Коваленко подарил Хабибулину победу на 50-летний юбилей, который он отметит 13 января

Сегодня ХК «Сочи» продлил антирекордную в КХЛ серию поражений до 21 матча. Уступив в овертайме (2:3 ОТ) одному из лидеров Запада «Торпедо», которое возглавляет знаменитый Игорь Ларионов. В штабе Профессора работает с вратарями другая знаменитость – Николай Хабибулин.

Хабибулин тренирует словака Адама Хуску и белоруса Ивана Кульбакова. А где же во вратарской бригаде нижегородцев отечественные голкиперы? Увы, Андрей Тихомиров оказался третьим лишним и отправился в Нижнекамск.

Хабибулин прославился героическим матчем-бенефисом против чехов в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, в котором он едва ли не в одиночку остановил действующих олимпийских чемпионов во главе с Яромиром Ягром и Домиником Гашеком. Наш голкипер отразил 41 бросок, из них добрый десяток из разряда неберущихся.

До Игр-2002 мало кто из болельщиков знал Хабибулина. Комментатор Первого канала Виктор Гусев в олимпийских репортажах то и дело называл его Нигматуллиным - участником ЧМ-2002 по футболу.

Хабибулин первым в отечественной истории совершил прорыв, став основным вратарем клуба НХЛ. Пусть и не самого сильного – «Виннипег Джетс», потом переехавшего в Аризону и сменившего название на «Финикс Койотис».

Он отказался помочь сборной в Нагано-98, куда съехался весь цвет мирового хоккея, включая стареющего Уэйна Гретцки. Когда глава ФХР Александр Стеблин приехал в Оттаву, чтобы после матча поговорить с вратарем, тот удрал из раздевалки через второй выход.

Получив приглашение в олимпийский состав Солт-Лейк-Сити-2002, Хабибулин поставил условие – вернуть ему золотую медаль за Альбервиль-1992, которую получил старший тренер сборной Виктор Тихонов. 19-летнего вратаря, не имевшего практики на взрослом уровне, взяли на вырост. После победы на МЧМ-1992 в ФРГ он был призван в армию. Разумеется, в Альбервиле юниор даже в заявку ни разу не попал.

После возвращения из Франции один из наших спортивных боссов Роберт Черенков (впоследствии президент Межнациональной хоккейной лиги) предложил ему откатить половину щедрой по тем временам премии (7500 швейцарских франков) в обмен на золотую олимпийскую медаль. К тому времени Николай успел купить машину (ВАЗ-2104), завести в Зеленограде подругу и потратить все деньги.

В ЦСКА новичок-олимпионик долго оставался на вторых, а то и третьих ролях. И только в сезоне-1993/94 (тоже олимпийском) стал первым номером армейцев, решавших отнюдь не медальные задачи. В Лиллехаммер-1994 его не взяли, и после окончания чемпионата МХЛ он отправился покорять НХЛ.

В «Виннипеге» Николай ухватился за шанс и выбился на первые роли. А в «Финиксе» получил прозвище БуЛИнская Стена (основанное на игре слов - по аналогии с Берлинской стеной).

На него с надеждой смотрели на Кубке мира-1996, однако Хабибулин после побед в выставочных матчах над шведами (3:2) и американцами (6:4) разочаровал – проиграл Канаде (3:5) и США (2:5). Причем игру с хозяевами (а вместе с ней и турнир) он завершил перед третьим периодом.

Перед Солт-Лейком-2002 ему вернули золотую медаль Альбервиля – спасибо главе ФХР Стеблину и президенту ИИХФ Рене Фазелю за нелегкие хлопоты. Главный тренер сборной Вячеслав Фетисов вопреки распространившейся информации к этой истории не имеет отношения.

На Олимпиаде в столице мормонов Хабибулин провел все пять матчей, но гениально – только с чехами (1:0). Фетисов обещал золото, а вышла бронза, что тоже неплохо. Однако за эту награду надо благодарить не только Булинскую Стену, но и белорусов, сенсационно прорвавшихся в полуфинал. Обыграть их в матче за третье место (7:2) было делом техники.

Больше форму сборной России Хабибулин не надевал, включив режим отказника. В 2004-м он в составе «Тампа-Бей» завоевал Кубок Стэнли, героически вытащив седьмой матч финала с «Калгари» (2:1). Все думали, что российского вратаря отметят «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф, но приз неожиданно получил форвард «Молний» Брэд Ричардс.

Кубок мира-2004 Николай проигнорировал, зато принял жирное в финансовом плане предложение «Ак Барса», когда НХЛ накрыл локаут. По словам Алексея Ковалёва, казанского гонорара хватало на приличную трехкомнатную квартиру в Москве.

Увы, в звездной команде Зинэтулы Билялетдинова Булинская Стена получила пробоины. Ключевым стал матч в Воскресенске, в котором «Химик» сподобился на камбэк с 0:2. В третьем периоде супервратарь пропустил с центра поля от незабивного защитника Дылевского, после чего рассыпался.

Билялетдинов даже хотел отчислить Хабибулина, прочно севшего на пробку, но решил не выносить сор из избы. Но последние матчи плей-офф с «Локомотивом» ворота «Ак Барса» защищал Фрэд Брэтуэйт.

Кстати, тяга к алкоголю Николая высветилась еще в молодежной сборной. Один из членов тренерского штаба команды поведал, как хитро вратарь замаскировал водку в… грелке.

Вряд ли Хабибулина ждали в олимпийском Турине - его замучила травма паха, к которой добавилось повреждение колена. Да и главный тренер дрим тим Владимир Крикунов ни за что не променял бы надежного и покладистого Евгения Набокова, сменившего казахстанское хоккейное гражданство на российское, на токсичного голкипера.

Последнюю попытку пригласить Хабибулина в сборную предпринял Владислав Третьяк, возглавивший весной 2006-го ФХР. Но Николай ответил своему кумиру отказом сыграть на ЧМ-2008 в Квебеке. Хотя выбрал вратарскую профессию благодаря лучшему вратарю XX века.

Каково же было удивление, когда в 2019-м Хабибулина ФХР пригласила тренировать вратарей молодежной сборной России. Плоды его работы на поверхности – ни Ярослав Аскаров, ни Амир Мифтахов надежностью на МЧМ-2020 в Остраве не блеснули.

А через год тренер вратарей неожиданно покинул «пузырь» Эдмонтона по семейным обстоятельствам. Знающие люди объяснили, что он попросту не мог в условиях изоляции обходиться без алкоголя.

Пару лет назад на предсезонном турнире в Сочи Хабибулин дал интервью группе журналистов. «Тренер не сумел создать из звезд команду», - объяснил он провал «Ак Барс Рейнджерс» в плей-офф-2005. Тренер вратарей продолжал отвечать на вопросы, а шустрый журналист из Казани полетел передавать горячую сентенцию про Билялетдинова.

Теперь Николай сожалеет, что не сыграл в Нагано и на чемпионатах мира. Увы, мудрость пришла к нему слишком поздно.

ТАБЛО

«Барыс» - ЦСКА – 2:5, «Металлург» - «Адмирал» - 1:2 Б, ХК «Сочи» - «Торпедо» - 2:3 ОТ.