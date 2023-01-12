Почему перестал забивать Овечкин? Бешеные деньги вынудили «Вашингтон» разрушить химию состава

Казалось бы, ничего страшного тут нет. У Великой восьмерки в этом чемпионате случались сухие серии и более продолжительные. Так, он откатал вхолостую четыре тура с 10 по 16 ноября, а затем - с 16 по 23 декабря. Проблема в том, что в нынешнем затыке вина не форварда, а его окружения.

Тренеру Питеру Лавиолетту все карты спутало одновременное возвращение в минувшее воскресенье залечивших травмы Бекстрема и Уилсона. Не ставить нападающих с суммарным окладом почти в 15 миллионов долларов нельзя. Следовательно, как ни крути, нужно рвать только-только наигранные связки. Переформатировать бригаду большинства. А ведь после слабого старта, когда «Вашингтон» выпал из кубковой восьмерки с крайне невыразительной игрой, в начале зимы «столичные» сумели выправиться: с 6 декабря взяли верх в 13 матчах из 17! Показательно, что на этом отрезке выиграны все семь гостевых встреч. В итоге команда прочно закрепилась в зоне плей-офф.

Главное – все эти успехи были отнюдь не случайными. Лавиолетт грамотно ввел в основу свежую кровь, заметно омолодив состав. На этом фоне словно пяток годов скинул 37-летний Овечкин. Дважды - с 8 по 14 декабря и с 30 декабря по 6 января – забрасывал в четырех турах по семь шайб. И если в первом случае он четырежды поражал пустые ворота, то во втором – все семь забиты с игры. Что свидетельствовало прежде всего о системности игры «Кэпиталз», где каждый четко знает свою роль и скрупулезно ее исполняет.

С появлением в позапрошлой игре с «Коламбусом» Бекстрема и Уилсона все наработки сразу пошли прахом. Белоруса Протаса отправили в фарм-клуб в АХЛ, а действующего обладателя Кубка Стэнли Обе-Кюбеля, забившего после индивидуальных прорывов два восхитительных гола «Коламбусу» и «Нэшвиллу», усадили на лавку.

Против «мундиров» в центре первого звена с Овечкиным вышел Бекстрем, а правый фланг отдали Уилсону. Лавиолетт быстро разочаровался в новом сочетании. Вместо канадского бугая к Ови вернули Шири. Записных аутсайдеров из «Коламбуса» на своем льду кое-как одолели – 1:0. Но уже тогда бросилось в глаза, что оба выздоровевших форварда совершенно не готовы физически. Отсюда резкое замедление игры всей команды. Большинство с внедрением в квинтет Бекстрема и вовсе перестало функционировать. Тем более что застрял на больничном из-за операции на ухе защитник Карлсон – король синей линии при розыгрыше лишнего.

Сегодняшнее поражение в Филадельфии (3:5) от еще одного андердога зафиксировало, что Лавиолетту придется здорово потрудиться, чтоб вернуть подопечных в тонус, заново отладить командные связи. Чем помочь лидеру атаки наконец-то забросить в 17-й раз в карьере 30 шайб за сезон, а в дальнейшем замахнуться на рекордный в НХЛ десятый полтинник.

Матч с «Флайерз» Овечкин откатал в звене с Кузнецовым и стремительным бегунком Милано. Однако эта перестановка мало что изменила. Возможно, стоит возвратиться к сочетанию со Стромом и Шири.

Но больше всего тревожит большинство. Бекстрем постоянно порет – как при входе в чужую зону, так и при распасовке в ней. Именно после невынужденной ошибки шведа Конекны в меньшинстве сделал счет 4:1 – этот гол и оказался подобным. К слову, на последней минуте, когда гости, уступая 3:4, сняли вратаря Кемпера, оплошал уже Уилсон: потерял шайбу в средней зоне, чем воспользовался Конекны и легко оформил хет-трик.

Лично я сомневаюсь, что в 35 лет медленный и нерезкий Бекстрем способен чем-то помочь «Вашингтону». Он и прошлый-то сезон напрочь завалил – 31 (6+25) очко в 47 матчах. Понятно, Никлас близко не отрабатывает свои 9,2 млн долларов годовых, а контракт истекает лишь в 2025 году. Не удивлюсь, если в межсезонье клуб этот договор выкупит. Но до лета еще нужно дожить. Для начала хотя бы из зоны плей-офф не выпасть.

Словом, Питеру Лавиолетту предстоит здорово поломать голову, как встроить в состав пару заржавевших нападающих. Не в ущерб показателям команды. И, конечно, Овечкина. За его погоней за Гретцки следит весь хоккейный мир.