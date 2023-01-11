Хасек, уймись! НХЛ не прожить без Джино и Куча, Ови и Хлеба, Шести и Капри, Свеча и Владо с Вэлом

Прозванный в Северной Америке Доминатором, коего тамошние телекомментаторы звали не иначе как Хасеком, выдал очередную порцию предложений из психушки.

- Сколько вы (чешский телеканал Nova Sport. – Прим. ред.) еще будете транслировать матчи НХЛ и тем самым участвовать в поддержке российских действий на Украине? Может, вы не в курсе, что русские хоккеисты в НХЛ — это грандиозная реклама спецоперации? Что еще нужно, чтобы вы остановили трансляции! – написал на днях Доминик Гашек в своем твиттере.

Ранее чешский голубь мира, так и не вернувший в КХЛ миллионы рублей, заработанных в кровавом Мордоре, призвал забанить наших теннисистов. На что организаторы январского открытого чемпионата Австралии в Мельбурне лишь пальцем у виска покрутили. А НХЛ в свою очередь на прошлой неделе объявила, что на Матч звезд лиги вызваны шестеро представителей ведущей хоккейной школы мира – Александр Овечкин, Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Кирилл Капризов, Андрей Свечников, Владимир Тарасенко. Наша колония может пополниться после голосования болельщиков. Им предстоит выбрать еще 12 участников звездного уикенда.

Сегодня весомую заявку на поездку в феврале во Флориду сделал Евгений Малкин. Уралец четырьмя результативными действиями – по два гола и передачи в одиночку перевернул ход матча с «Ванкувером». Уже к восьмой минуте «пингвины» на своем льду горели – 0:3! Тут-то и включился уральский самоцвет. Джино забросил первую ответную шайбу, а на 17-й минуте помог Закеру восстановить паритет – 3:3. Во втором периоде два форварда поменялись ролями, а затем Малыч организовал победную шайбу Ракеля. В итоге – 5:4, а у Евгения – первая звезда матча и бескрайнее обожание болельщиков сталелитейной столицы США. После окончания всех десяти встреч тура стало известно, что магнитогорца признали первой звездой всего игрового дня НХЛ!

Параллельно в той же Флориде, но не в доме «пантер», где пройдет Матч звезд-2023, а в Тампе, 21-м в карьере результативным покером - 4 (2+2) очка зажег Кучеров. Малкин, кстати, это сделал в 28-й раз. Из действующих игроков больше только у Кросби (37), Овечкина (32) и Макдэвида (30). Без помещенного в лазарет вратаря Даниила Тарасова «Коламбус» ничего не сумел противопоставить финалистам Кубка Стэнли-2022 – 3:6. Последнее слово, правда, осталось за гостями, когда на 57-й минуте новичок «мундиров» Кирилл Марченко забил свой девятый гол в НХЛ.

Кучеров с 59 (16+43) очками поднялся на третью строку среди бомбардиров чемпионата. Впереди два стрелка «Эдмонтона» - Макдэвид (77) и Драйзайтль (62). Никиту заслуженно удостоили первой звезды игры, а третьей наградили другую «молнию» - Владислава Наместникова: в эффектном индивидуальном проходе он сделал счет 3:1.

В «Медисон Сквер Гарден» в дуэли приглашенных на Матч звезд-2023 Шестеркина и Капризова первенствовал вратарь. Кирилл забил с игры, когда в конце первой трети довел перевес гостей до 2:0. Однако Игорь вернул должок в серии буллитов: легко отразил штрафной бросок героя Олимпиады-2018, хотя до этого сибиряк реализовал в нынешнем чемпионате все четыре попытки.

Ну а все решил Артемий: голкипер «Миннесоты» Флери попытался выбить шайбу у Хлебушка, рыпнулся вперед – да просчитался. По пустой рамке Панарин не промахнулся – 4:3 в пользу «Рейнджерс». В этом сезоне уралец в серии буллитов осечек не допускает – четыре гола из четырех возможных. Всего в НХЛ он из 32 штрафных бросков реализовал 23. Хочется надеяться, эта мощная статистика поможет самому высокооплачиваемому русскому убедить болельщиков, что без его чудесных рук звездный уикенд-2023 будет неполноценным. Артемий еще ни разу не участвовал в этом пышном мероприятии.

Прекрасный сезон в «Сент-Луисе» проводит Павел Бучневич. «Блюзмены» дома в овертайме одолели «Калгари» - 4:3. В активе череповчанина очередные гол и передача, а всего 36 (14+22) очков в 33 играх. Павел получил третью звезду матча и надежду впервые съездить на звездный саммит НХЛ.

В Денвере в споре двух наших вратарей Георгиева («Колорадо») и Бобровского («Флорида») верх взял южанин – 4:5. Действующие чемпионы при здоровых Макаре и Рантанене, Маккинноне и Лехконене совсем развалились – после паузы на Рождество в семи турах потерпели шесть поражений и спикировали на Западе на 11-е место?! Вот что значит потеря Вэла! Без травмированного трудяги и мастерюги Валерия Ничушкина «Колорадо» попросту неконкурентоспособен.

Так что, глубоко неуважаемый Хасек, без русских НХЛ не обойтись. От слова – совсем! Однако если вас днем и ночью, наяву и во сне бесконечно беспокоит Гондурас, я сжалюсь и подскажу, что делать с телетрансляциями. СССР давно все придумал!

После того как предатели чехословацкой социалистической родины Вацлав Недомански и Петер Штястны сбежали в НХЛ, советское ТВ блестяще вышло из пикантной ситуации, когда эти персонажи встречались с нашими командами. Комментаторам просто запретили называть их фамилии, даже когда те забивали голы. Тем более что случалось это нечасто.

Но вот как, к примеру, сегодня чешские телевизионщики при всем желании смогли бы ни разу не упомянуть Малкина и Кучерова, лично я не представляю.