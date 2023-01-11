World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей

Зинэтула Билялетдинов навел в команде из Казани порядок.
Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей
11 января 2023 21:50
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Ак Барс"

Сегодня в Омске «Ак Барс» вырвал победу у «Авангарда» 2:1. Старый новый главный тренер казанцев Билялетдинов по горячим следам похвалил свою команду и отказался от сравнения с той, которой руководил его предшественник Олег Знарок. «Казань Рейнджерс» возвращается в круг фаворитов.

В Омске «барсы» открыли счет уже на первой минуте усилиями Дмитрия Воронкова, проявившего настойчивость на пятачке. Вице-чемпион Пекина-2022 лихо объехал ворота и затолкал шайбу в дальний нижний угол, которую едва не смахнул «гитарой» молодой вратарь Андрей Мишуров. Голкипер выдернулся вперед и не успел перекрыть нижнюю часть своих владений – не хватило габаритов.

Допустил помарку Мишуров и в эпизоде с голом Ильи Сафонова. Сначала он не зафиксировал в ловушке шайбу, брошенную с приличной дистанции моторным Никитой Дыняком, а после опрометчиво сыграл на отскоке (опять подвили габариты). Не помог Мишурову опытный защитник Антон Белов, позволив Сафонову добить шайбу в пустые ворота. Этот гол, забитый в третьем периоде, решил исход матча.

У хозяев в большинстве отлился еще один вице-чемпион Олимпиады Арсений Грицюк. Благодаря фирменному уантаймеру она зачастую ставит неразрешимые задачи перед вратарями. Однако в третьем периоде голкипер Тимур Билялов, наученный горьким опытом, среагировал на бросок Грицюка в одно касание.

После финальной сирены в ТВ-интервью Билялетдинов ушел от ответа на тему перемен в команде после своего возвращения к штурвалу. Кстати, первый матч в ранге главного тренера Билл проиграл и на пресс-конференции заявил, что сразу нельзя все исправить.

Но прошло две недели, и «Ак Барс» преобразился. Капитанская нашивка окончательно перекочевала на джерси Александра Радулова со свитера Вадима Шипачёва, которого лига назвала лучшим нападающим декабря. Радулов в сезоне-2014/15 делил буковку «С» с Денисом Денисовым в ЦСКА, но после серии выходов из берегов Александра ее лишили.

На посту номер один утвердился Тимур Билялов, который в начале сезона проигрывал конкуренцию Амиру Мифтахову. Последний из них не остается без игровой практики, но на сегодняшний он дублер более опытного партнера. Как тут не вспомнить прорыв в чемпионском для Казани плей-офф-2018 Эмиля Гарипова, ныне исчезнувшего с радаров.

Прибавили молодые Сафонов и Воронков, которого пытаются удержать от отъезда в «Коламбус», не роняет планку Дыняк. Воспрянули духом гвардейцы Михаил Глухов и Артём Лукоянов. А как же кадровый капитан Данис Зарипов? Думается, правильным ходом станет дать ему сыграть прощальный матч. Вряд ли мы увидим заслуженного ветерана в плей-офф.

Не удивимся, если команда Билялетдинова взлетит в лидеры Восточной конференции.

Для старого нового тренера «Ак Барса» залогом успеха считается правильная игра в соответствии с незыблемыми законами хоккея. Посему не стоит ждать от казанцев фейерверка голов. С таким подбором форвардов они свои 2-3 шайбы заковыряют.

А «Трактору» сегодня в Ярославле для победы хватило и одной, которую именно заковырял Алексей Тертышный. До прошлогодних двадцати ему далеко, но этот его гол «Локомотиву» стоит иных десяти.

Вдохновенно защищал ворота Сергей Мыльников. С таким именем и фамилией по-другому и нельзя. Полный тезка знаменитого во второй половине 1980-х вратаря «Трактора» зажег и проигранном матче (1:2) ЦСКА, но его партнеры не сумели поддержать его в атаке, лишь единожды распечатав владения Александра Шарыченкова. Сделал это Антон Бурдасов.

