Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей

Сегодня в Омске «Ак Барс» вырвал победу у «Авангарда» 2:1. Старый новый главный тренер казанцев Билялетдинов по горячим следам похвалил свою команду и отказался от сравнения с той, которой руководил его предшественник Олег Знарок. «Казань Рейнджерс» возвращается в круг фаворитов.

В Омске «барсы» открыли счет уже на первой минуте усилиями Дмитрия Воронкова, проявившего настойчивость на пятачке. Вице-чемпион Пекина-2022 лихо объехал ворота и затолкал шайбу в дальний нижний угол, которую едва не смахнул «гитарой» молодой вратарь Андрей Мишуров. Голкипер выдернулся вперед и не успел перекрыть нижнюю часть своих владений – не хватило габаритов.

Допустил помарку Мишуров и в эпизоде с голом Ильи Сафонова. Сначала он не зафиксировал в ловушке шайбу, брошенную с приличной дистанции моторным Никитой Дыняком, а после опрометчиво сыграл на отскоке (опять подвили габариты). Не помог Мишурову опытный защитник Антон Белов, позволив Сафонову добить шайбу в пустые ворота. Этот гол, забитый в третьем периоде, решил исход матча.

У хозяев в большинстве отлился еще один вице-чемпион Олимпиады Арсений Грицюк. Благодаря фирменному уантаймеру она зачастую ставит неразрешимые задачи перед вратарями. Однако в третьем периоде голкипер Тимур Билялов, наученный горьким опытом, среагировал на бросок Грицюка в одно касание.

После финальной сирены в ТВ-интервью Билялетдинов ушел от ответа на тему перемен в команде после своего возвращения к штурвалу. Кстати, первый матч в ранге главного тренера Билл проиграл и на пресс-конференции заявил, что сразу нельзя все исправить.

Но прошло две недели, и «Ак Барс» преобразился. Капитанская нашивка окончательно перекочевала на джерси Александра Радулова со свитера Вадима Шипачёва, которого лига назвала лучшим нападающим декабря. Радулов в сезоне-2014/15 делил буковку «С» с Денисом Денисовым в ЦСКА, но после серии выходов из берегов Александра ее лишили.

На посту номер один утвердился Тимур Билялов, который в начале сезона проигрывал конкуренцию Амиру Мифтахову. Последний из них не остается без игровой практики, но на сегодняшний он дублер более опытного партнера. Как тут не вспомнить прорыв в чемпионском для Казани плей-офф-2018 Эмиля Гарипова, ныне исчезнувшего с радаров.

Прибавили молодые Сафонов и Воронков, которого пытаются удержать от отъезда в «Коламбус», не роняет планку Дыняк. Воспрянули духом гвардейцы Михаил Глухов и Артём Лукоянов. А как же кадровый капитан Данис Зарипов? Думается, правильным ходом станет дать ему сыграть прощальный матч. Вряд ли мы увидим заслуженного ветерана в плей-офф.

Не удивимся, если команда Билялетдинова взлетит в лидеры Восточной конференции.

Для старого нового тренера «Ак Барса» залогом успеха считается правильная игра в соответствии с незыблемыми законами хоккея. Посему не стоит ждать от казанцев фейерверка голов. С таким подбором форвардов они свои 2-3 шайбы заковыряют.

А «Трактору» сегодня в Ярославле для победы хватило и одной, которую именно заковырял Алексей Тертышный. До прошлогодних двадцати ему далеко, но этот его гол «Локомотиву» стоит иных десяти.

Вдохновенно защищал ворота Сергей Мыльников. С таким именем и фамилией по-другому и нельзя. Полный тезка знаменитого во второй половине 1980-х вратаря «Трактора» зажег и проигранном матче (1:2) ЦСКА, но его партнеры не сумели поддержать его в атаке, лишь единожды распечатав владения Александра Шарыченкова. Сделал это Антон Бурдасов.

Сегодня железнодорожники подарили челябинцам распрекрасный шанс избежать валидольной концовки – за четыре минуты до конца третьего периода гости почти две минуты разыгрывали двух лишних. Однако так и не создали мало-мальски опасных моментов, напрочь забыв о «пушке» 71-го номера, которого, кстати, забанил в ЦСКА нынешний тренер «Локомотива» Игорь Никитин. Инициативу в бригаде большинства почему-то взял на себя никудышный канадский защитник Роберт Хэмилтон. До Бурдасова же шайба почти не доходила, а если и доходило, то под неудобную руку.

Легко отстояв ворота, хозяева устремились на последний штурм, но уральцы с Мыльниковым на последнем рубеже отстояли минимальную победу.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд при неплохой игре, но нулевым КПД в атаке. Такое чувство, что Никитин не желает выигрывать дивизион Тарасова и подниматься на второе место в Западной конференции.

ТАБЛО

«Авангард» - «Ак Барс» - 1:2, «Локомотив» - «Трактор» - 0:1, «Динамо» Мн – «Куньлунь Ред Стар» - 2:6, «Нефтехимик» - «Амур» - 1:0.