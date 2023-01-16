Армейская Суперсерия-22/23, матч №5. Кто вырвется вперед?

После поражения от ЦСКА 28 декабря (1:3) в гостях главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал матчи между армейцами в регулярном чемпионате Суперсерией. Позади четыре встречи главных соперников Западной конференции из шести запланированных. Пока в противостоянии двукратных обладателей Кубка Гагарина равенство 2-2.

Армейцам удались генеральные репетиции перед сегодняшней встречей. Москвичи в домашнем матче с колючей «Северсталью» не только одержали победу 4:2, но и показали почти все лучшие силы. За исключением вратарей Адама Рейдеборна и Александра Шарыченкова, а также защитника Артема Сергеева. После долгого лечения-восстановления вернулись на лед форвард Виталий Абрамов и защитник Даррен Диц.

Источник фото: ХК ЦСКА

Невские армейцы, напротив, победили «Амур» 3:1 экспериментальным составом. Без обоих основных голкиперов, ведущих защитников Александра Никишина и Андрея Педана, нападающих Дамира Жафярова, Николая Прохоркина, Александра Волкова, Валентина Зыкова. Жафяров в предыдущем матче с московским «Динамо» (1:0) получил повреждение в жестком столкновении с капитаном бело-голубых Андреем Мироновым и поставил под сомнение свое участие в сегодняшней встрече.

В игре с «Амуром» Роман Ротенберг дал шанс тем, кто давно не появлялся в основе по разным причинам. Форварды Максим Грошев и Святослав Гребенщиков ответили на тренерское доверие голами в ворота дальневосточников. Напомним, первый из них считался прошлой осенью незаменимым в спецбригадах меньшинства и забил победный гол в ворота ЦСКА в первом матче Супеерсерии-22/23 в Москве, поразив пустые ворота (2:3 ОТ).

Источник фото: ХК СКА

Вторая армейская встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась разгромом чемпионов 6:2. Четыре безответные шайбы хозяева забросили уже в первом периоде во многом из-за ошибок Рейдеборна. Гости пришли в себя, уступая 0:5, два гола отквитали, но большего им не позволил сделать голкипер Дмитрий Николаев, который пока ЦСКА не проигрывал. Только форс-мажор может помешать ему сегодня не выйти на лед.

А вот сильнейший в лиге молодой центрфорвард Марат Хуснутдинов рискует пропустить важный матч: во втором периоде встречи с «Амуром» он внезапно покинул поле и больше не появлялся.

Так что, возможно, пропустившему девять месяцев и недавно дебютировавшему в этом сезоне Николаю Прохоркину придется сыграть за себя и того парня (Хуснутдинова). Против динамовцев Прохоркина определили в первое звено к Дмитрию Яшкину и Никите Гусеву. Именно эта «линия» принесла лидерам минимальную победу 1:0, после которой Ротенберг похвалил свою оборону. Но и она бы получила пробоины, если бы не Николаев на последнем рубеже.

Но кто будет ему противостоять в противоположных воротах? Если отталкиваться от графика игры вратарей ЦСКА, то стоит ожидать выхода Шарыченкова, остановившего СКА в третьем матче армейской Суперсерии в Санкт-Петербурге (1:2). Габаритный голкипер москвичей весь первый период едва ли не одиночку отражал яростные атаки хозяев и ни разу не позволил уязвить свои владения.

Источник фото: ХК ЦСКА

А 28 декабря против СКА надежно сыграл Рейдеборн, появившись после продолжительной паузы. Перед вторым перерывом гости вели 1:0, но в третьем периоде пропустили три шайбы. Разочарованный поражением Ротенберг покритиковал своих подопечных за лишние передачи вместо бросков и пообещал после Нового года выйти на уровень, позволивший СКА совершить рывок и выдать победную серию из девяти матчей и 17 игр подряд набирать очки.

В воскресенье его команда первой в КХЛ гарантировала себе путевку в плей-офф. Кто бы сомневался! Как почти не осталось сомнений в победе СКА в регулярном чемпионате. Возможно, для кого-то Кубок Континента имени Виктора Тихонова, вручаемый лучшей команде «гладкого» турнира, не самоцель. Но только не для Ротенберга – ведь этот трофей станет первым в его тренерской карьере, начавшейся всего год назад.

К сегодняшнему матчу соперники подошли на подъеме: СКА одержал четыре победы подряд, ЦСКА выиграл семь из восьми последних матчей.

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