Сегодня железнодорожники подарили челябинцам распрекрасный шанс избежать валидольной концовки – за четыре минуты до конца третьего периода гости почти две минуты разыгрывали двух лишних. Однако так и не создали мало-мальски опасных моментов, напрочь забыв о «пушке» 71-го номера, которого, кстати, забанил в ЦСКА нынешний тренер «Локомотива» Игорь Никитин. Инициативу в бригаде большинства почему-то взял на себя никудышный канадский защитник Роберт Хэмилтон. До Бурдасова же шайба почти не доходила, а если и доходило, то под неудобную руку.

Легко отстояв ворота, хозяева устремились на последний штурм, но уральцы с Мыльниковым на последнем рубеже отстояли минимальную победу.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд при неплохой игре, но нулевым КПД в атаке. Такое чувство, что Никитин не желает выигрывать дивизион Тарасова и подниматься на второе место в Западной конференции.

ТАБЛО

«Авангард» - «Ак Барс» - 1:2, «Локомотив» - «Трактор» - 0:1, «Динамо» Мн – «Куньлунь Ред Стар» - 2:6, «Нефтехимик» - «Амур» - 1:0.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей
Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей
Зинэтула Билялетдинов навел в команде из Казани порядок.
11.01.2023 21:50
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Хасек, уймись! НХЛ не прожить без Джино и Куча, Ови и Хлеба, Шести и Капри, Свеча и Владо с Вэлом
Хасек, уймись! НХЛ не прожить без Джино и Куча, Ови и Хлеба, Шести и Капри, Свеча и Владо с Вэлом
На новый русофобский выпад экс-голкипера «Спартака» наши ответили 4 очками Малкина и Кучерова, эффектными соло Наместникова и Бучневича, четвертым подряд реализованным Панариным буллитом, вратарскими подвигами Шестеркина и Бобровского.
11.01.2023 13:40
Хоккей
автор: Виталий Славин
Урок питерского вратаря из ВХЛ для шведа из ЦСКА. Таких легионеров надо гнать из КХЛ
Урок питерского вратаря из ВХЛ для шведа из ЦСКА. Таких легионеров надо гнать из КХЛ
«Автомобилист» покончил с серий поражений, растянувшейся на 9 матчей.
10.01.2023 22:58
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Почему любая победа Кленовых листьев на молодежном уровне без участия России ничего не стоит
Почему любая победа Кленовых листьев на молодежном уровне без участия России ничего не стоит
Рекордное 20-е золото Канады на домашнем МЧМ подтвердило два незыблемых постулата. Кроме России остановить Кленовых по сути некому. Равно как доминируют они благодаря лютому лимиту на легионеров.
10.01.2023 14:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
Тардиф выдвинул НХЛ жесткий ультиматум. А что с КХЛ: президент ИИХФ нас по-прежнему люто боится?
Тардиф выдвинул НХЛ жесткий ультиматум. А что с КХЛ: президент ИИХФ нас по-прежнему люто боится?
В конце недавно завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира президент ИИХФ Люк Тардиф дал мощную пресс-конференцию, на которой сделал – и не сделал! – несколько важных заявлений.
09.01.2023 14:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Грант повторил подвиг Лутченко, а Квартальнов – Петрова
Грант повторил подвиг Лутченко, а Квартальнов – Петрова
Мичков и Свечков забили, а Мирошниченко отдал волшебный голевой пас
08.01.2023 21:55
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Мичков собрал аншлаг, не забил буллит, и чемпион сохранил победный счет
Мичков собрал аншлаг, не забил буллит, и чемпион сохранил победный счет
Героями матча ЦСКА – «Сочи» стали вратари.
05.01.2023 20:22
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Федоров теряет бойцов, но берет реванш за поражение в ретро-дерби
Федоров теряет бойцов, но берет реванш за поражение в ретро-дерби
А «Динамо» радуется своему клубному рекорду
03.01.2023 21:20
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Чемпионы восстановили равновесие в армейской Суперсерии
Чемпионы восстановили равновесие в армейской Суперсерии
ЦСКА одержал волевую победу над СКА в вязкой борьбе
28.12.2022 23:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Билялетдинов вернулся в 68 лет. А легенда Скотти Боумэн выиграл Кубок Стэнли в 68!
Билялетдинов вернулся в 68 лет. А легенда Скотти Боумэн выиграл Кубок Стэнли в 68!
В «Ак Барсе» свято верят в старого нового главного тренера.
27.12.2022 21:06
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика