: без участия России любые успехи Канады на молодежном уровне или Финляндии – на взрослом резко обесцениваются. Тем более что мы как преемники СССР по-прежнему держим лидерство по медалям на молодежных ЧМ – 37 (золото и серебро – по 13, бронза – 11) против 35 у Канады (20+10+5). А на взрослых ЧМ сохраняем с Канадой равенство по золотым наградам – по 27.
Увы, но в мае Кленовые листья без борьбы с нами точно так же, как на МЧМ-2022 в Эдмонтоне и МЧМ-2023 в Галифаксе/Монктоне, получат легкую возможность добыть на ЧМ в Финляндии/Латвии 28-ю награду высшей пробы.
О жесточайшем лимите на легионеров в Канаде и революционных преобразованиях в национальной федерации поговорим в следующий раз.